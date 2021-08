IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - LA NOTIZIA DEL GIORNO È L’ARTICOLO DEL PRESTIGIOSO GIORNALE INGLESE, “THE GUARDIAN”, DOVE LUCIO FULCI È CHIAMATO “L’ANTONIONI DELLO SPLATTER” E SI LANCIA L’EDIZIONE DI LUSSO DI “THE PSYCHIC” CIOÈ DI “SETTE NOTE IN NERO”. SONO ANNI CHE SI RILANCIA IL NOME DI FULCI COME MAESTRO DEL GENERE SPLATTER. IO SEGUITO A PREFERIRE I SUOI FILM COMICI CON FRANCO E CICCIO O LE COMMEDIE SEXY PIÙ POLITICHE MA A UN PUBBLICO INTERNAZIONALE È EVIDENTE CHE L’HORROR PIACCIA DI PIÙ. URGE CHE ANCHE VENEZIA E BARBERA SI ADEGUINO ALLA RIABILITAZIONE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

lucio fulci

La notizia del giorno è l’articolo del prestigioso giornale inglese, “The Guardian”, a firma di Anne Billson dove Lucio Fulci è chiamati “L’Antonioni dello splatter” e si lancia l’edizione di lusso di “The Psychic” cioè di “Sette note in nero”, capolavoro del regista.

il guardian su lucio fulci

Non è una notizia nuova, sono anni che si rilancia sui giornali di tutto il mondo il nome di Fulci come maestro del genere splatter e si indicano i suoi horror, vedibilissimi in questi giorni un po’ ovunque anche da noi, come imperdibili.

sette note in nero 3

Io seguito a preferire i suoi film comici con Franco e Ciccio o le commedie sexy più politiche, come “La pretora” e “All’onorevole piacciono le donne”, ma a un pubblico internazionale è evidente che l’horror piaccia di più.

edwige fenech la pretora

Detto questo perfino Tullio Kezich lanciò lo sdoganamento di Fulci quando scriveva su “Panorama”, ma certo leggere l’esaltazione dei suoi film su un giornale come “The Guardian” cambia parecchio le cose.

Urge che anche Venezia e Barbera si adeguino alla riabilitazione di Fulci.

