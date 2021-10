IL DIVANO DEI GIUSTI – AVETE DIGERITO LE ELEZIONI? PEGGIO DI “THE SQUID GAME”, EH? MA CACCIARI ERA FAVOLOSO. STASERA C’È UNO DEI MIEI FILM PREFERITI IN ASSOLUTO, “PAT GARRETT AND BILLY THE KID” DI SAM PECKINPAH CON JAMES COBURN E KRIS KRISTOFFERSON. MERAVIGLIOSO, CON TANTO DI COLONNA SONORA DI BOB DYLAN, CHE HA IL RUOLO DEL TRADITORE - IL PUBBLICO STRACULT APPREZZERÀ IL GIALLO DI LUIGI COMENCINI, ORMAI CONSIDERATO IL NONNO DI CALENDA, “SENZA SAPERE NIENTE DI LEI” - I FAN DELLA COMMEDIA SEXY POSSONO RIFARSI CON “VOTO DI CASTITÀ” DIRETTO DA JOE D’AMATO - VIDEO

kris kristofferson james coburn pat garrett and billy the kid

Il divano dei giusti 5 ottobre

Marco Giusti per Dagospia

Avete digerito le elezioni? Peggio di “The Squid Game”, eh? Ma Cacciari era favoloso. In chiaro, stasera, in prima visione, c’è uno dei miei film preferiti in assoluto, “Pat Garrett and Billy The Kid” di Sam Peckinpah con James Coburn, come Pat Garrett, e Kris Kristofferson, come Billy The Kid.

bob dylan pat garrett e billy the kid 1

E’ un film meraviglioso, con tanto di colonna sonora scritta, musicata e cantata da Bob Dylan, che ha il ruolo del traditore, Alias, massacrato dal capo della MGM del tempo, James Aubrey, che massacrò il film riducendo le 2 ore e 4 minuti originali di Peckinpah a 1 ora e 46’ minuti.

ksenia rappoport la sconosciuta

Peckinpah, quando vide questo scempio, cercò di pisciare contro lo schermo. Il film fu un fiasco, ma quando lo vedemmo lo amammo subito. Da qualche parte trovate anche la copia integrale, tirata fuori una decina d'anni dopo, che esiste perché al tempo venne rubata al montaggio.

kris kristofferson pat garrett and billy the kid

Coburn ricordava che Peckinpah, ormai alcolizzato, poteva avere al massimo quattro ore di lucidità sul set. Il resto lo giravano gli assistenti. Nessuno si accorse che una macchina da presa era fuori fuoco, così si dovette rigirare gran parte del film. Con Kristofferson non si presero, ma Peckinpah temeva la forza fisica del cantante. Mi può uccidere, diceva.

michele placido claudia geroni la sconosciuta 1

“Hai ragione, Sam”, gli rispondeva Kristofferson, che poi tornò a recitare con lui.. Anche tagliato, anche girato con una cinepresa sballata, rimane un grande film. E la colonna sonora di Bob Dylan incredibile.

voto di castita

Su Cine 34 trovate alle 21 un buon thriller di Giuseppe Tornatore con Ksenia Rappaport nel ruolo della “Sconosciuta”, appunto, e Michele Placido biondo e senza un pelo come il suo cattivissimo pappone. Ci sono anche Margherita Buy, Pier Francesco Favino e Claudia Gerini. Non me lo ricordo già più e quindi andrebbe rivisto.

meghan fox transformers

Su Canale 20 avete “Transformers” di Michael Bay con Shia La Boeuf, Megan Fox e Tyrese Gibson. L’ho visto e non ci ho capito nulla. “La baia di Napoli” di Melville Shavelson è uno di quei film americani di Sophia Loren che la imposero a Hollywood.

clark gable sophia loren la baia di napoli

Qui recita con un Clark Gable già vecchio e malata, sarà il suo ultimo film, ma sempre affascinante. All’ultimo momento Domenico Modugno, che aveva un ruolo consistente, dette buca alla produzione e venne sostituito da Paolo Carlini, che non era la stessa cosa. Per le scene di mambo di Sophia il suo coreografo personale era Leo Coleman, che la curò anche negli altri suoi film.

la sottile linea rossa

I più cinefili però sono già pronti per “La sottile linea rossa”, Rai Movie alle 21, 20, il filmone di Terrence Malick che lo riportò alla regia dopo anni. Megacast, Sean Penn, Jim Caveziel, George Clooney Nick Nolte, John Travolta. Adrien Brody che doveva essere protagonista si ritrovò in gran parte tagliato. Via due ore e mezzo di narrazione di Billy Bob Thornton. Via i personaggi di star come Bill Pullman, Gary Oldman, Lukas Haas, Viggo Mortensen, Martin Sheen, Jason Patric, e Mickey Rourke.

george lazenby al servizio di sua maesta

Buoni anche “Era mio padre” di Sam Mendes con Tom Hanks, Paul Newman e Jude Law come cattivissimo killer, Rai 5 alle 21, 15, e “Il lato positivo” di David O. Russell con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro, Cielo alle 21, 15. In seconda serata mi sembra imperdibile “Becoming Bond” di Josh Greenbaum, R ai 5 alle 23, 10, il documentario sull’australiano George Lazenby, attore di un unico film di James Bond nel 1969, “Al servizio segreto di Sua Maestà” con Diana Rigg.

enzo colajacono, laura gemser, gillian bray voto di castita

I fan della commedia sexy possono rifarsi con “Voto di castità” diretto da Joe D’Amato con Gillian Bray, Enzo Colajanni, Flavia Fabiani, Cine 34 alle 23, 33.

Per fortuna che all’1,05 su Italia 1 lo schermo si illumina con il fondamentale “Grindhouse – A prova di morte” di Quentin Tarantino con Kurt Russell nel ruolo del cattivissimo Stuntman Mike, vecchio stuntman che adora uccidere le ragazze con la sua auto, e un gruppo di bellezze esplosive, Rosario Dawson, Valeria Ferlito, Sydney Poitier , Rose McGowan e la stunt australiana Zoe Bell.

ksenia rappoport michele placido la sconosciuta

Nato come episodio del progetto “Grindhouse”, che prevedeva due lunghi episodi, uno di Tarantino e uno di Rodriguez, “Planet Terror”, e una serie di trailer falsi di film mai fatti, c’era anche “Machete”, dopo il disastro della prima proiezione a Cannes, i due film vennero divisi, e “A prova di morte” venne allungato e mostrato da solo in tutto il suo splendore.

senza sapere niente di lei 1

Su Cine 34 all’1, 20 trovate un buon film con Diego Abatantuono, “Il barbiere di Rio” di Giovanni Veronesi.

Il pubblico stracult apprezzerà il giallo autoriale di Luigi Comencini, ormai considerato il nonno di Calenda, “Senza sapere niente di lei” con Philippe Leroy, Paola Pitagora, Gabriella Galvani, Rete 4 alle 2, 55.

pamela villoresi dedicato a una stella

Cultissimo anche il tardo musicarello di Mino Guerrini “Cuando calienta el sol” con Claudia Vegliante, Carmen Russo, Alex Freiberger, Cine 34 alle 3, 15. Raro lacrima movie diretto da Luigi Cozzi, vecchio socio e amico di Dario Argento, “Dedicato a una stella”, Rete 4 alle 4, 30, con Pamela Villoresi e Richard Johnson protagonisti.

paola pitagora senza sapere niente di lei grindhouse – a prova di morte diego abatantuono il barbiere di rio jennifer lawrence bradley cooper il lato positivo bob dylan pat garrett e billy the kid 1 jim caviezel la sottile linea rossa george clooney la sottile linea rossa becoming bond giuseppe tornatore ksenia rappoport ksenia rappoport la sconosciuta .crdownload shia labeouf transformers james coburn pat garrett and billy the kid pat garrett and billy the kid richard johnson pamela villoresi dedicato a una stella pat garrett and billy the kid era mio padre james coburn pat garrett and billy the kid 2 era mio padre pat garrett and billy the kid bob dylan pat garrett e billy the kid george lazenby becoming bond transformers pat garrett and billy the kid la sconosciuta pat garrett and billy the kid grindhouse – a prova di morte kris kristofferson, richard jaeckel, james coburn pat garrett and billy the kid dedicato a una stella la baia di napoli grindhouse – a prova di morte 2 senza sapere niente di lei il barbiere di rio jude law era mio padre voto di castita la baia di napoli bob dylan in pat garrett and billy the kid