Marco Giusti per Dagospia

alvaro vitali pierino contro i mostri

Che vediamo stasera? Beh. Se siete a Roma, anzi se siete a Ostia, e non avete voglia di vedere Italia-Albania, vi ricordo alle 20 allo Stardust, durante l’Italian Horror Film Festival, l’evento più stracult della giornata, arriva “Pierino contro i mostri”, vero e proprio show con il mitico Alvaro Vitali, introdotto da Paolino Ruffini. E domani alle 16, sempre a Ostia, passa la masterclass di Luigi Cozzi su Godzilla con tanto di proiezione della sua copia originale di Godzilla. Mica male, eh?

incubi e sogni di joko anwar

Su Netflix ci sono parecchi nuovi arrivi. Come i sette episodi di “Incubi e sogni di Joko Anwar”, cioè sette piccoli horror da 50 minuti l’uno del maestro del terrore indonesiano. Mischione di splatterume e politica. Ho visto i primi due, ambientati uno a Giacarta nel 2015 e uno a Giacarta nel 2024.

Il primo ci fa vedere un modesto tassista che non sa cosa fare della mamma, già partita con l’Alzheimer, che vive con la sua famiglia e provoca non pochi danni. Sul modello di un vecchio episodio de “I nuovi mostri” con Alberto Sordi, la mamma viene sbolognato in un istituto. Che, stranamente, visto che è un pensionato per miliardari che vengono da ogni parte del mondo, la prende gratis. Gatta ci cova, penserete.

Lo pensa anche il tassista, che nella notte decide di andare a riprendersela e scoprirà che terribili cose fanno ai vecchi e ai loro figli poveri. Non vado oltre. Nel secondo episodio che ho visto c’è un’altra famiglia povera, che vive addirittura negli slums di una Giacarta miserabile, che pensa di poter diventare ricca in sei giorni adottando un ragazzino che nessuno vuole. Anche perché tutti quelli che lo hanno adottato sono morti di morte violenta.

le otto montagne

Entrambi gli episodi sono costruiti sì come horror, ma ben ambientati in un paese corrotto e compromesso con pesanti divisioni di classe. Da vedere.

Sempre su Netflix trovate in prima visione, gratis, “Le otto montagne”, il film premiatissimo di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, tratto dal celebre romanzo di Paolo Cognetti interpretato da Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Quando lo vidi a Cannes confesso che non lo capii. Ma il film è davvero piaciuto in tutto il mondo. Vinse il Premio della Giuria a Cannes, 5 David, miglior film, sceneggiatura,fotografia, suono.

aubrey plaza i crimini di emily 2

E’ appena uscita anche la serie crime “Il clandestino” diretta da Rolando Ravello con Edoardo Leo, Hassani Shapi, Alice Arcuri. Tra i nuovi film di Netflix segnalo anche “I crimini di Emily” di John Patton Ford con Aubrey Plaza, che leggo bellissimo, e “Dieci minuti” di Maria Sole Tognazzi con Barbara Ronchi, Fotini Peluso, Margherita Buy.

aubrey plaza i crimini di emily alessandro borghi luca marinelli le otto montagne incubi e sogni di joko anwar 2 alessandro borghi le otto montagne aubrey plaza i crimini di emily

alvaro vitali pierino contro i mostri edoardo leo il clandestino incubi e sogni di joko anwar