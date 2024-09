IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – CHE VEDIAMO STASERA? “AGATHA ALL ALONG”! DIETRO A UN’APPARENZA DA CRIME, C’È UNA SERIE SU UN GRUPPO DI STREGHE FUORI DI TESTA, SPESSO UN MUSICAL, DOVE LA PROTAGONISTA, LA AGATHA HARKNESS DI KATHRYN HAHN, CERCA DI RIAVERE I POTERI CHE LE SONO STATI RUBATI – VEDO CON PIACERE CHE SU MUBI HANNO INSERITO “SUD SIDE STORI”, UNA SORTA DI ROMEO E GIULIETTA MUSICAL A PALERMO, CON ROMEA PROSTITUTA NIGERIANA E GIULIETTO IMITATORE DI ELVIS… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Ho visto le prime due puntate di “Agatha All Along”, serie Marvel ideata e diretta da Jac Schaeffer con Kathryn Hahn, Aubrey Plaza, Patti LuPone su Disney + e devo dire che è piuttosto divertente. La cosa più stravagante è l’inizio della prima puntata, dove Kathryn Hahn è la detective di un piccolo paese alle prese con il solito caso di morta ammazzata e Aubrey Plaza è un agente federale che la conosce da tempo.

Solo dopo un quarto d’ora ci rendiamo conto che la serie crime è solo la copertura di una serie di streghe fuori di testa, spesso un musical, spinoff di “WandaVision”, dove la protagonista, la Agatha Harkness di Kathryn Hahn cerca di riavere i poteri che le ha rubato proprio Aubrey Plaza tre anni prima. Ma dopo due puntate, con la banda di streghe scombinate che Agatha ha messo in piedi, vogliamo ancora capire come andrà a finire il crime iniziale, perché ormai siamo ammalati di serie tv.

Vedo con piacere che su Mubi hanno appena inserito “Sud Side Stori”, una sorta di Romeo e Giulietta musical con Romea prostituta nigeriana a Palermo e Giulietto imitatore di Elvis, diretto ventiquattro anni fa da Roberta Torre, che lo scrisse assieme a Franco Maresco, fotografato da Daniele Ciprì con Forstine Ewhobor, Bobo Rondelli, Mario Merola come Re Vulcano, Little Tony. C’è perfino Mario Cipriani, lo Stracci pasoliniano de “La ricotta”.

Il film era molto divertente, anche se non lo ricordo pienamente riuscito era pieno di idee e di musica. E Merola e Little Tony erano favolosi. Per Stracult feci un lungo servizio sul film con Roberta Torre, Merola e Little Tony.

