Marco Giusti per Dagospia

Beh. Non è male una serata che inizia con "Sapore di mare" di Carlo Vanzina cin Jerry Cala', Christian Sica, Marina Suma, Virna Lisi, Cine 34 alle 21, grande cult generazionale italiano, e termina su Rai Tre all'1, 25 con il capolavoro di Jean Eustache, e grande cult generazionale francese, “La maman et la putain” con Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun e Bernadette Lafont, tre ore e mezza di dialoghi fitti, di monologhi incredibili, di continui cambi di punti di vista, di guerra fra un uomo e due donne che forse sono la stessa donna e tutte le donne, di piccole stoccate a “La classe operaia va in paradiso” di Elio Petri e esaltazione dei western di Leone (“Vive Leone! Vive le western italienne”) e, udite udite, di amore a tre.

Un cult movie per cinephiles che in Italia non è mai davvero arrivato, troppo lungo, troppo femminista, troppo sesso e nudità. E poi si parla di aborti… Quando uscì, nel 1973 a Cannes, dove vinse un Grand Prix speciale della giuria, Gilles Jacob, non ancora direttore, scrisse che era un film “merdique”, un “non-film, non filmato da un non-cineasta e interpretato da un non-attore”.

Jean-Louis Bory su “Le nouvel Observateur” scrisse che era un film “misogino”. Beh, se ti fermi alla prima ora può sembrare, con Léaud, fisso al bar che flirta con tutte, che giura amore eterno, che promette di sposare questa e quest’altra, che non ha tempo per lavorare, ma poi i ruoli si capovolgono completamente e i due personaggi femminili, soprattutto Veronika, prendono il sopravvento e la situazione si ribalta svelando qualcosa che nel 1973, in un post-68 di restaurazione borghese dopo una rivoluzione non vinta, mentre Bertolucci girava “Ultimo tango”, non era affatto ovvio riguardo allo sguardo femminile e alla critica dello sguardo maschile sulle donne, riguardo all’aborto, all’amore a tre, alla libertà sessuale, ai movimenti femministi.

E’ anzi un grande ritratto delle relazioni fra uomini e donne nella prima metà degli anni ’70, profondo e amaro, comico e commovente. Ma quando mai vedete queste scene a tre a letto, questi dialoghi sul desiderio femminile… Olivier Assayas rimette a posto le cose definendo "La maman et la putain” come “il film che era stato teorizzato dalla Nouvelle Vague”. Facile dirlo dopo. Tra i due film troviamo su Canale 20 alle 21, 05, lo scatenato "Speed" (non ho detto spid) diretto da Jan de Bont con Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Jeff Daniels, action tutto su un autobus.

In Italia ti saresti messo a ridere dopo cinque minuti ma fatto in America ci credi. Su Canale 27 alle 21, 20 passa il divertente "The Flintstones" diretto da Brian Levant con John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Taylot, Elizabeth Perkins, Rosie O'Donnell. Se non avete la mia età non potete capire cosa fosse vedere in tv The Flintstones di Hanna e Barbera, che da noi venne ribattezzato Gli Antenati e ebbe anche una fortunata serie di Caroselli, tutti animata in Italia celebre per la battuta finale di Fred, "Wilma dammi la clava".

Su Iris alle 21, 10 passa invece l'ultimo grande film di e con Clint Eastwood, "Il corriere - The Mule" con Bradley Cooper, Diane Wiest Larry Fushburne e Michael Pena, dove Clint fa carico e scarico di droga sul suo Pick up dall'America al Messico nel modo più libero e amorale che abbia mai visto. Grande ritorno su Rai Movie alle 21,10 di "L'albero degli zoccoli" di Ermanno Olmi con Francesco Morigli, Luigi Ornaghi, Antonio Ferrante, grande ricostruzione storica della Lombardia contadina.

Ebbe anche una versione hard, "L'albero delle zoccole", diretto nel 1995 con uno dei protagonisti del filmdi Olmi, Luigi Ornaghi, e un bel gruppo di pornostar, Bimba, Cristina Coleccha, MediaseItalia2 alle 21,15 propone "Blade Il" di Guillermo Del Toro con Wesley Snioes mezzo vampiro cacciatore di mostri, Kris Kristofferson, Ron Perlman, raro caso dis equilibrato superiore all'originale.

E uno dei migliori film di Del Toro. Passiamo all'erotismo brasiliano con "Fiume di passione" di Sergio Machado con Romulo Braga, Sophie Charlotte, Como Chiarella. Grande la voglia di rivedere Johnny Depp in versione pirata in "I pirati dei Caraibi" diretto dal migliore dei registi della saga, Goethe Verbinsky con Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport. Rai Tre alle 21, 15 propone una buona commedia sentimentale francese, "Maria e l'amore" di Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller con Karin Viard, Gregory Gadebois, Noee Abtir.

Passiamo alla seconda serata col primo film scritto e ideato da Enrico Vanzina dopo la morte del fratello Carlo, "Sotto il sole di Riccione" diretto dagli Younuts! Con Cristiano Caccamo, Ludovica Martino, Davide Calgaro. Funzionerà meglio oggi di qua do usci. Su MediaseItalia2 alle 23,15 trovate l'horror "Devil" di Drew e John Erick Dowdle con Logan Marshall, Besana Novakovic, Chris Messina.

Avrete sicuramente visto il giallo sofisticato di Francois Ozon "Otto donne e un mistero" che vanta un cast strepitoso, "Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Emmanuelle Beart, Isabelle Huppert, Virginie Ledoyen. Ne esiste anche una versione italiana, ma questa è imbattibile.

Iris alle 23,30 passa un grande successo comedy di Clint Eastwood, attore e produttore, "Filo da torcere", diretto da James Fargo, con Sondra Locke, Geoffrey Lewis, Beverly D'Angelo e Walter Barnes, che avev fatto fortuna in Italia con gli spaghetti western. Trovate una bella carica erotica grazie a Loredana Cannata in "La donna lupo", scritto ed diretto da Aurelio Grimaldi con Arturo Paglia, Pascal Persiano e Francesco Di Leva.

Non è un horror, ma la costruzione di un personaggio sessualmente libero. Il grande manifesto con il sedere della Cannata in bella mostra funzionava alla grande. Ricordo che lo vidi all'ex cinema Universal di Via Bari a Roma al primo giorno primo spettacolo. Mi regalavano una spalletta della donna lupo che ho regalato alla Cannata. A Stracult feci una sorta di sketch omaggio parodia con Piotta, G Max, i Manetti, e me stesso morso e ucciso dalla donna lupo. Stavolta in versione horror.

Alla fine dello sketch, uccis con una pallottola d'argento sparata dal commissario Spacca del Piotta la donna lupo perse il pelo, ma kon il Vizio, come commentò G Max. Rai Movie alle 0,25 propone "La notte di San Lorenzo" dei fratelli Taviani, amato dalla critica benpensanti di sinistra e odiato dalla turbocritica del tempo che lo vedeva come una trombonata storica. Io confesso di non averlo mai vista. Ci sono Omero Antonutti, Margarita Lozano, grande attrice bunueliana, Claudio Bigagli, Massimo Bonetti, Paolo Hendel in versione seria.

Cine 34 alle 0,55 ri-ri-propone "Il ginecologo della mutua" commedia sexy di Joe D'Amato molto spinta per il genere. Tanto da essere ripudiata ufficialmente dalla Fida, che l'aveva prodotta. Finsero di non distribuirla. Ci sono Renzo Montagnani, Paola Senatore, Mario Carotenuto, Aldo Fabrizi, che non si rese conto di dove era capitato, Larin Schubert, e molte delle star del porno all'italiana.

Rai Movie alle 2,25 lancia l'ottimo esordio di Florian Henkel von Doonersmeck con Ulrich Muhe, che morì dopo la lavorazione del film, Sebastian Koch, Martina Gedeck. Fu un film importante e molto serio sul mondo grigio ma elegantissimo di Berlino Est prima del crollo del muro. Rete 4 alle 3, 30 passa uno dei film preferiti di Dago, "Arsenico e vecchi merletti" di Frank Capra con Cary Grant, Peter Lorre, Raymond Massey, che prese il ruolo del mostro che a teatro faceva con enorme successo Boris Karloff (c'era un contratto in esclusiva da rispettare), Priscilla Lane.

Chiudo con un horror italiano di Riccardo Ghione: "Il prato macchiato di rosso" con Marina Malfatti, Enzo Tarascio, Nino Castelnuovo, Lucio Dalla. Stracultissimo. Lo trovate su Iris alle 5,05. Magari siete ancora svegli...

