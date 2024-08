IL DIVANO DEI GIUSTI – CHE VEDIAMO STASERA? QUALCOSA DI ECCITANTE COME “MIDSOMMAR – IL VILLAGGIO DEI DANNATI”, UN CLASSICO COME “FLASHDANCE”, UN GIALLO ALCOLICO VENETO COME “FINCHÉ C’È PROSECCO C’È SPERANZA” O UN ALTRO SUPERCLASSICO COME “INTRIGO INTERNAZIONALE”? - IN SECONDA SERATA AVETE IL BELLISSIMO “OMICIDIO IN DIRETTA” MA OCCHIO ALL’OTTIMO HORROR “THELMA”, DOVE UNA VENTENNE SI TRASFERISCE A OSLO, SI INNAMORA DI UNA RAGAZZA E SCOPRE DI AVERE INCREDIBILI POTERI SOPRANNATURALI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

midsommar 3

Che vediamo stasera? Vediamo qualcosa di eccitante come “Midsommar – Il villaggio dei dannati” se non horror poco ci manca diretto dall’emergente Ari Aster con Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, William Jackson Harper, Vilhelm Blomgren, Rai 4 alle 21, 20, terribile storia di turisti americani in Svezia per una serie di celebrazioni tribali della primavera e profondo saggio sulla mancanza di futuro e sulle patologie della classe bianca media americana.

giuseppe battiston finche c'e prosecco c'e speranza

Oppure puntiamo su un classico come “Flashdance” di Adrian Lyne con la mitica Jennifer Beals, Michael Nouri, Belinda Bauer, Lilia Skala, Sunny Johnson, La5 alle 21, 10. O su un giallo alcolico veneto come “Finché c’è prosecco c’è speranza” diretto da Antonio Padovan con Giuseppe Battiston, Rade Serbedzija, Silvia D'Amico, Liz Solari, Gisella Burinato. O su un vecchio fantascientifico del 2005 come “Doom” diretto da Andrzej Bartkowiak con Dwayne Johnson, Karl Urban, Rosamund Pike, DeObia Oparei, Ben Daniels, Dexter Fletcher?

jennifer beals flashdance 2

“Flashdance”, con la sua eroina operaia di Pittsburgh che balla per passione, era la storia romanzata della vera operaia di Toronto Maureen Marder che ebbe in cambio dalla Paramount un assegno da 2.300 dollari. Ma il film guadagnò qualcosa come 200 milioni di dollari. Non ballava davvero Jennifer Beals, ma la più oscura Marine Jahan. “What a Feeling” venne cantata da un uomo, Joe Esposito. E così doveva essere inserita nel film. Fu una scelta dell’ultimo minuto quella di farla cantare a una ragazza, Irene Cara.

flashdance 3

Il disco vendette 700 mila copie nelle prime due settimane. Furono il disco e la musica del film, ascoltate sulla nascente MTV a far lievitare il successo di “Flashdance”, che nella sua prima settimana aveva incassato solo 6 milioni di dollari. Perfino la vendita del vhs voluta dalla Paramount, scattata mentre il film era ancora in sala, funzionò da traino invece che bloccarne il successo. Lo doveva dirigere Brian De Palma, ma scelse a poche settimane di pre-produzione di girare “Scarface”. Leggo che il film era lungo 2 ore e 20 minuti. La Paramount decise di tagliarlo a 1 ora e 35 minuti contro il parere di Adrian Lyne e dello sceneggiatore, Joe Eszterhas.

intrigo internazionale 1

Iris alle 21, 10 propone un altro superclassico come “Intrigo internazionale” di Alfred Hitchcock con Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Leo G. Carroll, Jessie Royce Landis. Non ci stanchiamo mai di vederlo. Canale 27 alle 21, 10 propone un’altra versione cinematografica delle avventure dell’agente segreto Maxwell Smart, “Agente Smart. Casino totale”, diretto nel 2008 da Peter Segal con Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne "The Rock" Johnson, e grandi star come James Caan, Bill Murray, Alan Arkin, Terence Stamp.

anne hathaway steve carrell agente smart. casino totale

In Italia non abbiamo mai amato “Get Smart”, la strepitosa serie parodistica ideata per la tv da Mel Brooks e Buck Henry interpretata da Don Adams e Barbara Feldon. Devo dire che Steve Carell è perfetto come Smart. Su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 trovate l’avventuroso danese “La figlia della sciamana” diretto da Kenneth Kainz con Rebecca Emilie Sattrup, Maria Bonnevie, Jakob Oftebro, Søren Malling, Allan Hyde.

la ricetta del delitto perfetto

Cielo alle 21, 20 passa un altro horror, “Killer Mountain” di Sheldon Wilson con Emmanuelle Vaugier, Aaron Douglas, Paul Campbell, Andrew Airlie, Yan-Kay Crystal Lowe, legato alla scalata dell’Himalaya. Rai Uno alle 21, 25 si gioca le sue carte con il giallo francese in mezzo agli chef stellati “La ricetta del delitto perfetto” diretto da Chloé Micout con Cécile Bois, Charlie Dupont, Denis Maréchal, Antoine Férey, Victoria Eber.

omicidio in diretta

Canale 5 alle 21, 50 risponde con “Sogno olimpico” di Alex Murrull, Dani de la Orden con Jaime Lorente, Álvaro Cervantes, Tarik Filipovic, Roger Casamajor, Àlex Maruny, rceente biopic dedicato alla squadra di pallanuoto spagnola del 1992. Non ne sapete nulla, vero? Passiamo alla seconda serata con il bellissimo “Omicidio in diretta” di Brian De Palma con Nicolas Cage, Gary Sinise, John Heard, Carla Gugino, Stan Shaw, Rai Movie alle 22, 55.

SCANDALO DI SALVATORE SAMPERI

Su Cielo alle 23, 05 torna il cupo erotico “Scandalo” di Salvatore Samperi con Franco Nero, Lisa Gastoni, Raymond Pellegrin, Andréa Ferréol. Non funzionò né come “Grazie zia”, il primo incontro tra Samperi e Lisa Gastoni né come “Malizia”. Assolutamente da vedere l’ottimo horror (come altro definirlo?) “Thelma” di Joachim Trier con Eili Harboe, Kaya Wilkins, Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Grethe Eltervåg, Rai4 alle 23, 55, dove una ventenne si trasferisce a Oslo, si innamora di una ragazza e scopre di avere incredibili poteri soprannaturali.

thelma

Ma la vera domanda che si farà la protagonista sarà: meglio vivere nella repressione sessuale cattolica o meglio accettare la realtà di quello che sei, cioè praticamente una strega? In fondo è un film di streghe, anche se moderno, senza sabba e scope volanti, diretto con maestria dal norvegese Joachim Trier, che cerca di spiegare scientificamente situazioni sempre più estreme. Canale 5 a mezzanotte in punto ci presenta un altro film sportivo, sul nuoto, “Ultima gara”, diretto da Marco Renda e Raoul Bova con Raoul Bova, Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, Emiliano Brembilla, Manuel Bortuzzo.

ferragosto ok 6

Rai Due alle 0, 30 passa un film ambientato in basilicata sul vino rosso, “Wine to Love” diretto e interpretato da Domenico Fortunato con Ornella Muti, Michele Venitucci, Alessandro Intini, Caterina Shulha. Boh? Meglio rivedersi, mi sa, “Ferragosto O.K.”, film tv di Sergio Martino con Mauro Di Francesco, Alessandra Mussolini, Sabrina Salerno, Gianni Ciardo, Gegia. O il capolavoro di Francesco Rosi, “Salvatore Giuliano” con Frank Wolff, Salvo Randone, Federico Zardi, Pietro Cammarata, Rai Movie alle 0, 40. Grande film verità sulla mafia e sulla morte così poco chiara del celebre bandito.

nicole kidman ritratto di signora

Iris all’1, 30 propone “Ritratto di Signora” diretto da Jane Campion, tratto dal capolavoro letterario di Henry James con Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey, che venne candidata all’Oscar, ma anche John Gielgud, Shelley Winters, Shelley Duvall, Valentina Cervi, Viggo Mortensen. Alla fine delle riprese Nicole Kidman si prese due settimane di pausa per riprendersi dallo stress. Io temo di essermi addormentato in sala quando lo vidi a Venezia. Ma l’ho rivisto e l’ho trovato bello, ma un po’ pesante. E parecchio, parecchio bertolucciano…

san valentino stories

Rai Due alle 2 spara il mai visto “San Valentino Stories”, film a episodi diretti da Antonio Guerriero, Emanuele Palamara, Gennaro Scarpato con Luigi Esposito, Rosario Morra, Pasquale Palma, Denise Capezza, Giovanni Buselli. Carino “I gemelli del Texas” di Steno con Walter Chiari, Raimondo Vianello, Diana Lorys, Alfonso Rojas, film gemello di “Gli eroi del West”, sempre con la coppia Chiari-Vianelli e la regia di Steno per il produttore Emo Bistolfi.

i gemelli del texas 2

Anche il cast e i set spagnoli sono più o meno gli stessi. Tutto vive sulla ben oliata idea delle coppie di gemelli spaiati. Una coppia è fatta da un Chiari e da un Vianello buoni, giornalisti di provincia, che pensano solo alle donne. L’altra coppia li vede inesorabili pistoleri attaccabrighe incaricati proprio di uccidere i loro gemelli. Ovvio che ci siano equivoci continui tra le due coppie e gli altri personaggi del film. Divertente. Sandro Mancori ricordava che fu il primo western girato in interni nei nuovi studi della Elios.

i gemelli del texas 1

“Non era un grande film. Era una coproduzione ma era fatto tutto in Spagna, interni e esterni, in cinque settimane. Poi venivano da noi per girare due o tre interni e avere così il premio governativo italiano. Io ho fatto i trucchi della doppia coppia di gemelli. Il direttore della fotografia spagnolo non li sapeva fare. Bistolfi era una brava persona. Quelli bravi muoiono subito...”.

quando l’amore e sensualita

Ricordo bruttino “Seta” di François Girard, tratto d aun esangue romanzo di Alessandro Baricco con Michael Pitt, Keira Knightley, Alfred Molina, Sei Ashina, Toni Bertorelli, Carlo Cecchi. Trovate più sangue nell’erotico con macellaio scopatore “Quando l’amore è sensualità” di Vittorio De Sisti con Agostina Belli, Gianni Macchia, Ewa Aulin, Françoise Prévost, Femi Benussi, Cine 34 alle 3, 55. Chiudo con “Bikini pericolosi” di Henri Gruel con Henry Tisot, Luisa Mattioli, Catherine Rouvel, Anna Maria Pace, Rete 4 alle 4, 05, e l’ottimo “Ricatto alla mala” di Antonio Isasi Isasmendi con Christopher Mitchum, Karl Malden, Olivia Hussey, Claudine Auger, Raf Vallone, Rai Movie alle 5. Questo l’ho visto.

