Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? In streaming sto collezionando parecchie delusioni dalle nuove serie che sono arrivate in quest’ultima settimana, soprattutto su Netflix. A cominciare dalla inutile “The Watcher” ideata da Ryan Murphy con Bobby Cannavale e Naomi Watts che si comprano casa, spendono tutti i loro soldi e si ritrovano una casetta che ha vicini rompicojoni e non così simpatici, a cominciare da una Mia Farrow che sembra uscita da “Rosemary’s Baby”, e una situazione parecchio confusa nella notte tra strane presenze e botole segrete che permettono arrivi inaspettati.

Ovvio che non fosse una casa da comprare. E una serie da non vedere. E Bobby Cannavale, che ho scoperto che non è affatto il nipote di Enzo Cannavale, me lo hanno confermato i figli dell’attore napoletano, è totalmente sbagliato nel ruolo del marito sospettabile.

Ma è piuttosto modesta e non proprio originale neanche la faticosa “Inside Man”, ideata da Steven Moffat con Stanley Tucci, uxoricida-criminologo chiuso nel braccio della morte in attesa di esecuzione, che risolve gialli e situazioni ingrovigliate dalla sua cella assieme a un buffo assistente nero sovrappeso e soprattutto serial killer che ha una mente fotografica.

La parte di Stanley Tucci devo dire che è divertente, quella della situazione da risolvere, con un prete, David Tennant, che per cercare di proteggere il figlio da un’eventuale accusa di pedofilia, chiude nello scantinato una professoressa saputella, Dolly Wells, e, assieme alla moglie, Lyndsey Marshall, sarebbe pronto anche a ucciderla mentre il criminale-criminologo, spinto da una giovane giornalista, Lydia West, indagano per liberare la professoressa. Mischione di Hanibal Lecter e di altri gialli con detective assurdi si salva solo per uno strepitoso Stanley Tucci.

Devo ancora vedere su Amazon prime il film inglese “My Policeman” diretto da Michael Grandage, tratto dal romanzo di Bethan Roberts con un amore proibito a tre nell’Inghilterra degli anni ’50, quando l’omosessualità era un crimine, tra il poliziotto Tom, Harry Syles, l’insegnante Marion, Emma Corrin, e il curatore di museo Patrick, David Dawson, che da vecchi negli anni ’90 diventeranno Linus Roache, Gina McKee e Rupert Everett.

Rex Reed dell’”Observer” dice di non stare a ascoltare le recensioni negative e di vedere subito il film senza preconcetti. Altri invece dicono che non si può mettere una megastar come Harry Styles in questo tipo di film perché cannibalizza la storia e tutto il resto. Bill Newcott del Satyrady Evening Posti scrive che il film “Vi spezzerà il cuore come un cattivo boyfriend” e che i sei protagonisti sono fantastici. Stasera lo vedo.

