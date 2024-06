IL DIVANO DEI GIUSTI – IO MI STO INCANTANDO GUARDANDO IN LOOP LA SCHLEIN AL PRIDE E LA MELONI AL G7 E MI RENDO CONTO CHE FUNZIONEREBBERO ANCHE CON AMBIENTAZIONI INVERTITE. PENSO ANZI CHE MELONI STIA INVIDIANDO LO SCATENAMENTO DI SCHLEIN – INSOMMA, CHE VEDIAMO STASERA? SU LA7 TORNA UN CAPOLAVORO COME “BERLINGUER TI VOGLIO BENE”. CINE34 RI-RIPROPONE “GRANDI MAGAZZINI”, TERRIBILE, PIENO DI ATTORI VOLUTI DA MARIO CECCHI GORI CON LE BELLE DEL TEMPO, LAURA ANTONELLI, ORNELLA MUTI, ADDIRITTURA HEATHER PARISI, EVA GRIMALDI E… - VIDEO

Il divano dei giusti 16 giugno 2024

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera in chiaro? Intanto vi segnalo il ritorno su La7 alle 23, 10 di un capolavoro del cinema italiano come “Berlinguer ti voglio bene” di Giuseppe Bertolucci con Roberto Benigni, Alida Valli e Carlo Monni. Qualche mese fa l’ho rivisto e l’ho trovato sempre meraviglioso.

Io mi sto incantando guardando su Tik Tok in loop, alternate, Elly Schlein al Pride con Annalisa che cantano “Mon amour” e la Meloni al G7 con i potenti della terra e mi rendo conto che le due leader funzionerebbero nello stesso modo anche con le ambientazioni invertite. Cioè Meloni al Pride con Annalisa e Schlein al G7.

Penso anzi che Meloni stia invidiando lo scatenamento di Schlein sul carrozzone di Annalisa in mezzo a tutta quella gente. Senza la rogna dei fascistelli ripresi da Piazza Pulita che la invecchiano così tanto o lo sguardo antipatico di Macron.

Il suo modello è sempre stato quella della Giulietta Masina-Cabiria felliniana, magari con una ingenuità che ormai non c’è più, ma è rimasta la voce forte romana e la fermezza.

Insomma che vediamo stasera? Cine 34 alle 21, ri-ri-propopone “Grandi magazzini” di Castellano & Pipolo con Enrico Montesano, Nino Manfredi, Lino Banfi, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto.. Un film tardo e terribile, sì, ma pieno di attori voluti da Mario Cecchi Gori che uniscono la commedia più alta, la tv e il basso del nostro cinema di genere. Nino Manfredi, ad esempio, che fa l’attore decaduto che non ricorda la battuta assieme al fido Luciano Bonanni.

“Com'era la battuta?”, fa Manfredi. E Bonanni: “Anch'io compro ai grandi magazzini.” –“Ah sì”, chiude Manfredi: “Anche Bonanni compra ai grandi magazzini!”. E Gigi Reder meraviglioso con Paolo Villaggio in versione Zed, Franco Fabrizi, Paolo Panelli e Gianni Bonagura, Enrico Montesano, Christian De Sica, Enzo De Toma, quello del Pennello Cinghiale, le belle del tempo, Laura Antonelli, Ornella Muti, addirittura Heather Parisi, Eva Grimaldi e Francesca Dellera messe lì dai produttori chissà perché. La versione lunga esiste, due ore e non so quanto, ma non l’ho mai vista. Ovviamente ha ora tutto Mediaset.

Sembrava quasi uno spot per quando Berlusconi avrebbe comprato, due anni dopo, la Standa. E poi ha perso la Standa si è mangiato Cecchi Gori. Il giovane. Col vecchio Mario non ce l’avrebbe mai fatta. Occhio alle apparizioni di Marco Giallini giovanissimo, Sabrina Salerno, Teo Teocoli, Victor Cavallo, Ennio Antonelli.

Su Rai Due alle 21, una commedia matrimoniale del tutto sconosciuta con attori e registi sconosciuti, “Il velo nunziale” di Terry Ingram con Lacey Chabert, Autumn Reeser, Alison Sweeney, Kevin McGarry, Fiona Vroom, Zachary Gulka. Su Canale 20 alle 21, 05 avete il drammatico “The Rhythm Section” di Reed Morano con Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown, Max Casella, Richard Brake, Raza Jaffrey, dove una donna scopre che l’incidente aereo dov e ha perso tutta la sua famiglia non è affatto solo un incidente. Complotto!

Su Rai Movie alle 21, 10 passa la terza parte di “After”, saga sentimentale diretta da Castille Landon con Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Chance Perdomo, Kiana Madeira, Carter Jenkins. Su Mediaset Extra alle 21 10 avete “Ultimo”, celebre film tv di fine anni 90 diretto da Stefano Reali, prodotto dai Valsecchi con Raoul Bova, Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Simone Corrente, Paolo Seganti, Beppe Fiorello, Francesco Benigno, Victor Cavallo, Pino Caruso.

Rai Storia alle 21, 10 propone il film di Ken Loach sulla guerra civile spagnola, “Terra e libertà” con Ian Hart, Rosana Pastor, Iciar Bollain, Tom Gilroy. Iris alle 21, 10 il film di maggior successo girato da Gabriele Muccino a Hollywood, “La ricerca della felicità” con Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton, Brian Howe, James Karen, Dan Castellaneta. Rilettura del sogno americano negli anni della crisi.

Su Canale 27 alle 21, 15 so che non stancate di rivedere “Vacanze romane” di William Wyler con Audrey Hepburn, Gregory Peck, Eddie Albert, Tullio Carminati e Mimmo Poli come cocomeraio. Gli esterni romani sono girati da Luciano Emmer. Non è allegrissimo “My Life – Questa mia vita” di Bruce Joel Rubin con Michael Keaton, Nicole Kidman, Bradley Whitford, TV2000 alle 21, 20, dove un padre con un male incurabile lascia in testamento al figlio una serie di sue registrazioni sul senso della vita. Avete già cambiato canale…

Diciamo che Sandra Bullock in questo “Premonition” di Mennan Yapo con Julian McMahon, Shyann McClure, Nia Long, Cielo alle 21, 20, vede prima le cose che capiteranno. E si regola di conseguenza. Più allegro sicuramente, su Italia 1 alle 21, 20, “Così è la vita” di Aldo Giovanni e Giacomo e Massimo Venier con Marina Massironi. Aldo scappa dalla prigione e prende in ostaggio un poliziotto e un ivnentore di giocattoli, cioè Giovanni e GIacomo. Fu un grande successo.

Passiamo alla seconda serata con la dark-comedy “Un piccolo favore” di Paul Feig con Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, Linda Cardellini, Jean Smart, dove si indaga sulla misteriosa scomparsa di una donna in una piccola città americana.

Cielo alle 23, 10 si butta su un vecchio porno di Jesus Franco del 1977, ribattezzato da noi “La coccolona” con Lina Romay, Jack Taylor, Paul Muller, Alice Arno, Monica Swinn. Il titolo originale era “Midnight Party”. Ci sono varie versioni del film, ma se dura meno di 90 minuti non è quella originale. In quella originale Lina Romay, stesa nuda sul letto spiega agli spettatori che se il film andrà bene lei girerà altri tre film dello stesso tipo. Questa rottura della quarta parete andrò avanti nel corso del film e coinvolgerà lo stesso Jesus Franco.

Su Italia 1 alle 23, 45 avete il divertente road-movie pugliese “Vengo anch’io” di e con Corrado Nuzzo & Maria Di Biase con Gabriele Dentoni, Cristel Caccetta, Ambra Angiolini. Su Cione 34 alle 0, 05 passa il vecchio “Asso” di Castellano & Pipolo con Adriano Celentano, Edwige Fenech, Renato Salvatori, Sylva Koscina, Pippo Santonastaso. Non lo vedo da parecchio. Rai Movie alle 0, 50 passa invece il bel film realistico di Sean Penn, “Into the Wild – Nelle terre selvagge” con Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone, Catherine Keener, dove un giovane americano di buona famiglia, Chris McCandless, laureato e pieno di vita decide di andare in giro per il paese e finisce nel grande nord dentro un autobus abbandonato. E’ una storia vera.

Su 7Gold all’1 avete invece la commedia “Una spia per caso” diretto da Peter Askin, Douglas McGrath con Anthony LaPaglia, Sigourney Weaver, Douglas McGrath, John Turturro. Mai visto.

Ho visto invece il terribile finto-Pierino “Pierino il fichissimo”. Primissimo dei falsi Pierini che tanta noia dettero a quello “ufficiale” di Alvaro Vitali. Diretto da un esordiente, Alessandro Metz, figlio d’arte e già assistente alla regia per molte commedie e commediacce del tempo. Pierino è il quasi inedito e doppiatissimo Maurizio Esposito (aveva fatto un po’ di tv e lo rivedremo poi in Rai a Fresco, fresco), molto meno divertente e espressivo di Alvaro.

Ma l’idea è da subito di ampliare le barzellette di Pierino con quelle dell’Osteria numero 1000, dei carabinieri, dei camionisti e dei medici per poi chiudere tutti i personaggi in un’unica scena. Pierino, così, è solo uno dei personaggi di un barzelletta movie. Il suo ambiente è la scuola, mentre all’osteria Gianni Ciardo si lancia anche in divertenti scenette in pugliese e altre vedono all’opera i carabinieri con Sandro Ghiani e Nino Terzo.

C’è una geniale descrizione in pugliese di Ciardo delle multinazionali che si conclude con l’osservazione del carabiniere Ghiani: «Questa multinazionale cosa è, quella sigaretta lunga col filtro?». Non male il personaggio di Crocitti, che si ritrova concupito da una bella malata, mentre terribile è lo stupro di Adriana Russo all’osteria, da parte di un bandito sotto gli occhi di Ghiani, solo per arrivare alla conclusione della barzelletta.

Il livello delle trovate è spesso del genere Pierino che consegna una bottiglia piena di piscio alla bidella Franca Scagnetti e le chiede se è buona. Lei risponde di sì, allora lui esplode in un: «Ah, sì? Allora aspetti che le vado a fare un panino pieno di merda!». Adriana Russo si presenta con un «Osteria numero mille, Florinda fa faville. Fa faville sui fornelli figurarsi sugli…». Jimmy il Fenomeno nel ruolo del postino scemo non la smette di spiegarci che «Non sono scemo io, sono normale!».

Ciardo e Lino Spadaro hanno una grande scena in cucina tutta in presa diretta legata alle mitiche polpette di Carmelo. Non male i due camionisti Tuccio Musumeci, catanese, e Tognella, milanese. Tutto molto slegato e poco comunicante. Anche se è effettivamente grandioso il finale con Nino Terzo e la moglie scorreggiona che si scatena in rumori e ariette al ristorante mentre gli altri cercano inutilmente di bloccarla con un tappo. R

isultato è che il giorno dopo un Pierino strillone urlerà la notizia: «Edizione straordinaria: pioggia di merda a Roma, una vacca a Torino accecata da un tappo!».

E’ un po’ diverso il sofisticato musical “Les Misérables” diretto da Tom Hooper con Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Eddie Redmayne, Amanda Seyfried.

Va detto però che questa versione cinematografica del celebre musical scritto nel 1978 da Alain Boublil e Claude-Michel Schonberg e poi adattato in inglese nel 1985 dal produttore Cameron Mackintosh coi nuovi testi delle canzoni in inglese di Herbert Kretzmer, in mano al regista del piccolo e ben costruito "Il discorso del Re", allo sceneggiatore William Nicholson, che già ci aveva dato il fortunato “Il gladiatore”, e a un team di produttori che va da Tim Bevan, Eric Fellner, Debra Hayward (“Anna Karaneina”, “La Talpa”) a Cameron Mitchell, già produttore della versione teatrale, è un'ottima illustrazione sia della storia che del musical, un successo spettacolare visto da 60 milioni di spettatori e presentato in 42 nazioni.

Regista e sceneggiatore non si permettono di tagliare troppo per farne una versione più corta come accadde per la versione cinematografica di "Sweeney Todd" di Tim Burton, sono altresì rispettosi delle molte esigenze che fare oggi un musical di successo comporti, a partire dalla riproposta dei numeri cantati più famosi, da “I Dreamed a Dream” a “Bring Him Home” e “On My Own”. E tutto è cantato rigorosamente dal vivo sulla scena e mai in playback.

Franco Maresco ha scelto per Fuori Orario stasera, su Rai Tre, due capolavori del passato, “La cosa da un altro mondo” di Howard Hawks con Kenneth Tobey, Margaret Sheridan, Robert Cornthwaite, Douglas Spencer, James Young e “Susanna” di Howard Hawks alle 4, 15. Da vedere e rivedere. Ovvio.

