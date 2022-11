IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - IN STREAMING STASERA NON AVETE DI CHE LAMENTARVI AVETE UN BEL PO’ DI SERIE, TRA LE PUNTATE FINALI DI “ROMULUS II” E DI “BABYLON BERLIN” SU SKY E L’ARRIVO SU NETFLIX DELLA QUINTA STAGIONE DI “THE CROWN” - SENZA SCORDARE, SU AMAZON PRIME, LA PRIMA, DI “AUTUMN BEAT”, LA VIA NERA AL RAP IN QUEL DI MILANO, SCRITTO E DIRETTO DA ANTONIO DIKELE DISTEFANO CON HAMED SEYDOU E ABBY 6IX COME DUE FRATELLI CHE SOGNANO DI SFONDARE NELLA SCENA MUSICALE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the crown

E in streaming? Stasera non avete di che lamentarvi. Avete un bel po’ di serie, tra le puntate finali di “Romulus II” e di “Babylon Berlin” su Sky, l’arrivo su Netflix della quinta stagione di “The Crown”, stavolta con Imelda Staunton come Queen Elizabeth, bravissima, ma non sarà troppo popolare?, il giustamente perfido Jonathan Pryce come il principe Filippo, l'incantevole Lesley Manville come la Principessa Margaret, Dominic West come Charles, l'altissima Elizabeth Debicki come Lady Diana, Olivia Williams come Camilla.

medieval 1

Sempre su Netflix trovate anche nuovi film come “Enola Holmes 2” di Harry Bradbeer con Millie Bobbie Brown, Henry Cavill, Helena Bonham Carter e l’ultraviolento “Medieval” diretto da Petr Jakl con Ben Foster nei panni dell’eroe nazionalista ceco Jan Zizska, Matthew Goode, Sophie Lowe e Michael Caine. E’ stato molto criticato, però le battaglie sono notevoli.

autumn beat 2

Senza scordare, su Amazon Prime, la prima, proprio oggi, di “Autumn Beat”, la via nera al rap in quel di Milano, scritto e diretto da Antonio Dikele Distefano con Hamed Seydou e Abby 6ix come due fratelli che sognano di sfondare nella scena musicale, con guest star del calibro di Guè Pegueno, Ernia e Stefa Ebbasta.

autumn beat 1 the crown 5 autumn beat 5 autumn beat 3 autumn beat 4 medieval 2 autumn beat 6 autumn beat 7 medieval 3 the crown 5 enola holmes 2. 1 enola holmes 2. 2 enola holmes 2. 4 enola holmes 2. 3 the crown 5 the crown 1 the crown 5 the crown 5 ROMULUS II ROMULUS II ROMULUS II babylon berlin 8 babylon berlin 3 ROMULUS II babylon berlin 5 babylon berlin 6 babylon berlin 7 the crown 9 babylon berlin 9 ROMULUS II ROMULUS II the crown 5