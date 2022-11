IL DIVANO DEI GIUSTI – E STASERA IN CHIARO CHE VEDIAMO? IN PRIMA SERATA PASSA ADDIRITTURA “TITANIC” E’ SEMPRE UNO SPETTACOLO – IN SECONDA PASSA PIÙ CHE VEDIBILE, IL PARODISTICO DEMENZIALE “IL SILENZIO DEI PROSCIUTTI” DI E CON EZIO GREGGIO MI SA CHE ME LO REGISTRO E LO ZOZZISSIMO “CARNALITÀ MORBOSA” DI MARIO SICILIANO. SEMBRA CHE IL COMICO PALERMITANO ENZO ANDRONICO NON SAPESSE DI ESSERE FINITO IN UN HARD E AVESSE FATTO TOGLIERE LA VERSIONE HARD DALLE SALE DOPO AVER FATTO CAUSA. PECCATO! – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

kate winslet e leonardo di caprio in titanic 4

E stasera in chiaro che vediamo? Canale 5 propone alle 21, 20 addirittura il “Titanic” con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. E’ sempre uno spettacolo. Ricordo di averlo visto la prima volta in Brasile assieme a un pubblico scarso e poco interessato. Poi a Roma assieme a una folla incredibile di ragazzine pazze per Di Caprio. Cine 34 alle 21 ci presenta il film a episodi, non tutti bellissimi, “Di che segno sei?” di Sergio Corbucci con Paolo Villaggio, Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Alberto Sordi, Mariangela Melato.

di che segno sei? 2

L’episodio di Sordi che torna a fare Nando Moriconi (o Mericoni?) che ha messo su un’agenzia di gorilla fa piuttosto ridere, ma preferisco la gara di ballo con Celentano e Lilli Carati contro Mariangela Melato e Jack La Cayenna. Favoloso. Warner tv alle 21 se la cava con un vecchio western a colori di un genio come William Wellman, “Il cacciatore del Missouri” con Clark Gable, Ricardo Montalban, John Hodiak, Adolphe Menjou e la Bellissima messicana Maria Elena Marques, che veniva dal capolavoro di Emilio Fernandez, “La perla”.

russell crowe quel treno per yuma

La MGM cambiò il montaggio a Wellman, impose una voce off assurda e il regista disse che non avrebbe mai visto il film. Non ci sono veri nativi nei ruoli degli indiani a causa di una sciopero, al loro posto troviamo messicani. E’ un western più moderno, e piuttosto buono, “Quel treno per Yuma” nlla versione di James Mangold con Russell Crowe e Christian Bale al posto di Glenn Ford e Van Heflin, Iris alle 21. Ma ci sono anche Peter Fonda, è uno dei suoi ultimi ruoli, e uno strepitoso Ben Foster.

IL PROFESSORE MATTO

Su Canale 20 alle 21, 05 trovate il thriller col colpo grosso “Codice Swordfish” diretto da Dominic Sena con John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry, Don Cheadle. Poco amato dalla critica, come il suo regista, che pure aveva alle spalle una strepitosa carriera di regista pubblicitario.

“Il professore matto” di Tom Shadyac con Eddie Murphy, Jada Pinkett Smith, James Coburn, Larry Miller, è piuttosto divertente, malgrado le grandoi scorregge e tutte queste trasformazioni assurde di Eddie Murphy, ma non vale certo il capolavoro di Jerry Lewis, “The Nutty Professor” o “Le folli notti del dottor Jerryll”. Lo stesso Jerry, che doveva fare un cameo, leggendo le battute e le gag più scorreggione decise di non farlo.

LADIES IN BLACK

Su Rai Movie alle21, 10 avete una commedia al femminile diretta da Bruce Beresford e ambientato nella Sydney del 1959, “Ladies in Black”, con Julia Ormond, Angourie Rice, Rachael Taylor, Ryan Corr, Alison McGirr, Shane Jacobson. Cielo alle 21, 15 presenta invece un thriller con serial killer diretto da Philip Kaufman e considerato da tutti bruttissimo, “La tela dell’assassino” con Ashley Judd, Samuel L. Jackson, Andy Garcia, David Strathairn. Sì, non è bellissimo.

I LOVE SHOPPING

Torna attuale oggi il nostro storico “Fuga in Francia” diretto da Mario Soldati con Folco Lulli, Rosi Mirafiore, Mario Vercellone, Enrico Olivieri, Pietro Germi, Rai Storia alle 21, 15. Su Tv8 alle 21, 30 spunta un divertente “I Love Shopping” dell’australiano P.J. Hogan con Isla Fisher, Hugh Dancy, Krysten Ritter, Joan Cusack, John Goodman, Leslie Bibb. Critiche modeste.

miss peregrine – la casa dei ragazzi speciali 1

In seconda serata occhio a Rai Gulp, dove alle 22, 35 arriva una commedia nera per famiglie diretta da Tim Burton, “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali” con Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Allison Janney, Kim Dickens, Chris O'Dowd. Su Rai Movie alle 23 arriva anche “La forma dell’acqua” di Guillermo Del Toro con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer, Michael Stulbarg, 4 Oscar, regia, miglior film, musica e scenografia.

guilty of romance

Su Cielo alle 23, 10 arriva un film erotichello di Shion Sono, “Guilty of Romance” con Miki Mizuno, Makoto Togashi, Megumi Kagurazaka. Una moglie insoddisfatta che si diverte a far la prostituta. Poi arriva un morto e la cosa si fa complicata. Da vedere. Su Cine 34 alle 23, 45 arriva la commedia di Sergio Corbucci “Mi faccio la barca” con Johnny Dorelli, Laura Antonelli, Christian De Sica, Daniela Poggi, Daniele Formica. Non funzionava molto, però…

laura antonelli christian de sica mi faccio la barca

Nella notte ci sarebbe il sentimentalone “Mr Jones” di Mike Figgis con Richard Gere, Lena Olin, Anne Bancroft, Tom Irvin, Rai Movie all’1, 05. Più che vedibile, il parodistico demenziale “Il silenzio dei prosciutti” di e con Ezio Greggio e Dom DeLuise, Billy Zane, Shelley Winters, Joanna Pacula, Charlene Tilton, Cine 34 all’1, 40. Mi sa che me lo registro.

I LADRI

Su Iris all’1, 50 l’ormai lontano mélo con delitto “La legge mi incolpa” di Émile Couzinet con Gaby Morlay, Louis Seigner, Lise Bourdin, Fausto Tozzi, Georgette Anys. Mai visto. Su Rai 4 alle 2, 10 l’horror “The Apparition” di Todd Lincoln con Ashley Greene, Tom Felton, Sebastian Stan.

I LADRI

Su Rai Tre alle 2, 15 abbiamo un Totò. Finalmente! “I ladri”, diretto da Lucio Fulci con Giovanna Ralli, Armando Calvo, Giacomo Furia, Enzo Turco, Renato De Simone e Fred Buscaglione. Sarebbe da vedere anche l’horror, tratto d aun racconto del mitico Clive Barker, “Prossima fermata l’inferno”, diretto dal giapponese Ryuhei Kitamura con Bradley Cooper, Leslie Bibb, Brooke Shields, Vinnie Jones, Roger Bart, Tony Curran. Un macellaio killer semina di cadaveri un treno in corsa… Sembra sia piuttosto buono.

italian fast food

Tornano i paninari su Cine 34 alle 3, 05 con “Italian Fast Food” di Ludovico Gasparini con Enzo Braschi, Gino Coliandro, Edoardo Romano, Mirko Setaro, Sergio Vastano. Grande nostalgia… Su rete 4 alle 3, 35 arriva anche la commedia ambientalista sentimentale “Chiamami aquila” di Michael Apted con John Belushi, Blair Brown, Allen Garfield. Molto carino.

Mentre su Rai Tre torna una commedia di Blake Edwards con Roberto Benigni che non andò come avrebbe dovuto andare, “Il figlio della Pantera Rosa” con Claudia Cardinale, Herbert Lom, Debrah Farentino, Burt Kwouk. Sepolto da un mare di critiche negative in America. Eppure… Blake Edwards… Roberto Benigni… Henry Mancini…

carnalita morbosa

Chiudo con lo zozzissimo “Carnalità morbosa” di Mario Siciliano con Marina Hedman Frajese, Sonia Bennett, Adriano Bonfanti, Enzo Andronico, Bruno Romagnoli, Cine 34 alle 4, 30. Sembra che Enzo Andronico, comico palermitano legato a FRanco e Cicciom non sapesse di essere finito in un hard e avesse fatto togliere la versione hard dalle sale dopo aver fatto causa. Gli esperti sostengono che il film non esista più in versione hard. Peccato!

carnalita morbosa. 2

Leggo che dovrebbe esserci nel cast anche Luisa Bonfanti, amica di Pasolini, che dopo aver girato qualche hard si suicidò nel giugno del 1984 e la cui vita ha ispirato Franco Angeli, l'artista, che le ha dedicato addirittura un'opera teatrale, andata in scena a Roma al Teatro Colosseo nel 2003. Ma non è sicuro che Luisa Bonfanti e Adriana Bonfanti, così è citata sui titoli di testa, sia la stessa persona.

