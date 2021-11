IL DIVANO DEI GIUSTI - IN PRIMA SERATA LA SCELTA SAREBBE TRA IL CAPOLAVORO TRASH “LA DOTTORESSA NEL DISTRETTO DEI MILITARI” E IL QUARTO CALLAGHAN, “CORAGGIO… FATTI AMMAZZARE” - SU CIELO TORNA LA STUPENDA FLORENCE GUERIN IN “PROFUMO”, RARO EROTICO AL FEMMINILE - “BELLA, RICCA, LIEVE DIFETTO FISICO, CERCA ANIMA GEMELLA”, CON CARLO GIUFFRÉ CHE FA IL GIGOLO DI DONNE CON PROBLEMI DI VARIO GENERE, È INVEDIBILE NEGLI ANNI DEL #METOO, MA GUILTY PLEASURE DI MOLTI … - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la dottoressa nel distretto militare

La scelta stasera alle 21 sarebbe tra il capolavoro trash di Nando Cicero “La dottoressa nel distretto militare” con Edwige Fenech nei panni della dottoressa, Alvaro Vitali, Alfredino Pea, Carletto Delle Piane medico, Gianfranco D’Angelo su Cine 34, e il quarto Callaghan, “Coraggio… fatti ammazzare”, diretto stavolta dallo stesso Clint Eastwood con la sua fidanzata di allora Sondra Locke, Bradford Dillman, Pat Hingle, su Iris.

coraggio… fatti ammazzare

“La dottoressa nel distretto dei militari” nel 1976 incassò un miliardo e ottocento milioni di lire. Una esagerazione. Grandi e celebri gag. Per non far fare il militare a Alvaro Vitali, il sergente Nino Terzo gli lava i piedi. «Perché, si lavano?» domanda Alvaro sorpreso. Gli abbassa così la statura sotto i livelli consentiti per fare il militare.

la furia dei titani

Il medico militare Carlo Delle Piane confonde il piscio delle provette con altro senza troppo preoccuparsi. Ma le gag migliori sono i tornei camerateschi, ad esempio prendere un uovo usando il sedere a ventosa e portarlo avanti per il corridoio. Il record, ovviamente, lo detiene Alvaro.

genio per amore 1

“Coraggio… fatti ammazzare” fu invece il maggiore incasso in assoluto della serie Callaghan, e il fatto strano è che non nasceva come un sequel, ma come un revenge movie con Sondra Locke protagonista. Alla Warner fecero un sondaggio su quali personaggi il pubblico volesse vedere al cinema e venne fuori Callaghan, che con il terzo titolo doveva aver finito la sua vita sullo schermo.

chuck norris delta force

Così il film venne riscritto in chiave Callaghan che indaga sui delitti fuori San Francisco e rimane la trama del revenge movie per stupro. E’ anche il film dove brillò la celebre frase di Callaghan "Go ahead, make my day”, che venne usata anche da Ronald Reagan e dallo stesso Clint quando si candidò sindaco di Carmel.

the darkness

Fra gli altri film “La furia dei titani” di Jonathan Liebesman con Sam Worthington come Perseo, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Rosamund Pike, Bill Nighy, canale 20 alle 21, 05, quasi invedibile.

Su Rai Movie alle 21, 10 il mélo interraziale “Black or White” di Mike Binder con Kevin Costner sfigatissimo, vedovo di moglie, che si ritrova la figlia morta e è alle prese con una nipotina afro-americana, che ha un padre tossico e una nonna, Octavia Spencer, che la vuole in affidamento. Si vede.

marisa meli bella, ricca, lieve difetto fisico, cerca anima gemella

“Genio per amore” di Fred Schepisi, Tv2000 alle 21, 10, vede Walter Matthau truccato di Einstein che se la vede con Meg Ryan e Tim Robbins, Tv2000 alle 21, 10. In “The Darkness” di Greg McLean, Mediaset Italia 2 alle 21, 15, la famigliola di Kevin Bacon e Rhada Mitchell si ritrova la casa infestata da oscure presenze dopo che il loro marmocchio ci ha portato un sasso che non doveva prendere da una caverna piena di spiriti.

Su Cielo alle 21, 20 torna la stupenda Florence Guerin in “Profumo” di Giuliana Gamba, raro erotico al femminile. Ma il film forse più di culto è l’action movie della Cannon “Delta Force” diretto da Menahem Golan con Chuck Norris, Lee Marvin, Martin Balsam, Joey Bishop e Shelley Winters.

BELLA, RICCA, LIEVE DIFETTO FISICO CERCA ANIMA GEMELLA

In seconda e in terza serata si ripropone la sfida epocale tra Nando Cicero su Cine 34 e Clint Eastwood su Iris.

Cine 34 propone infatti alle 23 un altro capolavoro trash di Nando Cicero, “Bella, ricca, lieve difetto fisico, cerca anima gemella” con Carlo Giuffré che fa il gigolo di donne che hanno problemi di vario genere, come la Sora Checca di Gina Rovere, macellaia con problemi di areofagia, salvata quando balla dal complessino amico che copre i rumori impossibili (da cui la frase “Arriva la Sora Checca, domani bistecca”), Marisa Mell transgender, Elena Fiore. Film invedibile negli anni di #metoo e di sensibilità femminili, ma guilty pleasure di molti. Subito dopo torna “Il gatto mammone” con Lando Buzzanca e Gloria Guida.

ogro

Iris ripropone invece “Il texano dagli occhi di ghiaccio”, diretto da Clint Eastwood ma interamente preparato da Philip Kaufman che venne cacciato dal set per gli scontri sul set con l’invadente star protagonista. Sembra anche che corteggiassero la stessa donna, la protagonista Sondra Locke. Ma il film è piuttosto bello e mantiene sia idee e scelte di Kaufman, come il capo indiano Chief Dan George, sia le sparatorie benissimo messe in scena da Clint Eastwood.

crazy for football – matti per il calcio

La sera Clint prosegue con il più raro “Brivido nella notte”, la sua opera prima. Su Rai Premium alle 00, 15 trovate “Crazy for Football – Matti per il calcio” di Volfango De Biasi con Sergio Castellitto, Max Tortora, Angela Truppo, Massimo Ghini e Angela Fontana, dove il calcio diventa una terapia per i malati mentali.

bella, ricca, lieve difetto fisico, cerca anima gemella

Nella notte passa il fantascientifico “Passengers” di Morten Tyldum con Chris Pratt e Jennifer Lawrence, storia di viaggi nello spazio davvero lunghetti, Rai Movie all’1, 10. La notte cineclubbara di Rai Tre inizia all’1,25 con il capolavoro di Roberto Rossellini “Europa 51” con Ingrid Bergman, Alexander Knox, Giulietta Masina.

florence guerin profumo

Cineclub anche su Rete 4 con l’arrivo di “La sindrome di Stendhal” di Dario Argento con Asia, Paolo Bonacelli, Thomas Kretschmann. Un film da rivedere. Sarebbe da rivedere anche “Ogro” di Gillo Pontecorvo con Gian Maria Volonté, José Sacristan, Angela Molina, Rai Movie alle 3, 05, sul rapimento del vicepresidente del consiglio spagnolo nel 1973 da parte dei terroristi baschi.

Un po’ agghiacciante, ricordo che a Cannes non piacque a nessuno, “La foresta dei sogni” di Gus Van Sant con Matthew McConaughey, Ken Watanabe e Naomi Watts sulla foresta dei suicidi in Giappone, Rai Due alle 3, 40. La notte prosegue senza fine con “Gli amori di Manon Lescaut” di Mario Costa con Myriam Bru, Franco Interlenghi, un giovane Paolo Poli, Marisa Merlini, Rete 4 alle 4,30. Da registrare.

i leoni di pietroburgo

Ma passano pure il terribile avventuroso di Mario Siciliano “I leoni di Pietroburgo” con Mark Damon e Erna Schurer, Rai Movie alle 5, “La rosa di Bagdad” di Anton Gino Domenighini, Iris alle 5, 25, il primo lungometraggio di animazione italiano uscito nel dopoguerra, e perfino “L’insegnante” di Nando Cicero con Edwige Fenech…

