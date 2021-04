IL DIVANO DEI GIUSTI - UNA SERATA CHE PRESENTA “FACCIA DI PICASSO” DI MASSIMO CECCHERINI, E “IL GENERALE DELLA ROVERE” NON È PROPRIO DA BUTTAR VIA – SU “NOVE” PASSA UNO DEI FILM TRASHIONI PRODOTTI DA ANDREA IERVOLINO PRIMA DELL’INCONTRO CON LA RICCHISSIMA VEDOVA BACARDI, CIOÈ “E IO NON PAGO – L’ITALIA DEI FURBETTI”. CI SONO ALCUNI NOTEVOLISSIMI MOMENTI TRASH CHE NON POSSIAMO NON APPREZZARE. COME VALERIA MARINI CHE RECITA IN SARDO ASSIEME A... - VIDEO

massimo ceccherini faccia di picasso 2

Il divano dei giusti 22 aprile

Marco Giusti per Dagospia

Beh. Una serata che presenta “Faccia di Picasso”, un po’ il Fellini 8 e mezzo di Massimo Ceccherini, 6 miliardi di budget (che non vedrà mai più), che cerca di capire che genere di film fare tra un Rocky (l’Ivan Drago di Christian Vieri è fenomenale), uno Squalo e un Esorcista (la scena del vomito è grandiosa), con Marco Giallini che fa un produttore modellato su Gianni Di Clemente, Cine 34 alle 23, 25, “Il Generale della Rovere”, grande incontro tra Roberto Rossellini regista e Vittorio De Sica protagonista, scritto da Sergio Amidei e Indro Montanelli, Rete 4 alle 00, 45, non è proprio da buttar via.

bobo vieri come ivan drago in faccia di picasso

Vedo che a notte fondissima passano anche “Gli imbroglioni” di Lucio Fulci con Walter Chiari, Raimondo Vianello Ciccio che cerca di vendere Franco come mummia etrusca a un turista tedesco, Rai Uno all’1,50, lo stracultissimo anche se bruttissimo “L’alba” di Francesco Maselli con Nastassja Kinski e Massimo Dapporto (andò pure a Venezia, e tutti ridevano, infami…), Rete 4 alle 4, 05, e il grandioso “Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova, veneziano” di Luigi Comencini con Leonard Whiting come giovane Casanova e un cast meraviglioso di ragazze, Tina Aumont, Silvia Dionisio, capitanate da una mai così provocante Senta Berger, e di uomini, ricordo Wilfrid Brambell col parruccone come nobile Malipiero, Rai Movie alle 5.

infanzia, vocazione e prime esperienze di giacomo casanova, veneziano

Va detto che anche stasera di non visto o poco visto c’è pochino. Certo, “Io, loro e Lara” di Carlo Verdone, Cine 34 alle 21, funziona sempre, con Verdone che fa il prete che torna dall’Africa e trova un’Italia disastrata, con tanto di Marco Giallini che ruba la scena a tutti nel ruolo del pippato. Terribile e già visto “Il prescelto” di Neil LaBute con Nicolas Cage, remake dell’horror di culto “The Wicker Man”, Iris alle 21.

il generale della rovere 1

Un po’ un polpettone “La casa sul lago del tempo” di Alejandro Agresti con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Christopher Plummer, La5 alle 21, 10. Non mi convinse del tutto quando lo vidi in sala “Kingsman: Secret Service” di Matthew Vaughn, sub-Bond con megacast, Colin Firth, Taron Egerton, Michael Caine, Samuel L. Jackson come megacattivo, Mark Strong, ma ammetto che aveva delle situazioni fumettistiche e delle battute scorrette divertenti.

io, loro e lara

“Se salverai il mondo potrai fare sesso anale con me!”, cinguetta nella sua cella una bionda principessa svedese al giovane agente Kingsman, Eggsy, che se ne ricorderà nel finalone. Inoltre un film che promette sesso anale a mezzora dalla fine e si conclude con il primo piano del sedere di una signorina merita ogni rispetto. Ma più che i completi inglesissimi di Colin Firth, l’agente segreto Harry Hart, supercool e superdandy con ombrello Briggs che si apre, ti protegge dalle pallottole e ne spara a sua volta, vestito con cravatte Drakes, abiti Mackintosh, occhiali Cuttler & Gross, scarpe George Cleaverley e orologio Bremont, la vera sorpresa del film era la cattivissima Gazelle, braccio destro del miliardario pazzo Samuel L. Jackson.

il prescelto 1

Gazelle, interpretata da Sofia Boutella, meravigliosa ballerina e modella algerina cresciuta in Francia che vedremo anche in “Climax” di Gaspar Noé, uccide cone le lame taglienti che ha al posto dei piedi come fosse una Oddjob o un Jaws bondiano.

kingsman secret service

Non funzionava proprio per nulla il kolossal “The Eagle” del pur eccellente Kevin Macdonald, Cielo alle 21, 20, con i romani alla conquista della Scozia e un cast capitanato dal bisteccone Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland, Tahir Rahim. Grande spreco di soldi e di talenti.

infanzia, vocazione e prime esperienze di giacomo casanova, veneziano

E’ un filmettino un po’ inutile ma mai visto “Security” di Alain Desrochesrs con Antonio Banderas e Ben Kingsley, Italia 1 alle 21, 20. Attenti che su Nove alle 21, 25 passa uno dei film trashioni prodotti da Andrea Iervolino (29 anni 70 film prodotti!) prima dell’incontro con la ricchissima vedova Bacardi e lo sbarco a Hollywood, cioè “E io non pago – L’Italia dei furbetti” con Maurizio Mattioli e Maurizio Casagrande che fanno i finanzieri in incognito, arrivano nell’albergo di Jerry Calà sulla Costa Smeralda per stanare gli evasori fiscali.

nicholas cage il prescelto

Il grande Enzo Salvi fa una sorta di ragioniere di furbetti e onorevoli corrotti, che aiuta i birbaccioni a portare i soldi all’estero. Ci sono alcuni notevolissimi momenti trash che non possiamo non apprezzare. Come Benito Urgu, comico e cantante sardo, che ha nascosto 300.000 euro nel pecorino. O come Valeria Marini che recita in sardo assieme a un gruppo di veri sardi mentre prepara delle magiche pozioni di successo politico per un politico corrotto.

valeria marini e io non pago – l’italia dei furbetti 2

Mettiamoci anche Ninì Salerno come chirurgo estetico e, soprattutto, la mamma della Marini, Gianna Orru, recitante. Certo, molte battute sono buttate lì senza effetto (“Sei brasiliana? No di Latina: E tu? Di Frosinone”), certe attrici sono imbarazzanti, come la escort di Cecilia Capriotti che parla con la zeppola. Altre divertenti nel loro effetto trash, come Linda Batista come brasiliana cattiva, o Cosetta Greco, allora fidanzata del produttore, che fa la brava ragazza protagonista. Prima dell’arrivo della Vedova Bacardi. E di Hollywood. Ovviamente.

l’alba 1

In seconda e terza serata, vi avviso che non è granché riuscito il primo film da regista di Ryan Gosling, “Lost River”, Iris alle 23, 30, con Saorsie Ronan, Christine Hendricks. Trovavo notevole invece “Houdini” di Gillian Anderson con un grande Guy Pearce, Catherina Zeta-Jones, Timothy Spall, Rai Movie all’1,10.

Ma la vera sorpresa della serata, a parte “Faccia di Picasso” e “Il generale Della Rovere”, è “La banda” di Claudio Fragasso, Cine 34 all’1, 15, piccolo film sulla malavita nelle borgate romane girato vent’anni fa, cioè prima delle Suburre, con Edoardo Leo, Lele Vannoli, Ninetto Davoli, Fiorenzo Fiorentini, Claudio Vanni, ma non distribuito né andato in onda allora sui canali Mediaset. Ricordo che intervistai Fragasso proprio su questo film a Stracult che a lui stava molto a cuore.

monika bacardi andrea iervolino andrea iervolino monika bacardi valeria marini e io non pago – l’italia dei furbetti the eagle ryan gosling lost river massimo ceccherini faccia di picasso la banda di claudio fragasso maurizio mattioli jerry cala maurizio casagrande e io non pago – l’italia dei furbetti la banda di claudio fragasso 2 l’alba valeria marini e io non pago – l’italia dei furbetti e io non pago – l’italia dei furbetti lost river io, loro e lara enzo salvi e io non pago – l’italia dei furbetti laura chiatti io, loro e lara gli imbroglioni 3 e io non pago – l’italia dei furbetti 4 e io non pago – l’italia dei furbetti 2 infanzia, vocazione e prime esperienze di giacomo casanova, veneziano 3 gli imbroglioni 2 vittorio de sica il generale della rovere christine hendricks lost river gli imbroglioni gli imbroglioni 1 e io non pago – l’italia dei furbetti 2 il generale della rovere 3 security massimo ceccherini faccia di picasso r il generale della rovere 2 la casa sul lago del tempo carlo verdone laura chiatti io, loro e lara security 1 massimo ceccherini faccia di picasso