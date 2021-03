IL DIVANO DEI GIUSTI – IN ATTESA DELLA PASQUA SONO SCOMPARSI ANCHE EROTICHELLI E SEMIPORNO E NELLE NOTTE VI DOVETE ACCONTENTARE DI “LA PICA SUL PACIFICO” - VI CONSIGLIO IL GRANDIOSO AFFRESCO DELL’INGHILTERRA DI BORIS JOHNSON E DEI SUOI AMICI NEL BELLISSIMO “POSH”, DOVE I PROTAGONISTI SONO I GIOVANI STUDENTI DI OXFORD, BELLI, RICCHI, VIZIATI, NON TROPPO ETERO. STREPITOSO IL NUMERO DI NATALIE DORMER COME ESCORT, CHE SI RIFIUTERÀ DI SCENDERE SOTTO IL TAVOLO E FARE UN POMPINO A OGNI MEMBRO DEL CLUB: “NON SONO IL CALZINO CHE...” – VIDEO

Il divano dei giusti 30 marzo

Marco Giusti per Dagospia

la pica sul pacifico 5

Che c’è stasera? Pochino, direi. In attesa della Pasqua, come ogni anno, sono scomparsi anche erotichelli e semiporno e nella notte al posto di Edwige Fenech e Gloria Guida vi dovete accontentare di “La Pica sul Pacifico” di Roberto Bianchi Montero, scritto da Scarnicci e Tarabusi con Tina Pica. Memmo Carotenuto, Ugo Tognazzi e Elke Sommer, Rete 4 alle 4, 35, o del peplum di poca fama “Ercole contro Moloch” di Giorgio Ferroni, Cine 34 alle 2, 35, con Gordon Scott, Alessandra Panara, Rosalba Neri come la cattiva regina madre del figlio mostruoso Moloch dalla testa di cane e Jany Clair come scosciatissima Deianira, fidanzata di Ercole,

willem dafoe lena olin la notte e il momento

o del curioso e poco noto “La notte e il momento”, girato nel 1994 da Anna Maria Tatò con Willem Dafoe, Lena Olin, Valentina Cervi e Miranda Richardson, scritto da Jean-Claude Carrière, fotografato da Giuseppe Rotunno e musicato da Ennio Morricone, Cine 34 alle 4, 25, tratto da un testo settecentesco francese di Claude-Prosper Jolyot de Crébillon, o del capolavoro di Bollywood “Bang Bang!” di Siddhart Anand con Katrina Kaif e Hrithik Roshan, Rai Movie alle 5.

laura antonelli roba da ricchi

Perfino “La tenerezza” di Gianni Amelio con Renato Carpentieri, Micaela Ramazzotti e Elio Germano, cioè un film italiano recente molto amato da pubblico e critica, soprattutto un film che ci ha fatto scoprire o riscoprire Renato Carpentieri, finisce alle 3 di notte su Rai Movie, mentre lo stravisto “La La Land” di Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone passa su Rai Movie alle 21.

serena grandi roba da ricchi

Se alle 21 Cine 34 si permette di programmare lo sbarazzino ma vistissimo “Roba da ricchi” di Sergio Corbucci con Paolo Villaggio, Serena Grandi, Renato Pozzetto, Francesca Dellera, Maurizio Micheli, Laura Antonelli e Lino Banfi (ma Claudia Gerini che parte fa?), e Iris il tardissimo western con indiani diretto da un Raoul Walsh, è il suo ultimo film diretto nel 1964, “Far West”, con il giovane e un po’ inutile Troy Donahue fresco di West Point che arriva a Fort Delivery nel pieno delle guerre indiane e si ritrova diviso tra la deliziosa Suzanne Pleshette e Diane McBain, direi che le offerte più interessanti stasera vengono dal cinema inglese.

far west

“Tamara Drewe”, diretto dal maestro della commedia (e non solo) Stephen Frears, scritto da Moira Buffini, tratto dalla graphic novel di Posy Simmonds, è una commedia brillante, sexy e intelligente illuminata dalla meravigliosa e prorompente dell’allora venticinquenne Gemma Arteton come la giovane giornalista che torna nel paesino di Dorset, Ewedown, sconvolgendo tutti i maschi del posto.

posh the riot club 2

Presentato a Cannes il film è solo apparentemente una commedia con un sottofondo campagnolo, visto che la graphic novel è a sua volta ispirata a un romanzo di Thomas Hardy, Dorset è il paese dove Hardy ambienta le sue storie e il film è pieno di citazioni dottissime dello scrittore. Molto sofisticato.

natalie dormer posh the riot club

Bellissimo è anche “Bright Star”, Rai 5 alle 21, 15, coproduzione anglo-australiana diretta da una Jane Campion in gran forma, dedicato alla tragica e romantica relazione fra il poeta John Keats, interpretato qui da Ben Whishaw, e la giovane modista Fanny Brawne, interpretata da Abbie Cornish. E’ un film che amo molto.

Vi consiglio anche il grandioso affresco dell’Inghilterra di Boris Johnson e dei suoi amici presentato nel bellissimo “Posh” di Lone Scherfig, Rai Movie all’1, 25 ahimé, dove i protagonisti sono

i giovani studenti di Oxford, belli, ricchi, viziati, non troppo etero, facili al bere e a alzare le mani. Gente che tratta le donne e i poveri come schiavi. Convinti che coi soldi si possa comprare tutto e che ben presto domineranno il mondo.

ti presento sofia 4

Intepretato da attori di belle speranze come Max Irons, Sam Claflin e Douglas Booth, è un bel tuffo nella élite dei giovani inglesi ultrapariolini (posh vuol dire più o meno quello, anche se si tratta di ragazzi ricchi e nobilastri vari) che già sanno che avranno i posti chiave nel controllo del paese. Anche David Cameron e l’ex sindaco di Londra, a esempio, venivano dalla ristretta cerchia del Bullingdon Club, che ha fornito la materia prima per la commedia di Lara Wade, “Posh”, rappresentata nel 2010 e nel 2012 a Londra con grande successo, che lei stessa ha scritto per il cinema.

ercole contro moloch 1

Il Bullingdon Club diventa qui il Riot Club, ristretto e storico club della gioventù dorata di Oxford. Se tutta la commedia era costruita sulla cena che i dieci ragazzi faranno in un risto-pub popolare un po’ fuori Oxford, dando vita a una serie di nefandezze che non andranno a finir bene, in questo caso si cerca di arrivare alla cena dopo aver descritto un po’ le storie dei due ragazzi protagonisti e il loro ingresso a Oxford.

harrison ford american graffiti

In mezzo a un cast di maschi è strepitoso il numero di Natalie Dormer, già stella di “Game of Thrones”, come la escort Charlie che si rifiuterà di scendere sotto il tavolo e fare un pompino a ogni membro del club: “Non sono il calzino che usi per masturbarti!”.

Per il resto vedo che passa la fortunata commedia con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti “Ti presento Sofia”, Canale 5 alle 21, 20, diretta da Guido Chiesa, il curioso “Banzai” di Carlo Vanzina con Paolo Villaggio e Francesca Romana Coluzzi, Cine 34 alle 23, 15, “Rocky V” di John Avildsen con Stallone, Tommy Morrison, Burt Young e Talia Shire, Nove alle 23, 55, e “American Graffiti” di George Lucas con Richard Dreyfuss, Ron Howard, Paul Le Mat e Cindy Williams, Iris all’1, 35.

