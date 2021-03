23 mar 2021 13:15

IL DIVANO DEI GIUSTI - SONO GIÀ PAZZO DI “SKY ROJO”, POTENTE SERIE AL FEMMINILE DI NETFLIX AMBIENTATA A TENERIFE CON TRE MIGNOTTE IN FUGA DA UN BORDELLO INSEGUITE DAGLI UOMINI DEL PAPPA CHE HANNO GIUSTAMENTE MASSACRATO MA CHE SI VUOLE VENDICARE –LE TRE RAGAZZE, SOPRATTUTTO LA WENDY DELLA MERAVIGLIOSA ARGENTINA LALI ESPOSITO, UN MISTO DI MARGOT ROBBIE E DI DILETTA LEOTTA, GIÀ UNA MEGASTAR SEXY IN RETE ANCHE COME CANTANTE, MI HANNO CONQUISTATO… – VIDEO STRACULT: LA COLONNA SONORA BY SABRINA SALERNO E JO SQUILLO