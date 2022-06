IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – LA VERA SCOPERTA DI IERI È STATA L’EPISODIO DI CULTO DELLA TERZA STAGIONE DI “LOVE, DEATH + ROBOTS” SU NETFLIX, “JIBARO”, DIRETTO DALLO SPAGNOLO ALBERTO MIELGO. 17 MINUTI SOLTANTO. VI CONSIGLIO DI GUARDARLO, PERCHÉ SUL WEB STANNO IMPAZZENDO, C’È CHI LO HA GIÀ VISTO MOLTE VOLTE. MEGLIO DELLO SCONTRO GILETTI-SALLUSTI. E’ UNA SORTA DI FOLLE LOVE-STORY HORROR TRA UN CONQUISTADORES MUTO E UNA SIRENA CHE ABITA IN UN FIUME AMAZZONICO E DISTRUGGE TUTTI GLI UOMINI CHE INCONTRA CON LA…

obi wan kenobi serie tv 14

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Beh. Ieri ho visto anche la terza puntata di “Obi Wan Kenobi” su Disney+, diretta da Deborah Chow, ovviamente tutta girata al femminile, con la costruzione del personaggio della principessa Leia in fuga e di quello della cattiva, la terza sorella, interpretata da Moses Ingram.

Tutti i personaggi maschili presenti, nella rilettura attuale della saga, sono stanchi e depressi come l’Obi Wan Kenobi di Ewan McGregor, pura mascolinità tossica pur nella ricostruzione alla Frankenstein, come Darth Vader, che era già il padre cattivo il secolo scorso, figurati in questo. O un po’ imbelli, come i tanti cattivi che gironzolano.

jibaro

Ottimo il primo scontro con le spadone tra Obi Wan Kenobi e Darth Vader, che non ha più la bella voce classica né di James Earl Jones né, nel doppiaggio italiano, di Massimo Foschi, che ci portava dentro tutta la sua cultura da attore ronconiano. Ai ragazzini piacerà.

jibaro 2

Ma la vera scoperta di ieri è stata l’episodio di culto della terza stagione di “Love, Death + Robots” su Netflix, “Jibaro”, diretto dallo spagnolo Alberto Mielgo. 17 minuti soltanto.

Vi consiglio di guardarlo, perché sul web stanno impazzendo per “Jibaro”, c’è chi lo ha già visto molte volte. Meglio dello scontro Giletti-Sallusti.

alberto mielgo

E’ una sorta di folle love-story horror tra un conquistadores muto con cavallo e armatura e una sirena ammaliatrice che abita in un fiume amazzonico e distrugge tutti gli uomini che incontra con la voce e un ballo attirandoli dentro l’acqua.

Alberto Mielgo non solo aveva vinto l’Oscar nel 2021 con il cartone animato “The Windshield Wiper”, ma aveva già realizzato per la serie “Love, Death + Robots” il bellissimo “The Witness” oltre a aver collaborato a “Spider-Man: Into the Spider Verse”.

Attenzione che è un’animazione tutta di disegno, incredibilmente non c’è motion capture. Impossibile non rimanere affascinati dalla bellissima strega del fiume.

obi wan kenobi serie tv 13 obi wan kenobi serie tv 3 obi wan kenobi serie tv jibaro 1 obi wan kenobi serie tv 2 jibaro jibaro 3 alberto mielgo