IL DIVANO DEI GIUSTI/2 – PER CHI NON FOSSE INTERESSATO A “SKY ROJO” SU IRIS PASSA IL VECCHIO WESTERN “IL VENDICATORE DEL TEXAS”, CON ROBERT TAYLOR PROPRIO IMBOLSITO E IMBELLETTATO – IN SECONDA SERATA SOLO REPLICHE, SIETE AVVISATI. LE COSE MIGLIORANO UN PO’ NELLA NOTTE CON IL BELLISSIMO THRILLER DI LUCIO FULCI, “UNA LUCERTOLA CON LA PELLE DI DONNA”, CON FLORINDA BOLKAN IN VERSIONE SUPERLESBO CHE SOGNA DI FARSI LA VICINA ANITA STRINDBERG, CHE PASSA DA UN’ORGIA ALL’ALTRA NEL SUO APPARTAMENTO – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il vendicatore del texas

Per chi non fosse interessato a “Sky Rojo”, vedo che su Iris alle 21 passa un vecchio western diretto da Tay Garnett, “Il vendicatore del Texas” con Robert Taylor proprio imbolsito e imbellettato. Raccontava Sal Mineo che lo incontrò in quegli anni in Italia, che era il tipico gay mascherato che odiava i gay che dichiaravano di esserlo.

e’ nata una star?

E odiava anche gli italiani che non si cambiavano il nome. Il film, però, sembra che sia pieno di zoom e di primi piani seguendo le nuove mode degli spaghetti western. Tay Garnett che usa zoom e primi piani mi mancava…

Su Cine 34 alle 21 i fan di Pietro Castellitto possono vederlo in versione superdotata nella commedia prodotta da Beppe Caschetto “E’ nata una star?”, dove i genitori Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo scoprono appunto che il figlio ha delle doti nascoste.

jennifer lawrence red sparrow

Ricordo come davvero niente di che, trionfo del già visto e rivisto “Red Sparrow” di Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenarts e Jeremy Irons, canale 20 alle 21, 05.

jennifer lawrence red sparrow

Un po’ soporifero ma ottimo per la il pubblico più anziano, invece, “Quartet”, TV200 alle 21, 10, opera prima di Dustin Hoffman con un bel cast composto da Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly, Pauline Collins e Michael Gambon, che fanno i musicisti vecchietti pronti a suonare in onore del compleanno di Giuseppe Verdi nella rsa non ancora massacrate da Fontana.

ghost fantasma

Canale 5 alle 21, 20 ripropone “Ghost-Fantasma” di Jerry Zucker con Patrick Swayze che seguita a molestare Demi Moore anche da morto. Grande film romantico che io non ho più rivisto, ma che avrete già visto decine e decine di volte.

ghost fantasma 2

Non ricordo così entusiasmante, invece, il remake di “Ultimatum alla terra” del pur bravo Scott Derrickson con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, John Cleese e Jon Hamm, Nove alle 21, 25, malgrado il gran recupero della frase "Klaatu barada nikto" da parte di Keanu Reeves che fa l’alieno in visita sulla terra.

quartet

Purtroppo il film non ha lo stesso fascino anni ’50 dell’originale, malgrado abbia un buon cast e perfino un John Cleese in versione quasi drammatico. Ma non c’è nemmeno un film dei Vanzina? Certo che c’è.

ex – amici come prima 1

Su Tv8 alle 21, 30, “Ex – amici come prima”, diretto da Carlo Vanzina. Non è il sequel del fortunato "Ex" di Fausto Brizzi (undici milioni di incasso nel 2008), ma una contaminazione sul tema e un tuffo nei nuovi modelli di commedia giovanile. "Annamo 'a magnà!" grida ferocemente Tosca D'Aquino al marito, Vincenzo Salemme, fresco eurodeputato meridionale ("da Praiano a Bruxelles..."), che si vorrebbe opporre agli intrallazzi della politica italiana.

ultimatum alla terra

I Vanzina si permettono qui una serie di battute e di osservazioni sulla realtà italiana che non troviamo proprio nelle commedie di autori più giovani (Virzì escluso). Quando Salemme scopre che la sua partner di una notte, Natasha Stefanenko, è il primo ministro dei Paesi Baltici se ne esce con un "Sono andato a letto con un premier... come una escort!".

una lucertola con la pelle di donna 8

Ma è notevole anche un conclusivo "In Italia le scopate di un premier non fanno proprio notizia". L'episodio più divertente è quello con Paolino Ruffini, che si ritrova a scopare a casa di Virginie Marsan ("Maremma Ikea, che bell'appartamento!") e, non riuscendo a mettersi il preservativo, finisce per farsi aiutare da tutta la coattissima famiglia di lei.

Spuntano anche vecchie conoscenze come la pornostar Edelweiss ("E adesso sesso") nel ruolo di una escort professionista che deve sollazzare un eurodeputato calabrese volgarissimo. O Gina Rovere, già moglie di Mastroianni nei "Soliti ignoti".

francesco nuti son contento

In seconda serata solo repliche, siete avvisati. Le cose migliorano un po’ nella notte con “Son contento” diretto da Maurizio Ponzi con Francesco Nuti, Barbara De Rossi, Novello Novelli, Rai Due alle 2, 10, o il capolavoro musical di Tim Burton “Sweeney Todd” con Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, Iris alle 2, 10.

una lucertola con la pelle di donna 3

O il bellissimo thriller di Lucio Fulci, “Una lucertola con la pelle di donna”, Rete 4 alle 2, 50, con Florinda Bolkan in versione superlesbo che sogna di farsi la vicina Anita Strindberg, che passa da un’orgia all’altra nel suo appartamento.

the way back

Come la vicina muore, si incolpa il marito, poi la Bolkan. I maschi, Jean Sorel e Stanley Baker, contano meno delle grandi scene di sesso fra le due ragazze. Effetti speciali di Carlo Rambaldi…

Rarissimo, non lo vidi nemmeno quando uscì nel 1970, “L’interrogatorio” di Vittorio de Sisti, Cine 34 alle 3, con Benjamin Lev, giovane accusato di omicidio, torchiato da un poliziotto violento, Paolo Gozlino, ma ci sono anche Brigitte Skay, Giacomo Furia e Nerina Montagnani.

una lucertola con la pelle di donna.

Mai visto in tv nemmeno il curioso “La via del Rhum” di Robert Enrico con Lino Ventura che contrabbanda rhum ai tempi del proibizionismo fra Cuba e Texas e si imbatte in Brigitte Bardot, star del cinema muto del tempo, Iris alle 4, 25.

Alle 5 su Rai Movie parte un film di Peter Weir che non funzionò per niente, “The Way Back”, storia di una fuga a piedi di 6500 km dai gulag siberiani fino all’India nel 1941 durata ben 12 mesi fra deserti, montagne e pericoli di ogni tipo. Il cast dei fuggiaschi, sette uomini e una ragazza, è composto da Colin Farrell, Jim Sturridge, Mark Strong, Saoirse Ronan, Ed Harris. Tratto da un libro di memorie del sopravvissuto Slavomir Rawicz. Chissà perché andò così male?

