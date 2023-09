IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – CHE VEDIAMO STASERA IN STREAMING? SU NETFLIX NON È MALE L’ACTION “LOU”, CON ALLISON JANNEY CATTIVA E OSSUTA COME UN CLINT EASTWOOD FEMMINA, CHE TAGLIA LA GOLA A UNO CON UN BARATTOLO DI CARNE IN SCATOLA E SPARA CON OGNI ARMA POSSIBILE – OCCHIO CHE TRA I VECCHI FILM INGLESI È APPARSO, SEMPRE SU NETFLIX, IL RARISSIMO HORROR “DR CRIPPEN” – SU MUBI TROVATE L’EROTICO LESBO-CHIC “THE CHAMBERMAID LYNN”, DOVE NASCE UN AMORE TRA UNA CAMERIERA, VICKY KRIPES, E UNA DOMINATRICE – VIDEO

Marco Gusti per Dagospia

ALLISON JANNEY IN LOU - NETFLIX

Che vediamo stasera? Io ieri sera ho provato a vedermi su Netflix una cafonatona spy come “Heart of Stone” diretto da Tom Harper con la bombastica Gal Gadot, Alhia Batt, l’ex-bono Jamie Dornan, Sophie Okonedo e Glenn Close. Diciamo che è un incontro tra “Natale a Cortina” e un sub-John Wick. Terribile. Massacrato anche dalla critica (“concorre tra i peggiori film dell’anno”, “europudding dimenticabile, senza gusto…”).

Lo mollo dopo venti minuti e mi butto, sempre su Netflix, su un action che mi sembrava niente male scelto solo perché c’è Allison Janney protagonista, cattiva e ossuta come un Clint Eastwood femmina, “Lou”, diretto da Anna Forster, dove Lou Adell, che è appunto la Janney, in versione incrocio (cito) “tra Rambo e Liam Neeson”, cerca di salvare, assieme al suo fido cane Jack, la bambina rapita a una mamma disperata, Jurnee Smollett, da uno svitatissimo criminale militare reduce dall’Iran.

ALLISON JANNEY IN LOU - NETFLIX

Il film non è un capolavoro, ma Allison Janney e il suo cane salvano la scena ogni volta che appaiono. Lei taglia la gola a uno con un barattolo di carne in scatola, spara con ogni arma possibile e deve rimandare un clamoroso suicidio iniziale che avrebbe rovinato tutto il film.

Su Sky e su Amazon, pagando non so quanto in più, avete “The Whale” di Darren Aronofsky con Brendan Fraser, e su Sky Extra avete anche “Assassin Club” di Camille Delamarre con Henry Golding, Noomi Rapace e il mio amico G-Max nel ruolo di uno degli assassini del club pronto a prendersi una zaccagnata.

Su Netflix mi sembrava interessante la serie tedesca tratta dal romanzo di Romy Hausman “La mia prediletta”, sei puntate dedicate a una strana famiglia formata da una madre e due figlie che vivono con delle regole tutte loro e una serie di segreti terribili che si portano dietro, mentre penso che mi vedrò sicuramente la nuova versione live del celebre anime giapponese di Eiichiro Oda “One Piece”, qui interpretato da Inaki Godoy come Monkey D., Emily Rudd come Nami, Mackenyu come Roronoa Zoro.

Dr Crippen

Occhio che tra i vecchi film inglesi è apparso, sempre su Netflix, il rarissimo horror “Dr Crippen” diretto nel 1963 da Robert Lynn con Donald Pleasance, Coral Browne Samatha Eggar. Su Paramount siamo già sintonizzati per l’arrivo, il 15 settembre, della seconda stagione della serie “Vita da Carlo” di Carlo Verdone, stavolta con Max Tortora, Claudia Gerini e il graditissimo ritorno di Fabio Traversa alias Fabris.

Ero interessato all’action scritto e diretto da Neil LaBute “Fear the Night”, che troviamo su Amazon, dove la festa di un gruppo di ragazze in California viene sconvolta dall’arrivo di un gruppo di uomini mascherati e armati, ma una delle ragazze, la Tess di Maggie Q, è una veterana militare e sa come risolvere la situazione. Purtroppo ha pessime recensioni. Uffa…

indiana jones and the dial of destiny harrison ford 3

Su Amazon trovate anche, a noleggio, “Indiana Jones e il quadrante del destino” con Harrison Ford, e il nuovissimo “I tre moschettieri: D'Artagnan" di Martin Bourboulon con François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmai e Eva Green.

Sembra che sia piuttosto buono l’horror inglese “La maledizione dei Far Darrig", horror rurale con creature mostruose diretto da Jon Wright con una coppia di londinesi, Hannah John-Kamen e Douglas Booth che va a vivere in campagna e si imbatte in una serie di vecchie maledizioni celtiche da incubo. I critici inglesi ne parlano piuttosto bene. Lo trovate su Amazon.

The Chambermaid Lynn

Su Mubi trovate l’erotico lesbo-chic “The Chambermaid Lynn” di Ingo Webb dove nasce un amore tra una cameriera, Vicky Kripes, e una dominatrice, Laura Lauzemis, l’ancor più curioso horror anglo-italiano, omaggio al giallo italiano anni ’70, “Berberian Sound Studio” diretto da Peter Strickland dove un tecnico del suono inglese, Toby Jones, viene in Italia nel 1976 a girare un horror. Con Toby Jones ci sono Cosimo Fusco, Hilda Peter, Tonia Sotiropoulou. Il film ha grandissimi fan. Da non perdere.

