Marco Giusti per Dagospia

edwige fenech 40 gradi all’ombra del lenzuolo

E stasera in chiaro che vediamo? Cine 34 alle 21 rispolvera il sempre divertente, ma stravisto, “40 gradi all’ombra del lenzuolo” di Sergio Martino con Barbara Bouchet, Edwige Fenech, Dayle Haddon, Enrico Montesano, Aldo Maccione e, soprattutto, Marty Feldman. Meno visto il thriller del 1996 di Michael Apted “Extreme Measures – Soluzioni estreme” con Hugh Grant, Gene Hackman, Sarah Jessica Parker, David Morse. Sono anni che non sappiamo più nulla di Gene Hackman, a parte una terribile fotografia che lo vede ormai vecchissimo. Illumina qualsiasi film, sia che faccia il cattivo che il buono.

Su Canale 27 alle 21 arriva il sequel di “Ted”, l’orsetto sporcaccione che si comporta come un qualsiasi maschio americano, cioè “Ted2” di Seth MacFarlane con Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Morgan Freeman.

leonardo pieraccioni laura chiatti il professor cenerentolo

Rai Movie alle 21,10 si butta su uno dei più riusciti fra gli ultimi film di Pieraccioni, “Il professor Cenerentolo”, scritto con i suoi vecchi compagni d’avventure Giovanni Veronesi e Domenico Costanzo, che se la vide qualche Natale fa con “StarWars” e “Quo Vado” di Zalone.

E’ un film corale dove i suoi attori, quasi tutti comici, come il piccolo Davide Marotta, il grosso Sergio Friscia, il compare di sempre Massimo Ceccherini, la new entry televisiva Flavio Insinna, il calabrese Nicola Acunzo, il pugliese Nicola Nocella, ma anche la bella Laura Chiatti, sono distribuiti con un dosaggio preciso nei 92 minuti di durata.

leonardo pieraccioni laura chiatti il professor cenerentolo 1

In pratica, Pieraccioni non è mai solo, ma se la vede sempre con uno o più di loro, per offrire quasi in ogni scena uno spunto comico. Non fa l’errore di rovinare la festa con una specie di storia d’amore. Qua, la storia romantica fa parte di una costruzione comica più strutturata, grazie a una sceneggiatura attenta.

il professor cenerentolo

E la Morgana di Laura Chiatti è svitata e bipolare quanto basta per farci sorridere, mentre il suo Umberto, il professor Cenerentolo del titolo, è un simpatico galeotto buono in quel di Ventotene che prima la illude di essere solo un cenerentolo bizzarro che a una certa ora deve ritornare a casa, poi progetta insieme ai suoi amici un colpo a fin di bene, mettendo in conto anche il recupero della figliola adolescente. Come nei vecchi film comici carcerari italiani degli anni ’50, da Ladro lui, ladra lei a Accadde al penitenziario a I soliti ignoti la galera permette a registi e sceneggiatori di riempire di volti comici, quasi tutti maschili e quasi tutti di regioni diverse, ogni scena. E’ così con Ceccherini-Friscia-Marotta.

next nicolas cage

Magari preferite su La5 alle 21, 10, “Piccolo grande amore” dei Vanzina con Raoul Bova di vent’anni fa, Barbara Snellenburg, ma anche due star inglesi come David Warner, appena scomparso, e Susannah York. Certo, i Vanzina si trattavano bene… Italia 1 alle 21,20 presenta un fantascientifico di Lee Tamahori, buon regista neozelandese, “Next” con Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann, Tory Kittles, Peter Falk. Mai visto.

la felicita? degli altri

Rai Tre alle 21, 20 punta su una commedia francese di un paio d’anni fa più che vedibile, “La felicità degli altri” di Daniel Cohen con Bérénice Bejo, Vincent Cassel, François Damiens, Florence Foresti e lo stesso Daniel Cohen, dove un gruppo di amici entra in crisi con invidie e gelosie quando una di loro scrive un libro che diventa un best seller. Può capitare, no?

scent of a woman profumo di donna

La7D alle 21, 10 presenta invece il remake americano di “Profumo di donna” di Dino Risi con Vittorio Gassman, cioè “Scent of a Woman”, diretto da Martin Brest con Al Pacino strepitoso, che vinse pure l’Oscar, Chris O'Donnell, Gabrielle Anwar. Su Rai 4 alle 21, 20 un più raro “Marrowbone – Sinistri segreti” dello spagnolo Sergio C. Sanchez con Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Mia Goth, George MacKay, Kyle Soller, Robert Nairne, con quattro fratelli orfani chiusi in una terribile fattoria abbandonata. Certo che vedere insieme due stelline come Mia Goth e Aya Taylor-Joy è parecchio interessante.

miami beach

In seconda serata avete il film più stracult della giornata, cioè “Miami Beach” dei Vanzina con Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Giampaolo Morelli, Emanuele Propizio. Grandi battute che ancora ricordo. “Sta Miami sembra Freggene!”, “E lavati i piedi! Non fa il solito tuo!” dice Max Tortora al figlio che va a studiare a Miami. Ottimo anche lo scambio di battute sofisticate, “Mi si è rotto il tacco!” fa la Minaccioni simil Franca Valeri in milanese – “Io mi so rotto il cazzo!” le risponde Max Tortora.

miami beach 2

Arieccoli i Vanzina, scrivevo. Un po’ di rutti, la fiatella, qualche scurreggetta (la spara la bionda bona). Una nuova maggiorata, Neva Leoni, con un seno davvero enorme come la Allasio o la Donatella Damiani dei bei tempi. Ricky Memphis ormai completamente fermo di fronte allo schermo. Le battute sugli scarpari del centro, “So scarparo e ci ho il 48 de piede, quindi se te pijo te faccio male”, sugli sconti per le polacchette, “Il 30 per cento? Fagli il 25 per cento”.

neva leoni giampaolo morelli miami beach

Qui trionfano davvero, finalmente, Max Tortora e Paola Minaccioni come coppia alla Sordi-Valeri, lui scatenato scarparo romano separato dalla moglie, “lo sa dove sta sta pulciara? A Sabaudia!”, lei come milanese raggelata che alla fine cederà allo scarparo. La storia è un puro pretesto per portare tutti i romani a Miami e fare una vanzinata americana (“Miami mica è Spoleto!”).

Altri film di culto della nottata? “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” di Elio Petri con Gian Maria Volonté, Florinda Bolkan, La7 alle 23, 30, ma soprattutto non vi perdete “Cameriera senza… malizia” di Lorenzo Onorati con Caroline Audisio, Giuseppe Curia, Paolo Di Bella, Armando Di Marco, Enzo arinei, Cine 34 all’1, 25, vera rarità della notte. Hard comico qui in versione o hard. Come sempre.

