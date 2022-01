IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - STASERA, IN CHIARO, IL FILM DI MAGGIOR CULTO PER TUTTI VOI NON PUÒ CHE ESSERE “IL MARCHESE DEL GRILLO” DI MARIO MONICELLI CON ALBERTO SORDI STRARIPANTE - TORNA ANCHE IL GENIALE “IL COMMISSARIO LO GATTO” DI DINO RISI, SCRITTO ASSIEME A ENRICO VANZINA, CON UN LINO BANFI STREPITOSO CHE INDAGA IN UN’ISOLA SPERDUTA DELLA SICILIA SULLA SCOMPARSA DI UNA BELLA RAGAZZA, LA NUDISSIMA ISABEL ROUSSINOVA. SOLO CHE LEI NON È AFFATTO MORTA, MA SCAPPATA PER UN FOCOSO E SEGRETISSIMO WEEKEND CON BETTINO CRAXI…

Il divano dei giusti 3 gennaio

Marco Giusti per Dagospia

alberto sordi il marchese del grillo.

Stasera, in chiaro, il film di maggior culto per tutti voi non può che essere “Il Marchese del Grillo” di Mario Monicelli con Alberto Sordi straripante al motto di “Io so io e voi nun siete un cazzo”, il nobile ricco che tira le pigne ai poveri, Rete 4 alle21, 25.

Ma ci sono anche Riccardo Billi come Aronne Piperno, Flavio Bucci da urlo, Paolo Stoppa e perfino il grande Mimmo Poli.

la principessa delle canarie

Il film di maggior culto per me è ovviamente il mitico avventuroso anni ’50 italo-spagnolo “La principessa delle Canarie”, girato proprio alle Canarie, con Silvana Pampanini nel suo momento di maggior gloria che, nei pochi panni della principessa Almadena o Guyamina o nonsoche, fa perdere la testa nel 1470 al bell’invasore spagnolo, il Don Diego interpretato addirittura da Marcello Mastroianni.

emily blunt il ritorno di mary poppins

Il vero regista vallo a trovare tra il terribile Paolo Moffa, che era un direttore di produzione, Pietro Francisci, che ha diretto le scene d’azione, e Carlos Serrano de Osma che firma la versione spagnola. Il tutto passa su Iris alle 5 di notte. E magari il film non è neanche un granché.

after earth

In prima serata però, alle 21, 25, avete “Il ritorno di Mary Poppins” diretto da Rob Marshall, sorta di sequel del vecchio Mary Poppins ambientato 25 anni dopo con Emily Blunt, Ben Whishaw, Lin-Manuel Miranda, Julie Walters, Colin Firth e Emily Mortimer. Certo, “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino con Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, Rai Movie alle 21, 05, è un’altra cosa.

the hateful eight

Ma forse non è esattamente il film per famiglie da vedere durante le feste. Rimane il mio Tarantino preferito, assolutamente da vedere in 70 mm (sì, ma ormai dove?), con le spettacolari musiche che Ennio Morricone aveva scritto, ma non usato per “La cosa” di Carpenter.

Non è solo uno stagey western, un western teatrale, tutto costruito dentro un unico set, come il molto amato, da me e da Tarantino, “prega il morto e ammazza il vivo” di Giuseppe Vari con Klaus Kinski, è anche un grande film politico sull’America di oggi.

blackkklansman.

Certo, stasera avete anche dei filmoni politici come il celebrato “JFK” di Oliver Stone con megacast, Kevin Costner, Donald Sutherland, Sissy Spacek, Jack Lemmon, Michael Rooker, Gary Oldman, La7 alle 21, 15, ma soprattutto il più recente “BlackKklansman” di Spike Lee con John David Washington, Adam Driver e Topher Grace, Iris alle 21.

febbre da cavallo. la mandrakata

Prodotto dal Jordan Peele di “Get Out”, non è solo un grande film, probabilmente tra i suoi migliori in assoluto, è anche un viaggio nel razzismo profondo americano che ci ha portato a Trump e nella cultura nera degli anni ’70 che capovolse le idee bianche di bello e di sexy grazie a musica, film e icone nere. La presenza di Jordan Peele e la sceneggiatura a tante mani, rendono il tutto un grande racconto a metà tra blaxploitation e film di poliziotti bianco-e-nero, offrendo a Spike Lee sì la possibilità di deviazioni ideologiche, ma anche di sviluppare il suo cinema più vivo e ironico.

antonio albaneese contromano

Su Cine 34 alle 21 una divertente commedia italiana poco vista, “La casa di famiglia” di Augusto Fornari con Lino Guanciale, Stefano Fresi, Libero De Rienzo, Matilde Gioli, dove quattro fratelli con padre in coma, gli hanno appena venduto la casa e i mobili quando il vecchio genitore si riprende e vuole tornare a casa sua. Cosa fare?

Su Canale 20 alle 21, 05 ancora una puntata di Hunger Games, cioè “Il canto della rivolta parte Uno” di Francis Lawrence con Jennifer Lawrence. Su due ore e cinque minuti di film, quasi un terzo, scrivevo, se ne va per inquadrare in primissimo piano il faccione e le grandi labbra rosse di Katniss Everdeen alias la Ghiandaia Imitatrice di Jennifer Lawrence.

franco cerri l'uomo in bemolle

Il suo pubblico, quasi tutto femminile, è cresciuto con lei e vuole soprattutto vederla. Il suo problema, è che Jennifer Lawrence sta diventando grande. E da tempo non dimostra più i 17 anni e la giovinezza che aveva la sua Katniss nel primo film. Il primissimo piano e tutto un lavoro di makeup pesante sul suo volto, dovrebbe mascherare un po’ la sua crescita.

Del resto la parte uno e la parte due di “Il canto della rivolta” sono state girate assieme proprio per assicurare al pubblico una Katniss ancora giovanissima nell’ormai lontano 2015. E grazie a questo il pubblico non sarà privato nella seconda parte della presenza incantevole di Philip Seymour Hoffman, scomparso poco dopo le riprese del film, che alla sua “cara memoria” è dedicato.

finalmente soli

Su Italia 1 alle 21, 15 i fan di Tom Cruise si divertiranno col vecchio ma sempre funzionante “Top Gun” diretto da Tony Scott con Kelly McGillis e Val Kilmer. Non era un capolavoro “After Earth”, avventure fantascientifiche sul pianeta terra del 3000 con Will Smith e suo figlio Jaden, Rai 4 alle 21, 20. Per Richard Corliss di “Time” fu uno dei peggiori film dell’anno, “La storia sembra quella di un episodio minore di Star Trek”.

l'ultima coppia sposata

Su Tv8 avete anche “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo” di Steven Spielberg con Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, John Hurt, Karen Allen, Jim Broadbent, che ricordo non all’altezza dei primi episodi della saga.

In seconda serata passa “Contromano” di e con Antonio Albanese, Rai 5 alle 22, 15, “Amico?! Amico un cazzo!!”. La partenza è buona. Chi non è esasperato di fronte ai continui assalti per la strada di decine e decine di venditori africani di calzini e di falsi Rolex al grido di “Amico! Amico!”. Amico un cazzo! Appunto.

il commissario lo gatto

E diciamo anche l’idea di qualcuno che decide, salviniamente, di aiutarli a casa loro riportandoli proprio nella non così lontana Africa, non era male. Ma mettere su un film intero partendo da questa idea era un’altra cosa.

classe z

Avevamo tutti molto apprezzato l’Antonio Albanese minimalista di Come un gatto in tangenziale. Lo ritroviamo qui con la stessa impostazione attoriale. Bravissimo. Nulla da dire. Ma la storia, che vede il suo personaggino di milanese incazzato stordire e rapire un venditore africano moleste, il francese Alex Fondja, e poi cercare di riportare in Senegal lui e quella che pensa sia sua sorella, la bellissima Aude Legastelois, e diventare quindi da predatore la preda, ha molte cose che non tornano.

sodoma e gomorra

Su Cine 34 alle 22, 30 trovate “Classe Z” di Guido Chiesa, sorta di rivisitazione giovanile del giovane professore nella classe dei disadattati dei tempi di “Il seme della violenza” di Richard Brooks. Solo che dovendo unire il mondo della scuola degli ultimi della classe a quello del cinema più giovanil-popolare, Chiesa e i suoi co-sceneggiatori, hanno addolcito un po’ le cose.

il commissario lo gatto 2

Così il professore alle prime armi che affronta da supplente i ragazzi discoli, Marco Andreoli, è interpretato dal comico, ex-Pamper, Andrea Pisani, mentre tra i nuovi ultimi della classe troviamo lo youtubber Ricky, Enrico Oetiker, che fa scherzi a tutti mettendo le sue vittime in rete, la fashion maniaca Stella, Greta Menchi, la ragazza complicata Viola, la Alice Pagani che troverà fortuna in “Baby”, due gemelli cinesi, David e e Johnny Zengh, e così via. Gli youtubber, però, chi se li ricorda più? E i pampers?

alberto sordi il marchese del grillo

Su Rai 2 alle 23, 05 arriva invece la versione cinema di “Sex and the City”, diretto da Michael Patrick King con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, su La5 alle 23, 30 “La vera storia di Biancaneve” di Caroline Thompson con Kristin Kreuk e Miranda Richardson, su Iris alle 23, 40 il notevole “The Butler” di Lee Daniels con Forrest Whitaker come maggiordomo di una serie di importanti presidenti americani.

Rai Uno alle 23, 45 se la cava con un altro film di cani, “Cuccioli in festa” di Christoe Will Wolf. Bau! Tv8 alle 23, 45 con il “Godzilla” fracassone di Roland Emmerich con Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo. Non era memorabile.

Vi segnalo il documentario su Franco Cerri, grande musicista e celebre uomo in ammollo della pubblicità su Rai 5 alle 23, 45, “Franco Cerri – L’uomo in bemolle” di Nanni Zedda, girato nel 2018. E, soprattutto, vi segnalo il ritorno di “Febbre da cavallo. La Mandrakata”, riuscito sequel del celebre film di Steno diretto da Carlo Vanzina, scritto assieme a Enrico, con un Gigi Proietti davvero memorabile, Enrico Montesano ancora non diventato un guru no-vax.

alice pagani in classe z

Nella notte torna “Alvarez Kelly” di Edward Dmytryk con William Holden, Richard Widmark, Janice Rule su Rai Movie alle 00, 15. Film sfortunato, prima colpito dall’Uragano Betsy, poi fermo sei mesi a causa della salmonella contratta da William Holden. Ricordo una gran bella fotografia di Joseph McDonald, però. Holden incontrò sul set Steve McQuinn che stava girando “Nevada Smith” e si ubriacarono per il resto della giornata.

blackkklansman

Ma soprattutto torna il geniale “Il commissario lo Gatto” di Dino Risi, scritto assieme a Enrico Vanzina, Cine 34 alle 00, 45. con un Lino Banfi strepitoso che indaga in un’isola sperduta della Sicilia sulla scomparsa di una bella ragazza, la nudissima Isabel Roussinova, assieme al fido brigadiere Crivelli di Maurizio Ferrini.

la casa di famiglia

“Lavorando gomito a gomito col commissario Lo Gatto ho cominciato a capure il significato della parola carisma”. Lo Gatto, finito sull’isola dopo aver chiesto l’alibi addirittura al vendicativo Papa polacco, ha attorno a sé una schiera di grandi personaggi, dal giornalista zoppo e fallito di Maurizio Micheli, qui strepitoso, al barone Tricò di Galeazzo Benti, dalla bellona Licinia Lentini alla stangona tedesca che si imbatte in Ferrini, dal barbiere felliniano Armando Marra alla stessa Roussinova, che non è affatto morta, ma scappata per un focoso e segretissimo weekend con Bettino Craxi, allora Presidente del Consiglio.

lino banfi il commissario lo gatto

Film libero e selvaggio come era Risi, fu un flop quando uscì. Adorato da molti, magari meno da Dino Risi, osai portarlo a Venezia con tanto di Lino Banfi qualche anno fa quando curavo le rassegne dell’epoca Marco Muller. Magari i produttori, Angeletti e De Micheli, pensavano fosse il pilot per una serie di Lo Gatto. Sarebbe stato fenomenale.

finalmente soli

Su Iris alle 2, 05 della notte ci sarebbe “L’ultima coppia sposata”, commedia del modesto Gilbert Cates con una bella coppia di protagonisti, George Segal e Natalie Wood. Mai visto, ahimé. Su Rai Movie alle 2, 15 si ripresenta in versione integrale il più grande flop del cinema italiano, “Sodoma e Gomorra”, diretto da Robert Aldrich con Stewart Granger, Anouk Aimée, Stanley Baker.

after earth

I problemi principali del film, come ben comprese Aldrich, che fino allora non aveva mai sbagliato un film, erano da una parte un protagonista come Stewart Granger poco adatto al peplum, troppo inglese o troppo Scaramouche, da un’altra il fatto di non poter spiegare bene al pubblico il peccato degli abitanti di Sodoma. Se non spieghi cosa fanno di così terribile da essere puniti da Dio, non capisci nulla della storia. Detto questo proprio la parte dedicata alle ambiguità di Sodoma, con Anouk Aimée e Stanley Baker depravati mi sembrano ancora quelle più divertenti.

la casa di famiglia 1

Chiudo con qualche altro film interessante, “La passeggiata”, rara regia di Renato Rascel, ripreso da un racconto di Gogol, a colori, con Valentina Cortese e Enzo Maggio, non particolarmente amato da nessuno, Rete 4 alle 2, 40, e il curioso e sfortunato “Finalmente soli” di Umberto Marino, scritto dalla coppia Benvenuti-De Bernardi di “Amici miei”, prodotto dai Cecchi Gori con Rocco Papaleo, Daniele Liotti, Giorgio Panariello, Tosca D’Aquino, una giovanissima Manuela Arcuri, la grande Gina Rovere e Domiziana Giordano appena uscita dall’esperienza con Godard, Cine 34 alle 3, 40. Non lo vide nessuno né allora né dopo. La chiudo qui.

