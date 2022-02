IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - STASERA AVETE LA NUOVA PUNTATA DI “PAM&TOMMY” CON LILY JAMES E SEBASTIAN STAN CHE PARLA COL SUO PISELLO (E QUELLO PURE RISPONDE…) E QUINDI AVETE POCO DA PROTESTARE - IERI MI SONO RIVISTO IN ESTASI, UN CAPOLAVORO DEL CINEMA EROTICO DI WALERIAN BOROWCZYK, “LA MARGE”/”IL MARGINE” DEL 1976, DOVE ASSISTIAMO A UN’ORA DI SCOPATE SELVAGGE TRA JOE DALLESANDRO, CON TANTO DI PISELLO KING SIZE E UNA STUPENDA SYLVA KRISTEL - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

sebastian stan parla con il suo pisello pam & tommy

Beh. Stasera avete la nuova puntata di “Pam&Tommy” con Lily James e Sebastian Stan che parla col suo pisello (e quello pure risponde…) e quindi avete poco da protestare. Magari date un’occhiata alle offerte di Netflix.

sylvia kristel joe dallesandro la marge il margine

Ieri mi sono rivisto in estasi, dopo 45 anni, un capolavoro del cinema erotico di Walerian Borowczyk in una copia spettacolare, “La marge”/”Il margine” del 1976, dove assistiamo a un’ora di scopate selvagge tra Joe Dallesandro, il Little Joe dei film di Andy Warhol e Paul Morrissey, favoloso, con tanto di pisello king size (altro che il pisello finto di “Pam&Tommy”…) e una stupenda Sylva Kristel, che lo considerava il suo miglior ruolo, accompagnate perfino dalle canzoni di Elton John.

la marge il margine

Quello di Borowczyk, almeno questi primi titoli, non li considero cinema erotico, è cinema d’arte. L’intensità, e il periodo, è lo stesso di “L’impero dei sensi” di Nagisa Oshima e di “Ultimo tango a Parigi” di Bernardo Bertolucci. Anche qui siamo a Parigi, in un fetido alberghetto a ore frequentato solo dalle prostitute e dai loro clienti.

joe dallesandro la marge il margine

Cosa ci fa lì il bellissimo Little Joe e perché impazzisce per la Diane di Sylvia Kristel, prostituta avida e poi innamorata? Anche qui ci sarà un lutto da superare. Ma il lutto arriva dopo le scopate. Temo, ahimè, ma non è solo a causa del #metoo, che non ci siano più le condizioni storiche per produrre nel cinema un altro Oshima o un altro Borowczyk.

pam & tommy lily james pam & tommy pam & tommy 8 pam & tommy 3 pam & tommy 11 pam & tommy 10 lily james pam & tommy pam & tommy seth rogen pam & tommy pamela andersone e tommy lee la marge il margine la marge il margine.

pam & tommy pam & tommy 2 pam & tommy 1 pam & tommy 2 pam & tommy 9