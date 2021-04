IL DIVANO DEI GIUSTI - OGGI TUTTI AL CINEMA A VEDERE “NOMADLAND”, ANCHE SE I MIEI MACELLAI MI HANNO DETTO DEL NUOVO CAPOPOPOLO ROMANO CHE HA COMANDATO LA RIVOLTA DEGLI AMBULANTI, TAL CUCCHIARELLA, UNA SPECIE DI NUOVO MARIO BREGA PESANTISSIMO, ACCOMPAGNATO DAL PIÙ ACCOMODANTE “ZIO AMILCARE”. GIÀ LI VEDO AL CINEMA O ALMENO IN QUALCHE TALK – IN SECONDA E TERZA SERATA, ATTENTI! CI SONO BELLE SORPRESE. COME IL PORNARELLO DEL 1983 “MALADONNA” CON UNA NUDISSIMA PAOLA SENATORE, CHE SI MASTURBA IN UNA LUNGA SCENA - VIDEO

nomadland 1

Marco Giusti per Dagospia

Oggi tutti al cinema a vedere “Nomadland” di Chloe Zhao con Frances McDormand. Con “Minari” sono le migliori cose che possiate vedere sul grande schermo. Anche se i miei macellai mi hanno detto del nuovo capopopolo romano che ha comandato la rivolta degli ambulanti bloccando il GRA, tal Cucchiarella, una specie di nuovo Mario Brega pesantissimo, accompagnato dal più accomodante “Zio Amilcare”. Già li vedo al cinema o almeno in qualche talk a portare in po’ di vitalità.

GLI AMBULANTI BLOCCANO IL GRA

Ieri, per sfuggire alla serata mafia di Santoro e Mentana, mi sono visto su Netflix quattro puntate di una serie turca ottima, “Fatma”, scritta e diretta da Ozgur Onurme, con una donna delle pulizie bionda e dall’aria triste, la Fatma di Burcu Biricik, meglio della Buy, in cerca del marito appena uscito di prigione, ma scomparso, che diventa una killer professionista. In media uccide due birbaccioni a puntata. Pum! Pum!

transformer 4 l’era dell’estinzione 2

In prima serata, alle 21 e dintorni, non c’è moltissimo. “Transformer 4- L’era dell’estinzione” di Michael Bay con Mark Wahlberg su Italia 1, ad esempio. O il terribile “Conan The Barbarian” diretto da Marcus Nispel con Jason Momoa, Cielo alle 21, 10, che non vale certo quello di John Milius con Arnold Schwarzenegger.

fatma 2

Non mi esalta nemmeno il sequel di Kingsman, cioè “Kingsman: Il cerchio d’oro” di Matthew Vaughn con Taron Egerton, Colin Firth, Channing Tatum, Halle Berry, Rai Movie alle 21, 10. Il Vanzina delle 21 è “South Kensington” con Rupert Everett, Elle McPherson, Judith Godreche, Enrico Brignano, Cine 34 alle 21.

paola senatore maladonna 4

Già ultravisto “L’avvocato del diavolo” di Taylor Hackford con Al Pacino, Keanu Reeves e Charlize Theron. In seconda e terza serata, però, attenti!, che ci sono belle sorprese. Come il pornarello del 1983 “Maladonna” di Bruno Gaburro con una sconvolta e nudissima Paola Senatore già in procinto del passaggio all’hard che si masturba in una lunga scena, Maurice Poli, le belle Claudia Cavalcanti e Paola Corazzi, sceneggiatura di Piero Regnoli ovviamente tremenda, Cielo alle 23, 25.

lucignolo

O la geniale opera seconda di Massimo Ceccherini, “Lucignolo”, Cine 34 alle 23, 20, con tanto di Carlo Monni meraviglioso, Flavio Bucci, Alessandro Paci e un numero di Claudia Gerini ultrasexy di 15 minuti che ci lasciò tutti di stucco anche perché non capivamo se aveva o no le mutande. Cecche se ne innamorò perdutamente.

Altri tempi, ormai ha messo la testa a posto e fa lo sceneggiatore, serissimo, per Matteo Garrone. Ma i suoi film facevano ridere e erano pieni di idee e di personaggi fantastici.

jason momoa conan the barbarian

Certo, stanotte fanno anche il primo grandioso “Mad Max” di George Miller con Mel Gibson, “Interceptor”, Italia 1 alle 00, 40. Per non parlare di “Arrangiatevi!” di Mauro Bolognini con Peppino De Filippo che di professione fa il callista dei cardinali, lo chiamano “professore”, in una Roma dove da poco si sono chiuse con la Legge Merlin le Case di Tolleranza.

GLI AMBULANTI BLOCCANO IL GRA

E infatti lui ha portato tutta la famiglia, moglie Laura Adani nonno Totò, a abitare proprio in una ex-casa di tolleranza. Senza dirlo a nessuno, ovvio. Solo che Totò, non smette di dire che questa casa gli ricorda qualcosa. I numeri di Totò e Peppino sono strepitosi e anche gli scontro di Totò con i profughi istriani sul caso Nazario Sauro sono strepitosi.

paola senatore maladonna 9

Non è bello come il primo Brancaleone, invece il tardo sequel “Brancaleone alle crociate”, Cine 34 all’1, 10, sempre diretto da Mario Monicelli con Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Paolo Villaggio, Lino Toffolo, Gigi Proietti. Certo, non è all’altezza del primo, però, ha dei momenti meravigliosi lo stesso.

bersaglio mobile

Rai 1 su butta all’1, 55 sul realismo alla Pietro Germi con “Il ferroviere”, che non ho mai amato particolarmente. Preferivo di gran lunga il realismo di Luciano Emmer. Imperdibile, per i fan di Tarantino e del cinema di genere, lo strano spy ambientato in grecia “Bersaglio mobile” diretto da Sergio Corbucci con Ty Hardin, Paola Pitagora, Michael Rennie e Vittorio Caprioli, Cine 34 alle 3, 15. Ty Hardin ha lo stesso berretto che porta Leonardo Di Caprio di ritorno da Roma in “C’era una volta a Hollywood”.

pietro germi saro urzi il ferroviere

Non solo. Nel film di Tarantino ci sono anche scene riprese dal film di Corbucci, che ha sempre amato molto, perché anomalo sia per il genere eurospy sia rispetto ai film di Corbucci. La notte migliora ancora con delle perle davvero mai viste come “L’ha fatto una signora”, un Mario Mattoli del 1938 con Alida Valli, Virgilio Riento, Nino Taranto, Riccardo Billi e Tina Pica, Rete 4 alle 3, 30. O “Le 2 orfanelle” di Giacomo Gentilomo del 1952 con Myriam Bru e Milly Vitale, Rete 4 alle 4, 40.

kingsman il cerchio d’oro

Bellissimo, e non capisco perché darlo così tardi, Rai Movie alle 4, il Laurel e Hardy ambientato a Oxford, con Stanlio che diventa intelligentone quando prende una botta in testa con la finestra a ghigliottina, “Noi siamo le colonne” o “Chump at Oxford” di Alfred J. Goulding. Grandiosa anche tutta la scena nel labirinto con Stanlio e Ollio alle prese con l’uscita.

paola senatore maladonna 1

Cine 34 alle 4, 40, si lancia addirittura nel recupero dell’unico film di The Pills, prodotto da Valsecchi, “The Pills: Sempre meglio che lavorare”. Un film dove ci sta dentro tutto e di tutto. La poetica del non lavoro e del Pigneto di Accattone. La nostalgia per il Mamiani e per i film di Gabriele e Silvio Muccino. I dialoghi impossibili, “Ti ricordi quando scopristi che il pupazzo Dodo dell’Albero Azzurro era finto?”, “Ma Carmelo Bene era della Marvel? No, Pier Paolo Pasolini era della Marvel”, portati avanti fino all’esaurimento come in Ecce Bombo e Io sono un autarchico di Nanni Moretti.

stanlio e ollio noi siamo le colonne

Gli omaggi a Breaking Bad e a Fight Club. La polemica tra Roma Nord e Roma Sud. L’impossibilità di essere un bangla e aprire un negozio da bangla. Il problema di quando scopri che non riesci a farti la terza pippa. Venti minuti dopo Rai Movie si lancia ancora una volta su “W la foca” di Nando Cicero con Lory Del Santo, Bombolo e Moana. Nottatona.

fatma netflix the pills sempre meglio che lavorare 2 pietro germi il ferroviere paola senatore maladonna 3 fatma 3 the pills sempre meglio che lavorare maladonna the pills sempre meglio che lavorare 5 stanlio e ollio noi siamo le colonne 2 mad max interceptor bersaglio mobile 2 sergio corbucci paola pitagora bersaglio mobile claudia gerini lucignolo paola senatore maladonna massimo ceccherini alessandro paci lucignolo charlize theron keanu reeves l’avvocato del diavolo nino taranto alida valli l’ha fatto una signora claudia gerini lucignolo mad max interceptor claudia gerini lucignolo mad max interceptor2 the pills sempre meglio che lavorare 4 paola senatore maladonna 2 south kensington 2 jason momoa conan the barbarian fatma the pills sempre meglio che lavorare maladonna l pacino keanu reeves l’avvocato del diavolo transformer 4 l’era dell’estinzione 1 arrangiatevi claudia gerini massimo ceccherini lucignolo south kensington arrangiatevi 1 transformer 4 l’era dell’estinzione elle macpherson giampaolo morelli south kensington enrico brignano south kensington stanlio e ollio noi siamo le colonne claudia gerini massimo ceccherini. lucignolo the pills sempre meglio che lavorare 3