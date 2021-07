IL DIVANO DEI GIUSTI / 1 - LA NOTIZIA DEL GIORNO È L’ARRIVO DEL TRAILER DEL FILM PIÙ COATTO DEL MOMENTO “HOUSE OF GUCCI” DI RIDLEY SCOTT CON LADY GAGA COME LADY GUCCI. DICE SIMPATICAMENTE CIRO IPPOLITO “MA È GUCCI O I SPORANOS? LADY GAGA CHE SI FA IL SEGNO DELLA CROCE FA CAG…” - NON CAPISCE CIRO CHE NON È UN FILM REALISTICO SUL CASO GUCCI, NÉ UN FILM ITALIANO, MA QUEL CHE GLI AMERICANI PENSANO SIA UN DELITTO GUCCI IN UN’ITALIA DA FICTION PER CELEBRARE IL MARCHIO GUCCI DI OGGI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

La notizia del giorno non è la causa che Scarlett Johansson e i suoi avvocati hanno intentato alla Disney per aver sparato “Black Widow” contemporaneamente in streaming e in sala ottenendo non un grandioso successo (pensa un po’…), ma l’arrivo del trailer del film più coatto del momento “House of Gucci” di Ridley Scott con Lady Gaga come Lady Gucci. Dice simpaticamente Ciro Ippolito “Ma è Gucci o i Sporanos? Lady Gaga che si fa il segno della croce fa cag…”.

Non capisce Ciro che non è un film realistico sul caso Gucci, né un film italiano, ma quel che gli americani pensano sia un delitto Gucci in un’Italia da fiction per celebrare il marchio Gucci di oggi. Un po’ come fu il modesto film di Ridley Scott sul caso Getty. Ma senza il peso del marchio. Infatti, di tutto ciò che vediamo la cosa che più ci colpisce, ovvio, è Lady Gaga trasformata in Lady Gucci. Tutto quello che Alessandro Michele poteva desiderare. Assolutamente fenomenale.

Cioè cafonissimo, ma va bene così. Certo se pensiamo all’eleganza del vecchio Maurizio D’Ancora, padre del Gucci fatto uccidere da Lady Gucci, che fu celebre attore negli anni ’30, iniziò con “Rotaie” di Mario Camerini e che nel dopoguerra si ritirò dalle scene per seguire l’azienda, e quale “House of Gucci” si sarebbe potuta fare…, il film di Ridley Scott ci sembra poca cosa. E non va neanche a Venezia.

