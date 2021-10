IL DIVANO DEI GIUSTI – SU CINE 34 ALLE 21 APRITE BENE GLI OCCHI PERCHÉ TORNA MONICA BELLUCCI SUPERSEXY IN “MALENA” DI GIUSEPPE TORNATORE- SE CE LA FATE A RIMANERE SVEGLI FINO ALLE 2, 35, SU RETE 4 TROVATE IL NOTEVOLISSIMO “IL MISTERO DI BELLAVISTA” DI E CON LUCIANO DE CRESCENZO. HA SCENE MEMORABILI CHE NE DECRETANO UN SUPERCULTO NAPOLETANO, QUELLA DI MARINA CONFALONE CHE CERCA DI UCCIDERE UN CAPITONE CHE NON VUOLE ENTRARE IN PENTOLA E QUELLA DELLE SORELLE FUMO CHE TENGONO IL BANCO DEL LOTTO. IMPERDIBILE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Alla faccia dell’apertura delle sale al 100% di disponibilità, cosa che non ha provocato ieri nessuna rivoluzione, “No Time To Die” è primo con 117 mila euro e “La scuola cattolica” secondo con 49 mila, sono invece impazzito per la puntata numero 6 di “Squid Game”, ormai la serie Netflix più vista in tutto il mondo, una continua invenzione di sceneggiatura, di situazioni e di scrittura di personaggi.

E, confesso, mi sto anche rivedendo su Sky “Scene da un matrimonio” di Hagai Levi con Oscar Isaac e Jessica Chastain. Ogni puntata è un film. Ahimé spesso superiore a quelli che possiamo vedere in sala in questo periodo. E non è che i due protagonisti siano mostri di simpatia. Anzi.

margaret qualley maid 2

Devo invece ancora vedere su Netflix “Maid” con Margaret Qualley come madre in fuga con la sua bimba da una relazione violenta, scritta da Molly Smith Metzler, interpretatata anche dalla mamma dell’attrice, Andie McDowell, che vanta ovunque critiche strepitose.

Per la verità in streaming trovate anche un buon thriller misterioso su Amazon, “Infinite” di Antoine Fuqua con Mark Whalberg e Chiwitel Ejiofor, e il poliziesco violento turco “Rancore” di Turkan Derya.

titanic

In chiaro stasera, oltre al sempre grandioso “Titanic” di James Cameron con Kate Winslet e Leonard Di Caprio al massimo del loro splendore, Canale 5 alle 21, 20, ritrovo stasera molti film della mia infanzia.

i trecento di fort canby

Come “I trecento di Fort Canby”, Iris alle 21, diretto nel 1961 da Joseph M. Newman, il regista di “Cittadino dello spazio”, scritto da uno specialista come James Warren Bellah, lo sceneggiatore dei film sulla Cavalleria di John Ford, con Richard Boone, George Hamilton, Luana Patten, Richard Chamberlain, Slim Pickens. All’epoca fu un terribile flop, malgrado cast e sceneggiatura.

doris day cary grant il visone sulla pelle

Ricordo che non mi sembrò bellissimo, c’era qualcosa di mollo nel cast e nella regia. Troppo televisiva. Come si diceva un tempo. Oggi nessuno lo direbbe più.

Su Tv2000 alle 21, 10 c’è pure una celebre commedia sentimentale come “Il visone sulla pelle”, diretta da Delbert Mann con Cary Grant e Doris Day, che si incontrano qui per la prima volta, lui 57 anni lei 39.

operazione sottoveste

Grant entrò anche come produttore, dopo il successo di “Operazione sottoveste”, e non volle Blake Edwards come regista, troppo personale. Doris Day ricordava Cary Grant bravissimo ma molto freddo e distante sul set. Eppure stava attento a tutto, anche ai pomelli delle porte delle scene dove recitava. E li faceva cambiare se non gli piacevano.

monica bellucci malena 4

Su Cine 34 alle 21 aprite bene gli occhi perché torna Monica Bellucci supersexy in “Malena” omaggio di Giuseppe Tornatore alle tante malizie del cinema siciliano. Lo sceneggiatore Luciano Vincenzoni protestò per il trattamento riservato da Tornatore al suo testo e alla sua storia. Ma la Bellucci in un ruolo da grande seduttrice funzionava benissimo.

john cusack amanda peet identita

Penso sia da rivedere “Identità”, thriller di James Mangold con John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet, Alfred Molina, John Hawkes, dove dieci sconosciuti si incontrano una notte in un motel, ma non sono per caso, Rai 5 alle 21, 15.

a team

E’ una novità, una prima visione assoluta su rai Uno alle 21, 25, “Digitare il codice segreto” di Fabrizio Costa con Neri Marcoré, Valeria Bilello, Gabriele Cirilli, Paola Minaccioni. Non ho visto neanche “A-Team” di Joe Carnaham con Bradley Cooper, Jessica Biel, Liam Neeson, Canale Nove alle 21, 25.

emmanuelle beart l’enfer

In seconda serata potete recuperare il grandioso “Pat Garret e Billy The Kid” girato da Sam Peckinpah tra i fumi dell’alcol, con James Coburn e Kris Kristofferson, Bob Dylan e Jason Robards, Iris alle 23, 20.

digitare il codice segreto

O il bel thriller di Michael Winner “Bocca da fuoco”, 7 Gold alle 23, 30, pensato per Charles Bronson, che avrebbe voluto come partner sua moglie Jill Ireland.

Poi entrà Sophia Loren e Charles Bronson le sembrò un partner troppo cheap. Così venne chiamato James Coburn, e con lui O.J.Simpson, Eli Wallach, Anthony Franciosa. Raro vedere in un film di Michael Winner un’attrice come Sophia Loren.

planet terror

Più tardi, oltre al ritorno di “Occhio alla Perestrojka” di Castellano&Pipolo con Greggio, Calà e Marina Kalivina, Cine 34 alle 00, 50, tenetevi forte perché su Italia 1 all’1,05 passa il folle “Planet Terror” di Robert Rodriguez, fantascientifico ultraviolento (281 cadaveri, contateli!) con Rose McGowan nei panni di Cherry Darling, bellezza che dopo aver perso una gamba si lega un mitra come stampella e ci spara pure facendone una Machine Gun Leg, Freddy Rodriguez, Josh Brolin, Bruce Willis, Quentin Tarantino in un ruolo del tutto assurdo, Michael Parks come sceriffo, Tom Savini.

bocca da fuoco 5

In realtà doveva solo essere un episodio del progetto “Grindhouse”, cioè un episodio di Tarantino, “Death Proof”, uno di Rodriguez, “Planet Terror” e una serie di trailer finti d’autore. Ma il pubblico non gradì e usciva dalla sala dopo il primo episodio vedendo i trailer come veri fuori programma. Così i due episodi vennero divisi, allargati e presentati singolarmente.

emmanuelle beart l’enfer

L’operazione fu un disastro, ma io ho ancora il pupazzetto di Rose McGowan, poi paladina svitatissima del Metoo, a casa (no, a Dago non glielo regalo).

All’una trovate altri film interessanti, come “L’enfer” di Danis Tanovic, con Emmanuelle Beart, Marie Gillain, Karin Viard e Carole Bouquet, tratto da una sceneggiatura originale di Krzysztof Kieslowski, Rai Movie all’1, o il misterioso thriller diretto da Joseph Losey “Cerimonia segreta” dove Elizabeth Taylor, nei panni di una ex-prostituta e Mia Farrow in quelli di una strana sconosciuta sviluppano un ambiguo rapporto sotto gli occhi di Robert Mitchum, Iris all’1, 30.

il mistero di bellavista 1

Nella versione americana il film venne tagliato e rimontato e gli aggiunsero una sorta di spiegazione psicanalitica. Ohibò!

Se ce la fate a rimanere svegli fino alle 2, 35, su Rete 4 trovate il notevolissimo “Il mistero di Bellavista” di e con Luciano De Crescenzo con Benedetto Casillo, Marina Confalone, Sergio Solli, le meravigliose vecchie sorelle Fumo e Riccardo Pazzaglia, co-sceneggiatore del tutto. Rispetto al primo film, “Così parlò Bellavista”, De Crescenzo perde qui moglie, Isa Danieli, figlia, Lorella Morlotti, e amico nordico, Renato Scarpa, aggiunge new entries televisive, Luotto e Laurito, aumenta il ruolo di Pazzaglia.

luciano de crescenzo il mistero di bellavista

Considerato un filo meno riuscito del precedente, ha però scene memorabili che ne decretano un superculto napoletano, quella di Marina Confalone che cerca di uccidere un capitone che non vuole entrare in pentola e quella delle sorelle Fumo che tengono il Banco del Lotto. Imperdibile.

romina power assicurasi vergine

Su Rai Movie alle 2, 50 ritrovate Lilli Carati e Ilona Staller nudissime in “Senza buccia” di Marcello Aliprandi, mentre su Iris alle 3, 15 ritrovate i pirati dell’etere di “I Love Radio Rock” di Richard Curtis con Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Gemma Aterton, Kenneth Branagh.

valerio mastandrea marco giallini barbara

Non ricordo memorabile “Assicurasi vergine” di Giorgio Bianchi con Romina Power prima del suo fatidico incontro musicarellesco con Al Bano. Chiudono la nottata lo stravagantissimo film di Angelo Orlando, “Barbara” dove i giovani avvocati Valerio Mastandrea e Marco Giallini sono legati al letto da una professionista del sesso, certa Barbara, e lì rimangono a parlare, incontrando persone che non li slegheranno, Rete 4 alle 4, 20 e il sempre valido “Chimera” di Ettore M. Fizzarotti con Gianni Morandi, Laura Efrikian, Nino Taranto, Katya Moguy e Clelia Matania, Rai Movie alle 5.

