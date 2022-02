IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – CONFESSO CHE L’ATTESO SPIN-OFF DI “VIKINGS”, CIOÈ “VIKINGS: VALHALLA”, MI HA FATTO NON POCO ADDORMENTARE IERI SERA. SU AMAZON PRIME INVITO DAGO A VEDERE IL NUOVISSIMO DOCUMENTARIO SU BRIAN WILSON, “BRIAN WILSON LONG PROMISED ROAD” E LE NUOVE PUNTATE DI “LA FANTASTICA SIGNORA MAISEL”, MA C’È PURE “TITANE” DI JULIA DUCORNAU. DA NESSUNA PARTE, INVECE, TROVATE UN FILM FONDAMENTALE SULLA GUERRA IN UCRAINA, CIOÈ IL CLAMOROSO “VIDBLYSK”/ “REFLECTION” DI VALENTIN VASYANOVYCH - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Piattaforme. Ecco, ieri mi sono visto le prime due puntate dell’atteso spin-off di “Vikings”, cioè “Vikings: Valhalla”, serie canadese ideata da Jeb Stuart e Michael Hirts che ci arriva a nove anni di distanza dalla prima e si svolge ben cento anni dopo, anche se la situazione di botte, stupri, vendette, magnate e trombate non cambia per gli eroi barbuti e ruttanti della saga.

Passando da History Channel a Netflix, che ha ordinato agli autori di Vikings ben tre stagioni si nota un grande sforzo produttivo e una maggiore ricchezza.

Molto amata dai critici americani, 100% di gradimento su Rotten Tomatoes, confesso che mi ha fatto non poco addormentare ieri sera e rimpiangere il grande film di Richard Fleischer con Kirk Douglas con un occhio solo e Tony Curtis con una mano sola “I Vichinghi” che molto amai in gioventù e che ancora ricordo a memoria.

Vi ricordo anche che su Apple tv è arrivata la nuova serie “Severance” di Ben Stiller con Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette, John Turturro, sorta di satira sul mondo degli uffici che penso che vada vista.

Su Amazon Prime invito Dago a vedere il nuovissimo documentario su Brian Wilson, “Brian Wilson Long Promised Road” e le nuove puntate di “La fantastica signora Maisel”, ma c’è pure “Titane” di Julia Ducornau.

Su Mubi vedo che hanno inserito ben due film di James Gray, “C’era una volta a New York” con Joaquin Phoenix e Marion Cotillard e “I padroni della città” con Joaquin Phoenix e Eva Mendes.

Ma ci sono anche il bellissimo “Cow” di Andrea Arnold, un documentario che ci mostra come malamente vivono le mucche da latte, il bellissimo e rarissimo “Les carabiniers” di Jean-Luc Godard con Marino Masé adattamento firmato Godard-Jean Grualt e Roberto Rossellini di una commedia di Beniamino Joppolo sulla guerra molto adatto a questo momento storico.

vidblysk reflection 1

Da nessuna parte, invece, trovate un film fondamentale sulla guerra in Ucraina, cioè il clamoroso “Vidblysk”/ “Reflection” del regista ucraino Valentin Vasyanovych, presentato a Venezia un anno fa che descrive perfettamente lo stato di guerra tra Ucraina e Russia che già si viveva nel paese dal 2015 e che ora si è solo più allargato. Un conflitto che si è sviluppato in un mondo che potrebbe essere il nostro e che ci colpisce nella sua violenza, qui ben rappresentata con sequenze piuttosto pesanti, perché sembra esplodere in una quotidianità totalmente occidentale.

