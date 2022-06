IL DIVANO DEI GIUSTI – MUBI RECUPERA UNO STRACULTISSIMO EROTICO D'AUTORE CON SCAMBISMI, RAPPORTI PARTICOLARI, COME "E LA CHIAMANO ESTATE" DIRETTO DA PAOLO FRANCHI, FU ACCOLTO DISASTROSAMENTE, MA VA RECUPERATO. ALMENO PER I NUDI DELLA FERRARI - SU CINE 34 ALLE 21 RITROVATE “RIMINI RIMINI. UN ANNO DOPO” SEQUEL DEL PRIMO “RIMINI RIMINI”, DIRETTO DA BRUNO CORBUCCI E DA GIORGIO CAPITANI - SU ITALIA 1 ALLE 21, 20 TROVATE LA TERZA PARTE DI “UNA NOTTE DA LEONI”… - VIDEO

scene dal film pleasure con sofia kappel 44

Marco Giusti per Dagospia

Stasera che vediamo? Ma l'avete visto su Mubi lo scandaloso "Pleasure" di Ninja Thyberg con l'attrice porno Sofia Kappel in cerca di fortuna nel mondo del porno americano? Su Mubi trovate anche il grandioso "Il ritorno di Cagliostro" della coppia (allora) Ciprì-Maresco con Robert Englund, Gigi Burruano e Franco Scaldati, miglior film della coppia, dedicato al mondo delle piccole produzioni cinematografiche siciliane degli anni' 50.

e la chiamano estate 3

Mubi recupera pure uno stracultissimo erotico d'autore con scambismi, rapporti particolari, come "E la chiamano estate" diretto da Paolo Franchi, prodotto dalla coppia Nicoletta Mantovai-Sonia Raule con Isabella Ferrari che mostra la topa quasi in ogni scena, Jean-Marc Barr, Luca Argentero, Filippo Nigro, Eva Riccobono. Pieno di battute di culto, "La tua disperazione mi fa sentire unica" - "Una scopata è troppo, meglio un pompino".

e la chiamano estate 2

Presentato al Festival di Roma nel 2012 fu accolto disastrosamente, con risate in sala e battute terribili ("E lo chiamano film!") ma va recuperato. Almeno per i nudi della Ferrari. Stracultissimo. Fu l'inizio e la fine della società che avevano messo su Sonia Raule e Nicoletta Mantovani.

PerchE non L hanno chiesto a Evans

Quanto a serie, devo dire che, malgrado un buon inizio e un buon cast la miniserie di Sky “Perché non l’hanno chiesto a Evans?”, tratta da un giallo di Agatha Christie, diretta da Hugh Laurie, già Dr House, con Will Poulter, nel ruolo del figlio del prete e Lucy Boynton come la pimpante Lady Frances che indagano da piccoli detective sulla misteriosa morte di un uomo che, spirando, si pone appunto la misteriosa domanda del titolo, si è rivelata, dopo un inizio scoppiettante, molto debole.

PerchE non L hanno chiesto a Evans

Al punto che arrivato alla quarta puntata non mi importava granché né di Evans né delle indagini dei due. Non miglioravano le cose camei eccellenti, compresi quelli di Emma Thompson e Jim Broadbent o dello stesso Hugh Laurie. Meglio aspettare con pazienza l’ultimo capitolo di “Stranger Things”.

the burning plain

In chiaro in prima serata avete su Iris alle 21 “The Burning Plain. Il confine della solitudine” diretto da Guillermo Arriaga, sceneggiatore dei primi grandi successi di Alejando Inarritu, quello che si era inventato la complessa struttura narrativa di un montaggio che mischiava più piani temporali, al punto che capivi la storia solo alla fine del film. Dopo la terza, quarta volta, però, non ne poteva più di questo sistema, che non lasciava allo spettatore nessun controllo autonomo del film che stava vedendo.

the burning plain 1

Qui ci sono Charlize Theron e Jennifer Lawrence con storie autonome che sembrano non c’entrare nulla fra di loro, ma invece fanno parte della vita della stessa persona, che a sedici anni darà fuoco alla roulotte della madre, Kim Basinger, che tradisce il padre. Presentato nel 2008 a Venezia, il film fece vincere un premio come miglior attrice emergente a Jennifer Lawrence, allora proprio una ragazzina.

rimini rimini, un anno dopo

Su Cine 34 alle 21 ritrovate “Rimini Rimini. Un anno dopo” sequel del primo “Rimini Rimini”, sempre prodotto da Augusto Caminito per la Medusa di Berlusconi, ma diretto stavolta da Bruno Corbucci e da Giorgio Capitani con Corinne Cléry, Gianfranco D’Angelo, Renzo Montagnani, Maurizio Micheli, Maria Rosaria Omaggio, Marina Suma, Eva Grimaldi, Gastone Moschin, Isabel Russinova e Adriano Pappalardo. Non riuscito come il primo, ma di questi tempi…

renzo montagnani eva grimaldi rimini rimini, un anno dopo

Su Canale 27 alle 21, 10 trovate “Il Presidente. Una storia d’amore” di Rob Reiner con Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Michael J. Fox, commedia sentimentale con Douglas presidente alla Clinton che si innamora di Annette Bening che non mi ricordavo per nulla. Thriller con suicidio giovanile iniziale è invece “The Unsaid. Sotto silenzio” di Tom MvLoughlin con Andy Garcia, Teri Polo, Linda Cardellini, Sam Bottoms, Cielo alle 21, 15. Su Italia 1 alle 21, 20 trovate la terza parte di “Una notte da leoni”, sempre diretta da Todd Phillips con Zach Galifianakis e Bradley Cooper, su Rai 4 alle 21, 10, l’action con l’eroina tarantiniana Zoe Bell “Fuga nella giungla” di Josh C. Waller.

lo straordinario viaggio di t.s. spivet

In seconda serata torna in replica su Rai Movie alle 22, 40 il ricco, divertente fantasy “Lo straordinario viaggio di T.S.Spivet” di jean-Pierre Jeunet con Kyla Catlett, Helena Bonham Carter, Callum Keith Rennie, massacrato, nell’edizione americana, dai tagli voluti da Harvey Weinstein. Su Cine 34 alle 22, 50 arriva una delle ultime commedie erotiche del nostro cinema, “Italiani a Rio”, diretto da Michele Massimo Tarantini, che veramente andò a vivere a Rio, con Mauro di Francesco, Silvio Spaccesi, Leo Gullotta, Gianni Ciardo, Clelia Rondinella.

la moglie dell’avvocato

In un mare di repliche vedo che passa il drammatico-erotico coreano “La moglie dell’avvocato” di Sang-Soo con Moon Sori, Hwang Jungmin, Cielo alle 23, 15, la commedia gialla “Game Night – Indovina chi muore stasera?” di John Francis Daley e Jonathan Goldstein con Rachel McAdams, Jason Bateman, Kyle Chandler, Italia 1 alle 23, 35.

la bellezza del somaro

Su Canale 5 trovate alle 0, 05 diretto da Sergio Castellitto, “La bellezza del somaro”, non riuscitissimo se non ricordo male, con Castellitto stesso, Laura Morante, Barbora Bobulova, Marco Giallini e la bella Lola Ponce, che vede al centro della storia due genitori di mezza età che si ritrovano una figlia che ha lasciato un ragazzo poco gradito da loro e si presenta nella casa in campagna in Toscana con un fidanzato quasi ottantenne interpretato da Enzo Jannacci.

by the sea 3

E’ un classico dei rapporti erotici strampalati tra segretarie e dirigenti “Secretary” di Steven Shainbergh con James Spader e Maggie Gyllenhaal, La7D alle 0, 50, mentre è un terribile ultimo film con la coppia Angelina Jolie-Brad Pitt, diretto dalla stessa Jolie “By the Sea”, Rete 4 alle 0, 50, sorta di film d’autore sul modello Nouvelle Vague abbastanza ridicolo, cn lei che si va vedere sempre nuda perché si era rifatta il seno, lui che non sa fa che fare. In tutto questo sono alquanto buttati via bravi attori come Melanie Laurent, Melvil Poupaud, Niels Asrestrup.

after death zombi 4

Incantevole “Babe va in città” di George Miller, sequel di “Babe”, il maialino con Magda Szubanski, James Cromwell e perfino il vecchio Mickey Rooney, canale 27 all’1, 05. Rai Due si lancia all’1, 20 su “Criminal”, thriller spionistico di Ariel Vromen con Kevin Costner, detenuto del braccio della morte che per salvarsi accetta che gli vengano sparati in testa i ricordi di un agente della Cia da poco defunto, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Alice Eve, Ryan Reynolds. Insomma…

Nella notte trovate stravaganze come “Hansel e Gretel”, horror di Giovanni Simonelli, solo presentato da Lucio Fulci con Lucia Prato, Lisa Linsky, Renzo Robertazzi, Iris all’1, 35, “L’uomo che non seppe tacere” di Claude Pinoteau con Lino Ventura, Lea Massari, Leo Genn, Suzanne Flon, Iris alle 3, 10, la commedia napoletana “Non sono più guaglione” di Domenico Paolella con Sylva Koscina, Gabriele Tinti, Yvonne Monlaur, Tina Pica, Rete 4 alle 3, 15, l’horror di Claudio Fragasso “After Death” con Jeff Stryker, Candice Daly, Massimo Vanni, Italia 1 alle 4, 20.

after death zombi 4 2

Chiudo col notevole film di camionisti prodotto da Stanley Baker e diretto da Cy Endfield “I piloti dell’inferno” con lo stesso Stanley Baker, Herbert Lom, Peggy Cummins, Patrick McGoohan, William Hartnell e un giovane Sean Connery non ancora James Bond, Rai Movie alle 5.

