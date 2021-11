IL DIVANO DEI GIUSTI – IN STREAMING AVETE BUONI FILM, COME IL BIOPIC MUSICAL “TICK, TICK… BOOM!” DI LIN MANUEL MIRANDA, GIÀ IN ODORE DI OSCAR, CHE, DOPO LA MORTE DI STEPHEN SONDHEIM, VA VISTO PER CAPIRE I RAPPORTI TRA I GRANDI MUSICISTI AMERICANI LEGATI A LUI - IN CHIARO LE COSE PIÙ INCREDIBILI ARRIVANO A NOTTE FONDA, AHIMÉ: DAL CAPOLAVORO ANTIMILITARISTA DI JEAN RENOIR “LA GRANDE ILLUSIONE” AL TRASHISSIMO HARD ALL’ITALIANA DI MARIO SICILIANO “CARNALITÀ MORBOSA” CON MARINA FRAJESE, LA PREFERITA DEI VECCHI CULTORI DELL’HARD NOSTRANO… - VIDEO

the beatles get back peter jackson 2

Marco Giusti per Dagospia

Se vi chiudete a casa a vedere su Disney + tutti e tre gli incredibili episodi di “The Beatles Get Back” di Peter Jackson, come ha fatto Dago, forse non sbagliate. E’ probabilmente la grande sorpresa della stagione e mi dispiace davvero di vederlo su piccolo schermo e non al cinema, con tutto il lavoro che hanno fatto il regista e la sua squadra sull’audio e sul video.

andrew garfield tick, tick... boom!

Avete molti buoni film su streaming, come il biopic musical “Tick, Tick… Boom!” di Lin Manuel Miranda, già in odore di Oscar, che, dopo la morte di Stephen Sondheim, va visto per capire i rapporti tra i grandi musicisti americani legati a lui.

la grande illusione 2

Il personaggio che interpreta Andrew Garfield, infatti, Jonathan Larson, era il pupillo di Sondheim, e legatissimo a entrambi è appunto questo geniale Lin Manuel Miranda, qui al suo primo film, ma anche lui autore di canzoni, anche quelle di “Encanto”, e di musical, come il celebratissimo “Hamilton”. Mercoledì ricordatevi che trovate su Netflix “Il potere del cane” di Jane Campion con Benedict Cumberbatch, altro film in corsa per l’Oscar.

luigi tenco donatella turri la cuccagna

E in chiaro cosa abbiamo?

Le cose più incredibili arrivano a notte fonda, ahimé, dal capolavoro antimilitarista di Jean Renoir “La grande illusione” con Pierre Fresnay, Erich von Stroheim, Jean Gabin, Dita Parlo, Iris alle 2, 10, al trashissimo hard all’italiana di Mario Siciliano “Carnalità morbosa” con Marina Frajese, la preferita dei vecchi cultori dell’hard nostrano, Sonia Bennett, altra figura storica dell’hard, combinate assieme a apparizioni comiche di Enzo Andronico, uno dei principali attori amici legati a Franco e a Ciccio, e già spalla di Ciccio a teatro, Cine 34 alle 4, 10.

carnalita morbosa 9

Ma ci sono anche alle 3, 30 su Rai Tre “Un colpo di pistola”, capolavoro di Renato Castellani, scritto da Mario Soldati con Fosco Giachetti e Assia Noris, e su Iris alle 4 “La cuccagna” di Luciano Salce, unico film interpretato come attore da Luigi tenco assieme a Donatella Turri.

Per l’occasione Morricone e Salce scrissero una serie di canzoni meravigliose cantate da Tenco nel film.

mark wahlberg lone survivor

In prima serata in chiaro trovate su Iris alle 21 il kolossal molto, molto camp “Alexander” di Oliver Stone con un Colin Farrell biondo un filo ridicolo.

Con lui ci sono Anthony Hopkins, Angelina Jolie, Val Kilmer Jared Leto pre-Gucci style, e una meravigliosa Rosario Dawson che non viene molto apprezzata dai maschi non proprio etero del film.

colin farrell jared leto alexander

Su Cine 34 alle 21 un’altra avventura di Fantozzi col cast storico al completo, “Fantozzi alla riscossa” di Neri Parenti. Su Canale 20 alle 21, 05 un'azione dei Seals americani contro i talebani dell'Afghanistan del 2005, “Lone Survivor”, girato da Peter Berg nel 2013 con un grande cast supermacho, Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster e Eric Bana. Mai visto.

isabelle huppert elle

E’ una storia lacrimosa di una squadra di volley femminile “Una stagione da ricordare” di Sean McNamara con Helen Hunt e William Hurt, Rai Movie alle 21, 10. Andate sul sicuro con il solidissimo thriller “Il cliente” di Joel Schumacher con Susan Sarandon, Tommy Lee Jones, Brad Renfro, Paramount alle 21, 10.

Ancora meglio con il complesso thriller di Paul Verhoeven “Elle” con Isabelle Huppert, Anne Consigni, Virginie Efira, Charles Berling, dove si incrociano il presente di un vero serial killer e il passato della figlia di un serial killer, Rai 4 alle 21, 20. Film grandioso e sgradevole.

fantozzi alla riscossa

Non male il poliziesco francese “L’immortale” di Richard Berry con Jean Reno, Kad Merad e il nostro Venantino Venantini, attore poco sfruttato in Italia, ma molto amato in Francia e che molto mi manca, Cielo alle 21, 15.

un giorno di gloria per miss pettigrew

Non sembra affatto male la commedia inglese “Un giorno di gloria per Miss Pettigrew” di Bharat Nalluri con Frances McDormand nei panni di una governante inglese nella Londra degli anni ’30 che perde il posto diventa segretaria di un’attrice americana, Amy Adams, Tv2000 alle 21, 20.

venantino venantini l'immortale

Su Italia 1 trovate “Jurassic World: Il regno distrutto” diretto dallo spagnolo Juan Antonio Bayona con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. In seconda serata vedo troppe repliche.

Vi propongo “Cari fottutissimi amici” di Mario Monicelli con Paolo Villaggio, Massimo Ceccherini, Eva Grimaldi Beatrice Macola, Antonella Ponziani, buon film picaresco che sembra ispirato a un racconto di guerra di Giancarlo Fusco, Cine 34 alle 22, 55.

pierre fresnay eric von stroheim la grande illusione

Su Tv2000 alle 23 avete anche un classico come “Un posto al sole” di George Stevens con Montgomery Clift, Liz Taylor e Shelley Winters. Nella notte arriva il geniale “Carnage”, la commedia di Yasmina Reza messa in scena da Roman Polanski con Christoph Waltz, Jodie Foster, John C. Reilly e Kate Winslet, Iris alle 00, 50.

paolo villaggio cari fottutissimi amici

Oltre a quello che vi ho già anticipato a notte fonda, vedo un “Squadra antiscippo” di Bruno Corbucci con Tomas Milian, Jack Palance, Maria Rosaria Omaggio, Cine 34 all’1, 15, il bellissimo thriller ambientato in Giappone di Ridley Scott “Black Rain” con Michael Douglas, Ken Takakura, Andy Garcia, La7 alle 2, 45.

simone e matteo un gioco da ragazzi

Tra i film più stracult “Simone e Matteo un gioco da ragazzi” di Giuliano Carnimeo con la finta coppia di Bud e Terence formata da Paul Smith e Antonio Cantafora, Rete 4 alle 3, 15, “Tornado” di Antonio Margheriti con Timothy Brent alias Giancarlo Prete, Alan Collins alias Luciano Pigozzi, Antonio Marsina, Italia 1 alle 4, 20, il terribile “Il papà di Giovanna” di Pupi Avati con Silvio Orlando e Alba Rohrwacher pronti a essere avatizzati, ahimé, e un sempre divertente Ezio Greggio, Rete 4 alle 4, 40.

sandra milo la donna e?? una cosa meravigliosa

Chiudo con il rarissimo “La donna è una cosa meravigliosa”, film a episodi diretto da Mauro Bolognini, Tinto Brass con un inserto animato di Pino Zac con Sandra Milo, Vittorio Caprioli, Arnaldo Fabrizio, Cine 34 alle 5, 30. Un film che andrebbe recuperato e rivisto, come gran parte dei film a episodi italiani degli anni’60. Pieni di sorprese e di censure assurde.

