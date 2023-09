IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - PROMETTE MOLTO BENE IL THRILLER TEDESCO “IN TRAPPOLA – DON’T GET OUT”. SE CERCATE QUALCOSA DI DAVVERO CLASSICO E ANCORA PERFETTAMENTE FUNZIONANTE OCCHIO A “POVERI MA BELLI”, CAPOLAVORO DI DINO RISI – IN SECONDA SERATA IL CLASSICO E IMBATTIBILE “MILANO CALIBRO NOVE”, CHE MOLTI SPETTATORI CONOSCONO A MEMORIA. CI STA. DOPO MEZZANOTTE TORNA “AMAMI” DI BRUNO COLELLA, QUASI UN BIOPIC DI MOANA CON LA STESSA ATTRICE NEL SUO RUOLO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

in trappola don't get out

Che vediamo stasera in chiaro? Devo dire che promette molto bene il thriller tedesco “In trappola – Don’t Get Out” di Christian Alvart con Paul Lux, Hannah Herzsprung, Christiane Paul, Aleksandar Jovanovic, Fahri Yardim. Estremamente semplice.

Stai accompagnando i figli a scuola in auto quando uno sconosciuto ti chiama e ti dice che hai una bomba sotto il sedile e siete tutti morti se non farete quello che vi chiede lui. Ohibò! A volte i remake dei film riusciti, come di questo "Desconocido", film spagnolo di Dani de la Torre con Luis Tosar, funzionano bene in tutte le lingue. Se la storia è forte.

bus 657

Dall’auto piena di tritolo passiamo all’autobus preso in ostaggio da un gruppo di disperati per una rapina non andata benissimo in “Bus 657” di Scott Mann con Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista, Kate Bosworth, Gina Carano, Canale 20 alle 21, 05. Ovviamente ha pessime critiche.

Se cercate qualcosa di davvero classico e ancora perfettamente funzionante occhio a “Poveri ma belli”, capolavoro di Dino Risi, scritto da Massimo Franciosa e Pasquale Festa Campanile, con i due fusti del cinema italiano, Maurizio Arena e Renato Salvatori e una compagnia di ragazze anni ’50, Marisa Allasio, che all’epoca era il sogno di tutti gli italiani, e Lorella De Luca, Rai Storia alle 21, 10.

POVERI MA BELLI

Goffredo Lombardo, per uscire dalla ennesima crisi del cinema italiano, chiesi a Risi un film a basso costo e ne uscì questo prototipo della commedia giovanile con gli italiani belli e poveri. Se vedete la Roma del tempo e la paragonate alla Roma di oggi piena di turisti vi prende un colpo.

Piuttosto divertente “Dave. Presidente per un giorno” di Ivan Reitman con Kevin Kline, Sigourney Weaver, Frank Langella, Ben Kingsley, Laura Linney, Canale 27 alle 21, 10, dove il sosia del presidente americano viene chiamato a risolvere una serie di situazioni complicate.

Su Rai Movie alle 23, 10 abbiamo “Aspirante vedova” diretto da Massimo Venier con Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Alessandro Besentini, Francesco Brandi.

POVERI MA BELLI 2

In pratica, ma non lo dovremmo dire, è il remake aggiornato de “Il vedovo”, capolavoro di perfezione di Dino Risi e dei suoi due protagonisti, Franca Valeri e Alberto Sordi, che lei, moglie ricca e milanese di un romano traditore e smidollato, bolla per sempre come “Cretinetti”. La morte della consorte potrebbe essere l’unica soluzione per Sordi… Per anni Beppe Caschetto, che si era comprato i diritti del remake, ha cercato di metterlo in scena.

Ma i grandi attori romani, come Verdone, scappavano a gambe levate appena sentivano l’idea di rifare un cavallo di battaglia di Sordi. Magari farlo con Fabio De Luigi, nordico, poteva essere una buona idea…

in trappola don't get out

Su Cielo alle 21, 15 un vecchio giallo sexy italo-ispanico-tedesco introvabile anche allora, “Due maschi per Alexa”, di Juan Logar con Juan Luis Galiardo, Curd Jürgens, Rosalba Neri, Emma Cohen, Manolo Otero, Eduardo Calvo, dove la bella Rosalba Neri, in versione studentessa arrivista, si destreggia tra un marito vecchio, ricco e cornuto, Jurgens, e il figlio di lui ben più aitante, Gallardo. Qualcuno deve morire. “Film curioso per nada convinciente”, scrive il critico spagnolo Carlos Aguilar. Però Rosalba Neri è molto sexy.

luciana littizzetto fabio de luigi aspirante vedovo

Su Cine 34 alle 21, 15 trovate la versione lunga, 170’, de “Il camorrista”; opera prima di Giuseppe Tornatore con Ben Gazzara come Don Raffaele Cutolo, Laura Del Sol, Leo Gullotta, Marzio Honorato, Franco Interlenghi.

Su Rai Premium alle 21, 20 passa invece il televisivo “Tutto per mio figlio”, una sorta di sfida ai racket e alla camorra, diretto da Umberto Marino con Giuseppe Zeno, Tosca D'Aquino, Antonia Truppo, Giuseppe Pirozzi, Roberto De Francesco. Sicuramente decoroso. Rete 4 alle 21, 25 si lancia invece in “Rocky 4”, scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone con Talia Shire, Burgess Meredith, Mr. T. Non male.

rocky contro ivan drago 4

Passiamo alla seconda serata col classico e imbattibile “Milano calibro nove” di Fernando Di Leo con Gastone Moschin, Barbara Bouchet, Mario Adorf, Frank Wolff, Luigi Pistilli, Ivo Garrani, Rai4 alle 23, 05, un film che molti spettatori conoscono a memoria. Ci sta.

Molto carino “Pets”, cartone animato di gusto e intelligenza diretto da Chris Renaud e Yarrow Cheney, Italia 1 alle 23, 10’. Mi è piaciuto, anche se ai gatti viene dato davvero poco spazio. Ma, si sa, Internet è dei gatti e il cinema è dei cani.

moana pozzi amami.

Su Cielo alle 23, 15 passa “L’ultimo playboy”, documentario di Mauro Russo Rouge con Maurizio Candidi che, a settantanni, dice di aver avuto più di 1000 donne. Po’ esse. Penso sia più interessante il documentario su “Pavarotti” diretto da Romn Howard, Rai Uno a mezzanotte e 05.

Su Cine 34 alle 0, 40 torna “Amami” di Bruno Colella, quasi un biopic di Moana con la stessa attrice nel suo ruolo, con Nadia Rinaldi, Tony Esposito, Victor Cavallo, Novello Novelli, Flavio Bucci e Massimo Ceccherini. Fa ridere. Lo ammetto.

nadia rinaldi moana pozzi amami.

Iris all’1, 50 si butta sull’horror “L’infermiera assassina” diretto da Sam Irvin con Willa Ford, Brigid Brannagh, John Heard, Costas Mandylor, Jack Noseworthy. Mai visto. Rai Tre alle 2 presenta il ben più entusiasmante vecchio horror di Jacques Tourneur, il terzo che fece con la produzione di Val Lewton, “L’uomo leopardo” con Dennis O'Keefe, Margo, Jean Brooks, Isabel Jewell, James Bell.

Su Cine 34 alle 2, 20 ripassa “Chiavi in mano”, non riuscitissimo remake di “Quel gran pezzo dell’Ubalda”, ancora diretto da Mariano Laurenti con Martufello al posto di Pippo Franco, e Angela Cavagna al posto di Edwige Fenech, Sergio Vastano, Cinzia Roccaforte, Ramona Badescu. Mai visto per intero.

martufello angela cavagna chiavi in mano

Su Italia 1 alle 2, 55 trovate il notevole action “Resa dei conti a Little Tokyo” di Mark L. Lester con Dolph Lundgren, Brandon Lee, Tia Carrere, mischione di generi violenti. Botte per tutti. E’ evidente. Rai Tre/Fuori orario ci scodella due grandi classici della vecchia Hollywood, “Il pirata Barbanera” di Raoul Walsh con Robert Newton, Linda Darnell, Keith Andes, William Bendix, alle 3, 30, e “Un amore splendido” di Leo McCarey con Irene Dunne, Charles Boyer, Maria Ouspenskaya, Lee Bowman, Astrid Allwyn alle 5, 05.

Rai Movie risponde alle 3, 55 con un classico di Laurel&Hardy, “C’era una volta un piccolo naviglio” di Gordon Douglas con Stan Laurel, Oliver Hardy, Ben Turpin, James Finlayson, Richard Cramer, Ernie Alexander. Bello.

