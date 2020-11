IL DIVANO DEI GIUSTI – PER I 70 ANNI DI CARLO VERDONE ESPLOSIONE DI SUOI FILM A QUALSIASI ORA. LI CONOSCETE TUTTI A MEMORIA, LO SO. MA SARÀ UN PIACERE RIVEDERLI - PER I PIÙ FINI AVVERTO CHE È USCITO IERI IL PRIMO EPISODIO DELLA SERIE DIRETTA DA GUS VAN SANT E ALESSANDRO MICHELE CON SILVIA CALDERONI. MOLTO GUCCI? ANCHE MOLTO MONNEZZA DI BRUNO CORBUCCI DEVO DIRE – PER I MANIACI DEL PORNO ANTICO SEGNALO “CAMERIERA SENZA…MALIZIA” – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Oggi, per i 70 anni di Carlo Verdone – auguri Carlo! sei sempre il mejo – esplosione di suoi film a qualsiasi ora. Ci sono tutti o quasi i suoi personaggi pù amati. Mimmo, Furio, Ivano, Enzo, Ruggero, Leo, Pasquale, Cristiano, Oscar Pettinari. Tutti a fargli gli auguri di buon compleanno. Bene e giusto così.

Si va da “Bianco, rosso e Verdone” su Cine 34 alle 21, con la Sora Lella, Mario Brega, Angelo Infanti, capolavoro totale, a “Troppo forte” su Rai Movie alle 21, 10, con Alberto Sordi e Carlo al flipper, bellissimo, da “Borotalco” su Sky alle 23, 15, con Brega e le olive greche (“Come so’ ste olive? Come so’? So’ greche!!!”) a “Cuori nella tormenta” su Rai Movie alle 23, 05 con Lello Arena a “Viaggi di nozze” su Sky alle 23, 20 con Jessica-Gerini, quello di “’o famo strano”.

Li conoscete tutti a memoria, lo so. Ma sarà un piacere rivederli. Per i più fini di voi avverto che è uscito ieri, su You Tube, il primo episodio (15 minuti) della serie “Ouverture of Something That Neved Ended” diretto da Gus Van Sant e Alessandro Michele per Gucci con Silvia Calderoni, la donna-lupo di “Romulus”, protagonista.

Questo primo episodio, dei sette totali, “At Home”, non è male, con la Calderoni che si sveglia a casa sua, fa ginnastica e ascolta alla tv le teorie sul gender del professor Paul B. Precado (B. sta per Beatrice il suo nome di quando era ragazza), ci dialoga pure, mentre un gruppeto di musicisti suona in una stanza e entra un ragazza nero e la bacia.

Bellissima fotografia di Christopher Doyle, suoi gli schermi dei primi film di Wong Kar Wai nonché collaboratore di Gus Van Sant dal suo “Psycho”, che ci riportano ai colori della fine degli anni 70. Molto Gucci? Anche molto Monnezza di Bruno Corbucci devo dire, che infatti è molto Gucci style. E non sto scherzando affatto.

Ogni tanto compare qualche modella vestita Gucci o vediamo l’armadio tutto Gucci della Calderoni per giustificare la spesa della serie, che è in pratica una sfilata in tempo di Covid. Va vista, anche per non sembrare proprio ignoranti. Dove metteremo gli abiti Gucci in questi mesi di chiusura, oi, è un altro discorso. Una sfilata pe’ casa, infatti…

Per i maniaci del porno antico e della commediaccia hard, altro che Gucci, segnalo che Cine 34 alle 23, 20 mette in palinsesto addirittura “Cameriera senza… malizia” firmato da Lawrence Webber alias Lorenzo Onorati, il regista del celebre “Luana la porcona”, ma diretto in gran parte da Bruno Gaburro, come dice Franco Grattarola, massimo esperto del genere.

Qui ci sono oltre a professionisti dell’hard, come Marina Frajese, Laura Levi, Guia Lauri Filzi, Paolo Di Bella, anche attori normali, come Enzo Pulcrano, ex pugile che qui si fa controfigurare da Giuseppe Curia per le sequenze hard con la Frajese. O come Enzo Garinei come il parroco Don Peppino, che mi ha raccontato di esserci finito un po’ per caso, ma ben sapeva che si stava girando un hard.

Gaburro ha ricordato a Davide Pulici che “Con Onorati ci si alternava: un giorno sul set c’era lui, due giorni io, poi ancora lui… Più che altro, i miei interventi servivano ad aggiustare un po’ le cose, perché lì più che mai si viaggiava sul filo di budget inesistenti. Io non volevo che firmasse col mio nome queste stronzate”. Su Cine 34, ovviamente, non vedrete niente di hard, temo. Però mi sembra imperdibile lo stesso.

Più tardi, all’1,15 va in onda, sempre su Cine 34, “Commedia sexy” tarda commedia con davvero poco sesso diretta da Claudio Bigagli con Ricky Tognazzi, Alessandro Benvenuti, Elena Sofia Ricci, Micaela Ramazzotti in fase supercoatta, il trans Joana Jimenez e Roberto Brunetti detto Er Patata. Ormai antichissimo, temo.

Meglio buttarsi, Rai Movie alle 5, su “Maigret a Pigalle” di Mario Landi con Gino Cervi, Lila Kedrova e Raymond Pellegrin, che vidi nel lontano 1966, mi sembra.

Raro film di Maigret con Cervi, ma senza Andreina Pagnani, la cara signora Maigret.

A colori per giunta. E con Gabriella Giorgelli seminuda che fa la russa di Marsiglia. In un ruolino anche la stupenda Marie-France Pisier. Il vecchio uomo Rai Giampaolo Taddeini, che figura come aiuto regista, mi disse che l’aveva in gran parte girato lui.

Vedo che Netflix (o Prime?) hanno appena inserito anche il primo Maigret con Jean Gabin. Magari torna di moda. Hanno inserito anche tutti i film di Werner Herzog con Klaus Kinski!

Solo per Dago avverto che Sky trasmette oggi, all’1, 10, il primo “Sin City” di Roberto Rodriguez e Frank Miller con Bruce Willis, Clive Owen, Mickey Rourke, il migliore. Con una Jessica Alba da paura e una Rosario Dawson agguerritissima. Tarantino ha diretto solo una scena, quella in auto con Clive Owen e Benicio Del Toro. Lo rivedrei cento volte. Vedi di registrarlo.

