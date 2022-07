IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA ALLE 21 "ORIGINAL SIN" DI MICHAEL CRISTOFER CON L'ANGELINA JOLIE DI VENT'ANNI FA IN VERSIONE FEMME FATALE CHE FA PERDERE LA TESTA AD ANTONIO BANDERAS - CINE 34 ALLE 21 SI PREPARA A UNA SERATA DEDICATA A RENZO MONTAGNANI CON "MIA MOGLIE TORNA SCUOLA" DI GIULIANO CARNIMEO CON CARMEN RUSSO STRARIPANTE - TORNA L'EROTICO SADIANO "L'EDUCAZIONE SENTIMENTALE DI EUGENIE" CON ANTONELLA SALVUCCI, UNICA CRITICA CINEMATOGRAFICA CHE SI SIA MAI BUTTATA NEL PORNO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

chris hemworth thor love and thunder

Allora, avete visto "Thor: Love and Thunder"? Al secondo giorno è sceso quasi della metà. 874 mila euro per un totale di 2,3 milioni di euro. È un film fragile, ahimè, malgrado tutto quel cartone. Al settimo posto con 7000 euro, vabbè, la nuova commedia italiana, "Una boccata d'aria" con Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo senza Giovanni e Giacomo. Un disastro. Però, magari grazie al titolo, oggi si respira.

james caan thief

Stasera mi sarei visto un bel film con James Caan, confesso, tipo "Thief" di Michael Mann o "The Gambler" di Karel Reisz. Il film più raro della serata in chiaro, ma credo sia terribile, è lo stracultissimo "Cassiodoro il più duro del pretorio", Cine 34 alle 22, 40, peplum sporcaccione firmato dal produttore Oreste Coltellacci, ma probabilmente girato da Joe D'Amato (lo penso io, non ho prove), con Renzo Montagnani, Oreste Lionello, Katia Christine, Aldina Martano, Mario Carotenuto, e caratteristi celebri del nostro cinema basso come Salvatore Baccaro e Puccio Ceccarelli. Joe D'Amato firma sceneggiatura e produzione. Possibile che non ci abbia messo un occhio alla regia?

le ultime ore di vita di una vergine piccioli

Piuttosto raro anche "Le ultime ore di una vergine", Rete4 alle 4, 45, diretto dal produttore Gianfranco Piccioli con Massimo Farinelli, Sydne Rome, Don Backy. Se siete svegli...In prima serata in chiaro avete "Piccole donne", Tv2000 alle 21, la versione diretta da Gillian Armstrong con Wynona Ryder, Susan Sarandon, Trini Alvarado, Kirsten Dunst, Claire Danes e Christian Bale, Una delle migliori.

original sin1

Su Iris alle 21 "Original Sin" di Michael Cristofer con l'Angelina Jolie di vent'anni fa in versione femme fatale che fa perdere la testa ad Antonio Banderas. Ambientato nella Cuba di fine 800, tratto da un celebre romanzo di Cornell Woolrich già messo in scena da Francois Truffaut in "La mia droga si chiama Julie". Cine 34 alle 21 si prepara a una serata dedicata a Renzo Montagnani con "Mia moglie torna scuola" di Giuliano Carnimeo con Carmen Russo straripante, Enzo Robutti e Toni Ucci.

jurassic park

Più popolari, ma supervisti kolossal come "Jurassic Park" di Steven Spielberg con Sam Neil, Laura Dern, Richard Attenborough, Canale 20 alle 21, 05, e "I Goonies" di Richard Donner, Canale 27 alle 21, 10, fondamentale per capire il successo di "Stranger Things". Su Rai Movie alle 21, 10 il più raro "Tutto ciò che voglio" di Ben Lewin con Dakota Fanning e Toni Collette con una ragazza autistica che cerca di trovare la sua strada, e la commedia "Tammy" di Ben Falcone con Melissa McCarthy che dopo aver trovate quello stronzone a letto con un'altra decide di scappare dalla città, La 5 alle 21, 10.

l educazione sentimentale di eugenie 2

Su MediaseItalia2 alle 21, 15 l'horror d'autore "Madre!" Di Darren Aronofsky con Jennifer Lawrence incinta che passa brutti momenti chiusa in casa con Javier Bardem, il marito, e strani ospitò come Ed Harris, sempre minaccioso, e uno strepitoso Michelle Pfeiffer. Su Cielo alle 21,15 torna l 'erotico sadiano "L'educazione sentimentale di Eugenie" con Antonella Salvucci, unica critica cinematografica che si sia mai buttata nel porno, Sara Sartini. Fu uno dei primi film italiani girati in elettronica.

brooklyn 5

Su Rai Tre alle 21, 20 trovate "Dog Days" di Ken Marino con Nina Dobrev, Vanessa Hudgens Eva Longoria e una marea di cani in giro per Los Angeles. In seconda serata trovate "Brooklyn" di John Crowley con Saorsie Ronan divise tra due mondi, Rai Movie alle 22, 45. Occhio all'action con squali dal DNA modificato "Blue profondo" di Renny Harlin con Saffron Burrows, Thomas Jane, Italia 1 alle 23, 10. Buffo film di gangster d'alto bordo è "Wild Target" di Jonathan Lynn con Bill Nighy, Emily Blunt Rupert Grint, Rupert Everett e Martin Freeman alle 23, 15.

crema, cioccolato e paprika 3

Nella notte trovate il trashissimo "Crema, cioccolata e pa... paprika" di Michele Massimo Tarantini con Barbara Bouchet, Renzo Montagnani, Silvia Dionisio, Franco e Ciccio, Cine 34 alle 0,20, film prodotto da Michele Greco, boss mafioso, per il figlio che amava la commedia erotica italiana. Su Rai Due alle 2 in punto arriva Dario Argento con "Il gatto a nove code" con James Franciscus, Catherine Spaak Karl Malden.

alberto sordi nestore, l’ultima corsa 2

Su Rete 4 alle 3, 10 arriva "Roma a mano armata" di Umberto Lenzi con Maurizio Merli, Arthur Kennedy, Ivan Rassimov. Da non perdere per i fan del poliziottesco. Chiudo con il bellissimo noir di Richard Fleischer "Le jene di Chicago" con Charles MacGraw e Marie Windsor e "Nestore l'ultima corsa" di Alberto Sordi, Cine 34 alle 4, 15. Mi fermo qui.

