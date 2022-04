IL DIVANO DEI GIUSTI - SULLE PIATTAFORME AVETE MOLTISSIME NOVITÀ. SU DISNEY+, OLTRE ALLA BELLISSIMA PRIMA PUNTATA DI “MOON KNIGHT”, AVETE IN ANTEPRIMA IL GIALLONE “ASSASSINIO SUL NILO” DI KENNETH BRANAGH. DI SICURO VI RIEMPIE LA SERATA E VI ANGOSCIA MENO DEI TALK SULLA GUERRA - TRA LE OFFERTE PIÙ INTERESSANTI DELLA SECONDA SERATA VEDO CHE PASSA IL BUFFO WESTERN DI GIOVANNI VERONESI “IL MIO WEST” CON LEONARDO PIERACCIONI, HARVEY KEITEL, DAVID BOWIE E ALESSIA MARCUZZI CHE APRE IL FILM CON UN CLAMOROSO NUDO INTEGRALE - VIDEO

Il divano dei giusti 1 aprile 2022

Marco Giusti per Dagospia

moon knight 7

Che vogliamo vedere stasera? Intanto sulle piattaforme avete moltissime novità. Su Disney+, oltre alla bellissima prima puntata di “Moon Knight” con Oscar Isaac, avete in anteprima il giallone “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh con Gal Gadot, Arnie Hammer, Annette Bening, Emma Mackey e lo stesso Branagh come Hercule Poirot. Di sicuro vi riempie la serata e vi angoscia meno dei talk sulla guerra.

kenneth branagh assassinio sul nilo 2

Su Sky, Chili e Amazon Prime avete il “Diabolik” dei Manetti bros con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, alla fine è uno dei migliori e più originali film italiani della stagione.

armie hammer gal gadot assassinio sul nilo

Su Sky è appena partita la nuova serie italiana “Il re” con Luca Zingaretti e Isabella Ragonese, tutta ambientata in un carcere, ma anche la più femminile “The Gilded Age” con Christina Baranski, Taissa Farmiga.

luca zingaretti il re

Su Netflix avete il filmone d’azione di Michael Bay con sei specialisti che devono salvare il mondo “6 Underground” con Ryan Reynolds, Adria Arjona, Manuel Garcia Rulfo, Mélanie Laurent, il giallo prodotto da Ridley Scott e diretto da Wash Westmoreland tutto ambientato a Tokyo “Dove la terra trema” con Alicia Vikander, Riley Keough, il documentario a puntate sulla vita di Johnny Halliday.

6 UNDERGROUND

In chiaro in prima serata, purtroppo, non c’è moltissimo. Per i fan della commedia sexy però su Cine 34 alle 21 arriva “Spaghetti a mezzanotte” di Sergio Martino con Lino Banfi, Barbara Bouchet, Teo Teocoli, Alida Chelli, Pippo Santonastaso. Commedia “perbene” stavolta scritta da Toscano e Marotta e prodotta da Luigi Borghese, allora marito di Barbara Bouchet, quindi senza Edwige Fenech e senza Luciano Martino.

spaghetti a mezzanotte

Anche se Medusa rientra nella distribuzione. In un trionfo di quiproquo, Lino Banfi fa cosa può, compreso il giro del cornicione in mutande. Alida Chelli non può certo competere con la Fenech come stella sexy, mentre Barbara Bouchet è qui in grande spolvero.

spaghetti a mezzanotte 1

Sergio Martino ricorda che venne chiamato da Gigi Borghese, “il quale chiamò me, che avevo avuto un’esplosione di successo con Zucchero, miele e peperoncino. Io molto correttamente – penso di essere uno dei pochi – avevo un contratto con lui a una cifra, precedente all’uscita di quel film, e non chiesi aumenti”.

Tutto girato a Asti, c’è pure Toni Frizzorin il “gigante di Tigliolo”, e varie battute di Banfi: “Sono il più sfigheto avvocheto di Asti”.

michele placido barbara bouchet sabato domenica e venerdi

A seguire sullo stesso canale alle 22, 55 avete anche “Sabato domenica e venerdì” commedia a episodio di Sergio Martino, Castellano e Pipolo Pasquale Festa Campanile con Banfi, Edwige Fenech, Adriano Celentano, Barbara Bouchet. Ricordo come molto riuscito “Space Cowboys” di Clint Eastwood, con lo stesso Clint, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e James Garner. Venne presentato in un tripudio generale a Venezia poco più di vent’anni fa.

lino banfi edwige fenech sabato domenica e venerdi

Mafia, Las Vegas, banditi che vuotano il sacco e vanno difesi sono invece gli ingredienti di “Smokin’ Aces” di Joe Carnahan, coproduzione franco-anglo-americana con Jeremy Piven, Ben Affleck, Andy Garcia, Ray Liotta.

In “Funny Money” di Donald Petrie, canale 27 alle 21, 10, commedia con Whoopi Goldberg, Dianne Wiest, Eli Wallach tutto ruota al fatto che gli americani non accettano di buon grado un’analista finanziaria donna o, almeno, non la accettavano nel 1996. Bel cast. Trovate Helen Mirren, Rohan Chand e Charlotte Lebon nella commedia culinaria “Amore, cucina e curry” di Lasse Hallstrom, Rai Movie alle 21, 10.

din don 2 . il ritorno

E’ un vecchio erotico tedesco soft dei primi anni ’70 che aveva il lusso di una giovanissima e nudissima Sylva Kristel “L’usignolo e l’allodola” di Sigi Rothemond con Jean-Claude Bouillon, Teri Tordai, Gisela Hahn, Peter Berling, Cielo alle 21, 15. Ci cascai il primo giorno al primo spettacolo.

“Qui dove batte il cuore” è un film sentimentale con uomini fetenti che ti mollano proprio mentre stai per partorire e donne che vanno avanti sicure per la loro strada. Diretto da Matt Williams nel 2000 e interpretato da un bel cast al femminile, Ashley Judd, Natalie Portman, Stockard Channing, Sally Field e Joan Cusack. Solo pubblico femminile.Lo trovate su 7Gold alle 21, 15.

david bowie leonardo pieraccioni il mio west

Buon horror scritto e diretto da Mike Flanagan è invece “Oculus” con Karen Gillan Brenton Thwaites, Katee Sackhoff, dove sono di scena due fratelli sopravvissuto a una crisi di follia omicida dei genitori che pensano che la colpa sia tutta legata a uno specchio malvagio, Mediaset Italia 2 alle 21, 15.

leonardo pieraccioni harvey keitel il mio west

Su Italia 1 alle 21, 20 siamo già alla quarta puntata della serie di film con Enzo Salvi protagonista, “Din Don 2 – Il paese dei balocchi” diretto da Paolo Geremei con Maurizio Mattioli, Gabriele Carbotti, Emy Bergamo.

Storia di amicizia e di bambini autistici è “The Specials – Fuori dal comune” diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano, la coppia di autori e registi di “Quasi amici”, con Vincent Cassel e Reda Kateb, Rai Tre alle 21, 20.

din don – una parrocchia per due

Canale 5 alle 21, 20 si butta in una commedia francese di grande successo come Omar Sy e una bambina di cinque anni, “Famiglia all’improvviso” di Hugo Gélin. Tra le offerte più interessanti della seconda serata vedo che passa il buffo western girato in Garfagnana da Giovanni Veronesi “Il mio West” con Leonardo Pieraccioni, Harvey Keitel, David Bowie e Alessia Marcuzzi che apre il film con un clamoroso nudo integrale. Bowie e Keitel sono guest star di classe che avrebbero fatto impazzire tutti i fan degli spaghetti western. Purtroppo il film non funziona come potrebbe.

il mio west 1

Su 7Gold alle 23, 30 vedo che passa “Good – L’indifferenza del bene” di Vicente Amorim con Viggo Mortensenm Jason Isaacs, Mark Strong, storia di un tranquillo docente di letteratura che durante i primi anni del nazismo scrive un libro sull’eutanasia e diventa una star del nazismo.

Non era male “Amore, bugie e calcetto” di Luca Lucini, commedia per trentenni con buoni attori come Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro e Filippo Nigro, Canale 5 alle 0, 15.

penelope cruz volver

Pioggia di repliche, tra “Volver” di Pedro Almodovar su Cielo alle 0, 15 e “40 gradi all’ombra del lenzuolo” di Sergio Martino con Marty feldman, Edwige Fenech, Dayle Haddon, Tomas Milian, Cine 34 all’1, 05.

Niente male e davvero poco visto il thriller francese “Esecutori oltre la legge” diretto da Georges Lautner con la coppia (allora) Alain Delon, Mireille Darc, Claud Brasseur, Nicoletta Machiavelli, Fiore Altoviti, Rete 4 alle 2, 10. Nicoletta ricordava di essere stata molto invidiata dalle sue amiche per il fatto di recitare col bellissimo Delon.

40 gradi all’ombra del lenzuola

Su Rai Due alle 2, 25 appare un altro film di napoletani per napoletani come “Ci devo pensare” di e con Francesco Albanese. Ci sono anche Barbara Tabita, Shalana Santana, Alessandro Bolide.

I fan di Monica Vitti impazziranno per “Le dritte”, commedie al femminile diretta da Mario Amendola, padre di Ferruccio e nonno di Claudio, con Sandra Mondaini, Bice Valori e Monica Vitti, Cine 34 alle 2, 50. I maschi sono Franco Fabrizi e Memmo Carotenuto.

gosford park 1

Su Iris alle 3, 35 trovate “Gosford Park” diretto da Robert Altman nel 2000 con un grande cast di attori inglesi, Michael Gambon, Kristin Scott Thomas, Maggie Smith, Ryan Philippe, modello per tante serie inglesi con padroni e cameriere che arriveranno dopo.

Rarissimo e misteriosissimo questo “Lady Desire”, commedia erotichella del 1969 diretta da un fittizio Harry Newman (probabilmente greco) con Alan Byron, Edward Cummins, Christine Dean e altri nomi finti a parte Ivano Staccioli, Rete 4 alle 4. Chiudo con “L’orizzonte degli eventi” di Daniele Vicari con Valerio Mastandrea che fa il ricercatore scientifico sul Gran Sasso, Cine 34 alle 4, 20.

moon knight 5 volvera omicidio cirillo volver