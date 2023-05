IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - SULLE PIATTAFORME IL FILM PIÙ VISTO IN QUESTI GIORNI, FRANCAMENTE OTTIMO NEL GIORNO DELLA FESTA DELLA MAMMA, È IL SUPERFRACASSONE E SUPERMODESTO “THE MOTHER”, DOVE JENNIFER LOPEZ È UN KILLER CHE PENSAVA DI FARE UNA VITA TRANQUILLA IN QUEL DELL’ALASKA, MA SI DOVRÀ SVEGLIARE QUANDO CAPIRÀ CHE DEVE SALVARE LA FIGLIA IN PERICOLO COME FOSSE LIAM NEESON. TIPICO FILM CHE PENSATE DI AVER GIÀ VISTO MILLE VOLTE - PESSIMA PER QUASI TUTTI, INVECE, LA TANTO LANCIATA “QUEEN CLEOPATRA” - VIDEO

JENNIFER LOPEZ - THE MOTHER

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Tra i film sulle piattaforme il più visto in questi giorni, e francamente ottimo nel giorno della festa della mamma, è il superfracassone e supermodesto “The Mother” diretto da Niki Caro con Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Omari Hardwick, dove Jlo è un killer che pensava di fare una vita tranquilla in quel dell’Alaska, ma si dovrà svegliare quando capirà che deve salvare la figlia in pericolo come fosse Liam Neeson.

alessandro borghi luca marinelli le otto montagne

Tipico film che pensate di aver già visto mille volte e scordate appena l’avete visto. Vi ricordo che avete anche, a pagamento, sia su Sky che su Amazon, “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con Alessandro Borghi e Luca Marinelli, fresco di premio come miglior film italiano ai David di Donatello.

Appena uscito anche “Air – la storia del grande salto” con Matt Damon e Ben Affleck, gratis, su Amazon, dove trovate anche “The Fabelmans”, l’ultimo film di Steven Spielberg, interamente costruito sulle sue memorie di famiglia da piccolo cinefilo, e il bellissimo “Marcel the Shell” di i Dean Fleischer-Camp, dove vi innamorerete della piccola conchiglia protagonista e dei suoi amici che vivono in una stanza.

the fabelmans 7

Su Netflix trovate pure i due fortunati poliziotteschi brasiliani “Tropa de elite” e “Tropa de elite 2”, molto discussi perché molto violenti. Come trovate l’action di una decina d’anni fa “The Losers”, diretto da Sylvain White, scritto da James Vanderbilt con la strepitosa Zoe Saldana e Jeffrey Dean Morgan che hanno messo su un gruppo di specialisti, da Idris Elba a Chris Evans, per qualche missione impossibile in Bolivia.

Parliamo di serie. State vedendo “Silo” con Rebecca Ferguson su Apple TV? E’ tra le migliori serie di fantascienza degli ultimi tempo. E “Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, ideata da Shonda Rhimes, diretta da Tom Verica con India Amarteifio, Adjoa Andoh, Michelle Fairley, l’avete vista?

QUEEN CHARLOTTE

Ha voti altissimi tra i critici americani, che la definiscono decisamente superiore a “Bridgerton”, della quale è uno spin-off. Pessima per quasi tutti, invece, la tanto lanciata “Queen Cleopatra” (13% di gradimento!) prodotta e narrata da Jada Pinkett Smith con Adele James come Cleopatra nera. Bassi voti anche per la nuovissima serie thriller di Apple TV “Città in fiamme” ideata da Josh Schwartz e Stefanie Savage con Chase Sui Wonders, Wyatt Oleff, Jemina Kirke, che pure un po’ mi sembrava interessante.

Bellissima, ma triste, “A Small Light”, ideata da Tony Phelan e Joan Rater con Bea Powley, Liev Schreiber, Amira Casa, su Disney+ (100% di gradimento su Rotten Tomatoes), tutta al tempo dei nazisti con una famiglia che protegge un ebreo. Bruttina la versione seriale di “Fatal Attack” con Joshua Jackson, Lizzy Caplan, Amanda Peet, che trovate su Paramount.

queen cleopatra 9 queen cleopatra 7 JENNIFER LOPEZ - THE MOTHER felix van groningen charlotte vandermeesch alessandro borghi luca marinelli foto di bacco QUEEN CHARLOTTE jennifer lopez the mother