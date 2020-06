IL DIVANO DEI GIUSTI – TAAAC! FERMI TUTTI. STASERA C’È L’ULTIMO FILM DEL DOGUI ALIAS GUIDO NICHELI. PARLO DI ‘VITA SMERALDA’, CHE DAVVERO NON PIACE A NESSUNO DEI FAN DEL CINEMA PIÙ O MENO STRACULT, MA CHE ESPONE NEL 2006 LA VITA DEL BILLIONAIRE, SMAILA, BRIATORE, LELE MORA E I SUOI RAGAZZI – MA I VERI FILM DELLA SERATA NON POSSONO CHE ESSERE IL SUPER-EROTICO “LA VENEXIANA” E “TERESA” DI DINO RISI CON SERENA GRANDI CAMIONISTA SCOPATRICE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo oggi? Taaac! Fermi tutto. Stasera c’è l’ultimo film del Dogui alias Guido Nicheli, l’uomo di “See you later”. E’ anche il più grande spaccato di vita tardo berlusconiana che si sia inconsapevolmente (mah…) girato in Italia, anzi sulla Costa Smeralda.

Parlo di “Vita Smeralda” di e con Jerry Calà, Cine 34 alle 21, 10, un film che davvero non piace a nessuno dei fan del cinema più o meno stracult, ma che espone nel 2006 la vita del Billionaire, Smaila, Briatore, Lele Mora e i suoi ragazzi, Lory Del Santo con le sue battute già da The Lady (“con me gli uomini prima vengono e poi vanno”), le varie Eleonora Pedrobon, Francesca Cavallin, Benedetta Valenzano.

Un film pieno di trovate terrificanti e gag sessiste, ("Ma Dio, perchè hai creato gli uomini?". "Perchè i vibratori non hanno il conto in banca"), ma candido nel suo mostrare la realtà delle estati di quindici anni fa.

Su Rai Movie alle 21 c’è il meno trash “Il professor Cenerentolo”, uno dei migliori e più intelligenti tra gli ultimi film di Leonardo Pieraccioni. Intanto è un film corale dove i suoi attori, quasi tutti comici, come il piccolo Davide Marotta, il grosso Sergio Friscia, il compare di sempre Massimo Ceccherini, la new entry televisiva Flavio Insinna, il calabrese Nicola Acunzo, poi diventato uomo cinema dei M5S, il pugliese Nicola Nocella, ma anche la bella Laura Chiatti, sono distribuiti con un dosaggio preciso nei 92 minuti di durata.

Così Pieraccioni non è mai solo, ma se la vede sempre con uno o più di loro, per offrire quasi in ogni scena uno spunto comico. Come nei vecchi film comici carcerari italiani degli anni ’50, da Ladro lui, ladra lei a Accadde al penitenziario a I soliti ignoti la galera permette a registi e a sceneggiatori di riempire di volti comici, quasi tutti maschili e quasi tutti di regioni diverse, ogni scena.

Il fatto poi che il protagonista Pieraccioni, come il Cencio di Alberto Sordi in Ladro lui, ladra lei, faccia avanti e indietro dalla galera, permette al film di sviluppare delle situazioni esterne con la Chiatti, e perfino un grosso colpo da fare nelle vicinanze di Firenze, prima di ritornare in gabbia.

Per un pubblico più raffinato Tv2000 alle 21 presenta la bellissima biografia di John Lennon giovane diretta da un’artista come Sam Taylor-Wood, “Nowhere Boy”, con Aaron Johnson protagonista assieme a Kristin Scott Thomas.

Altra scelta possibile “alta” è quella di “Oltre la notte” di Fatih Akin, Rai 3 alle 21, 20, con Diane Kruger che vede la sua famiglia dilaniata da una bomba di terrirsiti e progetta la sua personale vendetta.

Un film che non è piaciuto a tutti, ma che molto colpì il pubblico di Cannes nel 2017 al punto che venne premiato la protagonista Diane Kruger. Scelte più ovvie possono essere il fracassone “Fast & Furious 8” di F. Gary Gray cin Vin Diesel e Dwayne Johnson su RSI alle 21, o il molto visto, ma sempre bellissimo “Il miglio verde” di Frank Darabont dal romanzo di Sytephen King con Tom Hanks e Michael Clarke Dunca, Rete 4 alle 21, 25.

In seconda serata occhio a “Legami”, uno dei migliori film di Almodovar di sempre, con Victoria Abril e Antonio Banderas, Cielo alle 23, 10, o all’ottimo horror “The Exorcist of Emily Rose” di Scott Derrickson con Laura Linney, Rai 4 alle 23, 45.

Ma i veri film stacult della serata non possono che essere il super-erotico “La Venexiana” di Mauro Bolognini, prodotto da Ciro Ippolito, con il trio di bellezze Laura Antonelli al suo massimo, Monica Guerritore con le ascelle non depilate, Clelia Rondinella come servetta sempre nuda, e un Jason Connery un po’ inutile che si lascia però contemplare mentre fa pipì da un ponte dalla strepitosa Antonelli che lo dovrà però dividere con la Guerritore, su Rai Movie alle 00,20, e “Teresa” di Dino Risi con Serena Grandi come camionista scopatrice, Luca Barbareschi come camionista romagnolo e il grande Eros Pagni, Cine 34 alle 00, 30.

Non piace a nessuno, ma a Dino lo aveva molto divertito farlo. Poco più tardi avete anche la replica di “Ecstasy” di Luca Ronchi con Moana Pozzi, Cielo all’1. Ma alle 3 di notte, anzi alle 3, 25 passano il raro “Corbari” di Valentino Orsini con Giuliano Gemma, Tina Aumont e Frank Wolff, film di partigiani già allora non riuscitissimo, Cine 34, e un piccolo capolavoro della nostra giovinezza critica, “Treni strettamente sorvegliati” di Jiri Menzel, quando non erano ancora arrivati i carri armati sovietici in Cecoslovacchia…

