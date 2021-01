IL DIVANO DEI GIUSTI/2 – IN CHIARO, VE LO DICO SUBITO, SERATA NOIOSETTA. ILLUMINATA QUA E LÀ DA QUALCHE NOTEVOLE ILLUMINAZIONE. IL GRAN NUDO FRONTALE DI UNA GIOVANISSIMA LUISA RANIERI NELL’EPISODIO DIRETTO DA MICHELANGELO ANTONIONI IN “EROS”, E LA BELLA GUERRA DI SEDERI TRA VALERIA MARINI IN “IN QUESTO MONDO DI LADRI” DI CARLO VANZINA E QUELLO STORICO DI NADIA CASSINI MASSAGGIATO DA BOMBOLO E CANNAVALE EN TRAVESTI IN “TUTTA DA SCOPRIRE” - VIDEO

omar sy lupin

Marco Giusti per Dagospia

Netflix propone da stasera la prima parte di “Lupin”, rivisitazione del vecchio ladro gentiluomo nonché del cartone animato giapponese omonimo con Omar Sy protagonista. Sono sette episodi ideati da George Kay che vedono, accanto a Omar Sy, Ludivine Sagnier e Nicole Garcia.

sul piu bello 1

Amazon lancia invece oggi il lacrima movie romantico per ragazzini “Sul più bello”, diretto da Alice Filippi e tratto dal romanzo omonimo di Eleonora Gaggiero con Ludovica Francesconi e Giuseppe Maggio, stramba love story torinese tra una ragazzina malata e un bellone che si innamora pazzamente di lei. Molto carino. Presentato alla Festa di Roma qualche mese fa.

in questo mondo di ladri

In chiaro, ve lo dico subito, serata noiosetta. Illuminata qua e là da qualche notevole illuminazione. Il gran nudo frontale di una giovanissima Luisa Ranieri nell’episodio diretto da Michelangelo Antonioni in “Eros”, Rete 4 alle 3, 20. Gli altri episodi sono di Wong Kar Wai e di Steven Soderbergh.

nadia cassini tutta da scoprire

E la bella guerra di sederi tra quello di Valeria Marini in “In questo mondo di ladri” di Carlo Vanzina, Cine 34 alle 21, tra gli ultimi film prodotti da Vittorio Cecchi Gori quando era il suo fidanzata, e quello storico di Nadia Cassini massaggiato da Bombolo e Cannavale en travesti in “Tutta da scoprire” di Giuliano Carnimeo, Cine 34 alle 00, 35, film di volgarità incredibile con un finale castratorio incomprensibile.

Per il resto, alle 21 e dintorni, posso segnalarvi su Rai Uno alle 21, 25 “Miracoli dal cielo” di Patricia Riggen con Jennifer Garner e Kylie Rogers, storia lacrimosa di ragazze malate (ancora!), miracoli, amore. Sob!

mystic river

Un doppio Clint Eastwood su Iris, il bellissimo ma un po’ troppo visto “Mystic River” con Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon gtratto da un romanzo di Dennid Lanahane, seguito dal meno visto “Di nuovo in gioco” con Clint attore come vecchio scout di baseball inacidito che se la vede con Amy Adams come sua figlia diretti da Robert Lorenz, suo assistente. Mai visto, confesso.

miracoli dal cielo

Per inciso, solo Clint potrebbe raccontare la grande e folle giornata dei trumpiani all’assalto del Parlamento in maniera realistica… Su 7Gold alle 21 il western diretto da Arnold Laven “Sam Whiskey” con Burt Reynolds ai suoi esordi da protagonista, Angie Dickinson, Clint Walker e Ossie Davis. Non ne ho un gran ricordo.

sul piu bello

Leggo che nelle copie americane venne tolta una scena di Angie Dickinson a seno scoperto, che si vede invece in altre copie, ad esempio quella australiana. Difficile comfermarlo mi sa. Su Cielo alle 21, 15, passa ancora una volta il notevole “Giovane e bella” di François Ozon con la stupenda Marine Vatch, Géraldine Pailhas e Charlotte Rampling.

In seconda serata Cine 34 alle 22, 55 si butta sui cinepanettoni fake di Mediaset, quelli che uscivano a novembre, come “Matrimonio alle Bahamas” diretto dal povero Claudio Risi, che aveva la mano giusta e leggera per queste commediole.

sam whiskey

Al tempo incassò a sorpresa, solo nel primo weekend, tre milioni e mezzo! Ci sono Boldi (“Su Matrimonio alle Bahamas ho potuto mettere il mio intelletto, al 100 per cento”), Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Tosca D’Aquino, Enzo Salvi e Loredana De Nardis Grande la scena di Boldi che spia la figlia che fa l’amore col fidanzato: “Me la ciula, me la ciula è la mia bambina, sono rovinato!”.

giovane e bella 1

Se volete un gran bel western complesso vedo che su 7Gold alle 23, 15 è previsto “La sparatoria” di Monte Hellman con Jack Nicholson, Millie Perkins, Warren Oates. Sofisticato e minimale. Siete avvertiti. Non per tutti i gusti. I cavalli sono inqudrati benissimo.

Rai Due, nella notte, alle 00, 55 lancià lì lo stracultissimo “Pappa e ciccia” di Neri Parenti con Lino Banfi, Milly Carlucci, Paolo Villaggio. Bella scelta. Sembra che per il suo esordio al cinema Milly si sia preparata addirittura all’Actor’s Studio.

pappa e ciccia 2

E’ seguito alle 2, 25 da “Io, Chiara e lo Scuro” di Maurizio Ponzi, titolo storico del cinema di Francesco Nuti. Con lui ci sono Giuliana De Sio come Chiara e il vero campione di biliardo Marcello Lotti come lo Scuro. Altro che “la regina degli scacchi”. Nella notte più fonda arrivano anche un grande classico del cinema del ’68 come “L’impossibilità di essere normale” di Richard Rush con Elliot Gould, Candice Bergen, Rai Movie alle 2, 55, e l’erotichello borghese “Ancora una volta con sentimento” di Giuliano Biagetti con Corrado Pani doppiato da Ferruccio Amendola e Barbara Bouchet, nella parte due che ci mettono, appunto, il sentimento, poi Antonia Santilli, Olga Bisera e Franco Fabrizi. Tra le battute di Pani brilla una scorrettissima "Ma perché non sono nato frocio...".

matrimonio alle bahamas

Addirittura alle 5, 30 su Iris l’unico film con le Sorelle Bandiere di arboriana memoria, cioè Tito Leduc, Neil Hansen, Mauro Bronchi, “L’importante è non farsi notare” dirette da Romolo Guerrieri. Fatti più in là…

