IL DIVANO DEI GIUSTI - CON QUESTO CALDO IL FILM IDEALE È “INSONNIA” DI CHRISTOPHER NOLAN, CON AL PACINO IN ALASKA CHE STA PEGGIO DI MASSIMO CACCIARI ADDORMENTATO IERI DA LILLI GRUBER A CAUSA DELLE INTERMINABILE DIFESE DI CONTE DI MARCO TRAVAGLIO - AVETE ANCHE “NON COMMETTERE ATTI IMPURI” DI GIULIO PETRONI, CIELO ALLE 23, 15, MENTRE CINE 34 SI BUTTA NELL’EROTICO PRESENTABILE DI JOE D’AMATO “UNDICI GIORNI, UNDICI NOTTI 2”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

insonnia

E stasera che vediamo? Con questo caldo… Ecco. Il film ideale è “Insonnia” di Christopher Nolan con Al Pacino in Alaska che non dorme da chissà quanti giorni e sta peggio di Massimo Cacciari addormentato ieri da Lilli Gruber a causa delle interminabile difese di Conte di Marco Travaglio che non portavano a nulla. Lo trovate su Iris alle 21. Ci sono anche Hilary Swank, Martin Donovan e uno strepitoso Robin Williams in un ruolo davvero insolito. Cine 34 alle 21 ripresenta “Le nuove comiche” di Neri Parenti con Villaggio e Pozzetto.

scemo e piu' scemo

Meglio il catastrofico anni ’90 “Twister” di Jan De Bont con Helen Hunt, Bill Paxton, Jami gertz, Cary Elwes, Canale 20 alle 21, 05. O il sempre divertente “Scemo & più scemo” di Peter Farrelly con Jim Carrey e Jeff Daniels, Canale 27 alle 21, 10. Rai Movie alle 21, 10 presenta “Bombshell – La voce dello scandalo” di Jay Roach con Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie che decidono di attaccare frontalmente il potere maschilista del loro potente direttore e padrone, Roger Allies, interpretato da un grande John Lithgow, capo di Fox News.

bombshell

Su Cielo alle 21, 15 si parte per le fitte nebbie dell’Himalaya con “Killer Mountain”, horror ambientalista di Sheldon Wilson con Emmanuelle Vaugier, Aaron Douglas, Paul Campbell. E’ un film ancora oggi perfetto e di gran tenerezza “Bello onesto emigrato Australia sposerebbe…” diretto da Luigi Zampa, scritto da Rodolfo Sonego con Alberto Sordi che l’immigrato italiano in Australia che si fa arrivare dall’Italia la futura moglie Carmela, Claudia Cardinale, ex-prostituta, forse un po’ troppo bella per lui, La7D alle 21, 20. Sordi strepitoso, ma ci sono anche Riccardo Garrone e Angelo Infanti.

lillo sabrina salerno modalita aereo

Funziona solo nella prima parte, invece, “Modalità aereo” di Fausto Brizzi, primo dei suoi film prodotti da Luca Barbareschi, con Lillo Petrolo e Dino Abbrescia che si ritrovano per caso il cellulare di un ricco e giovane imprenditore, Paolino Ruffini, finito in un volo per l’Australia, e decidono di comportarsi come lui rovinandogli la vita, Rai Uno alle 21, 25. Ci sono anche Violante Placido, Caterina Guzzanti e Luca Vecchi.

barbara bouchet luciano salce non commettere atti impuri

In seconda serata ci sarebbe su Rai Movie alle 23, 05 la commedia americana di Ken Kwapis “La verità è che non gli piaci abbastanza” con Jennifer Aniston, Ginnifer Goodwin, Jennifer Connelly, Scarlett Johansson, tornano Luciano Salce ateo e mangiapreti amante dello scostumata Barbara Bouchet in quel di Assisi in “Non commettere atti impuri” di Giulio Petroni, Cielo alle 23, 15. In “Amore mio aiutami”, La7D alle 23, 25, Alberto Sordi riempie di botte in una scena storica, che oggi dovrebbe essere vietata, la povera Monica Vitti che non solo lo ha tradito con Silvano Tranquilli, ma che gli rivela che non vuole lasciarlo. Grandi apparizioni di Mariolina Cannuli e Ugo Gregoretti. Le botte, al posto della Vitti, le prendeva la giovane stunt Fiorella Mannoia.

una storia vera 1

Su Iris alle 23, 30 torna il bellissimo “Una storia vera” di David Lynch con Richard Farnsworth che parte sul suo trattorino John Deere per fare pace col fratello malato Harry Dean Stanton. Strepitosi attori e strepitosa la fotografia di Freddie Francis. Su 7Gold alle 23, 30 trovatr il curioso action di Brad Mirman “Crime Spree – Fuga da Chicago” con Gerard Depardieu, Harvey Keitel, Johnny Halliday, Said Taghmaoui e Richard Bohringer. Relitti, immersioni, tesori e belle ragazze in costune trovate in “Trappola in fondo al mare” di John Stockwell con Paul Walker, Jessica Alba, Scott Caan, Josh Brolin, Canale Nove alle 23, 35. Magari me lo vedrei.

eleven days, eleven nights 2

Canale 5 alle 00, 10 propone ancora una volta il bel giallo di Giuseppe Tornatore “La migliore offerta” con Geoffrey Rush, Sylvia Hoeks, Jim Sturgess, Donald Sutherland. Cine 34 alle 00, 40 si butta nell’erotico presentabile di Joe D’Amato “Undici giorni, undici notti 2” con Kristine Rose, Ruth Collins, Frederick lewis, Maurice Dupré. Su Rete 4 alle 00, 50 un buon mafia movie, “Il dolce e l’amaro” di Andrea Porporati, più a suo agio come sceneggiatore che come regista, che segue la vita di tre personaggi, Fabrizio Gifuni, Luigi Lo Cascio e Donatella Finocchiaro fra mafia e legalità. Lo Cascio è un soldato di mafia nel quartiere Capo a Palermo che sogna di diventare qualcosa di più grande.

henry fonda tempo di terrore

Il film venne presentato senza ottenere un grande successo nel 2008 a Venezia. Ma non era affatto male. Occhio che su Iris all’1, 30 passa un gran bel western diretto da Burt Kennedy ma tratto da un racconto E.L. Doctorow che molto apprezzai da ragazzo, “Tempo di terrore”, con Henry Fonda che affronta un killer pazzo, Aldo Ray, che terrorizza un paesino. Ci sono Janice Rule, Keenan Wynn, John Anderson, Janis Paige.

Su Cine 34 alle 2, 20 ritrovate “Ladies & Gentleman”, raro film di Tonino Pulci, addirittura un remake di “Accadde domani” di René Clair, con Maurizio Micheli, Renato Scarpa, Ania Pieroni, Massimo Lopez e Mario Maranzana, che prese il posto di baffuto direttore di giornale che era stato offerto a Giovanni Buttafava.

Ladies & Gentlemen

All’epoca era famosa la storia che Pulci trattò offese mortalmente Ania Pieroni senza sapere (possibile?) che era l’amante ufficiale dell’allora potente Bettino Craxi. Il giorno dopo lei si presentò sul set proprio Bettino. Il povero Pulci per quattordici anni non diresse più nulla. Ma sarà proprio così la storia? Nato col titolo di “Toilette”, il film venne poi invitato a Venezia nel 1984 alla De Sica, dove andavano tutti i film italiani. Non fece una grande figura.

Neverlake

Su Rai due alle 2, 30 arriva un misterioso horror italiano del 2013 di tal Riccardo Paoletti, “Neverlake” con Daisy Keeping, David Brandon, Joy Tanner, Anna Dalton. Tutto si sviluppa a causa degli spiriti di tre bambini etruschi che in un lago in Toscana ritornano a galla. Su Rete 4 alle 3, 10 ci sarebbe “Il muro di gomma” diretto da Marco Risi e scritto da Rulli-Petraglia-Purgatori, seria ricostruzione del caso Ustica con Corso Salani, Angela Finocchiaro, Ivo Garrani, Laura Rossi, Antonello Fassari. Buono anche il thriller di Alan J. Pakula “Il caso Pelikan” con Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Heard, John Lithgow, Iris alle 3, 15.

mondo candido

Trashissimo “Mondo Candido”, film pamphlet o, se volete, fellinata filosofica firmata da Jacopetti e Prosperi con Christopher Brown, Michelle Miller, Gianfranco D’Angelo, Alessandro Haber, Marcellone/Marcellona Di Falco in doppio ruolo, Salvatore Baccaro come orco pazzo, Cine 34 alle 3, 45. Non piaceva neanche a Jacopetti, che si lamentava di una produzione sballata, un rapporto non così limpido con Prosperi, un disastro come esperienza umana.

mondo candido

Chiudo questa serata di cinema non esaltante, con il primo western di Mario Bava, “La strada per Fort Alamo” con il vero americano Ken Clark, il francese Michel Lemoine, Andreina Paul, Alberto Cevenini, Antonio Gradoli, Rai Movie alle 5. Bellissimo? Mah..,

