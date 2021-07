22 lug 2021 11:35

IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - E’ VERO. LA FOTO DI NANNI MORETTI CHE LUI STESSO HA MESSO SU INSTAGRAM CON I CAPELLI FINALMENTE NON PITTATI È UN CAPOLAVORO. INSOMMA, PORACCIO, STA A ROSICA’, COME DICONO A ROMA, EH? SICURO. NON OSA PERÒ DIRE CHE LA REGISTA DEL FILM CHE HA VINTO CANNES HA TRENT’ANNI MENO DI LUI E, PROBABILMENTE, NON HA MAI VISTO UN SUO FILM. CON QUESTA FACCIA DA PAURA LO TROVATE DICONO OGNI SERA IN UNA ANTICA PIZZERIA DI MONTEVERDE. IN UN ANGOLO BUIO - VIDEO