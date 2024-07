IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA AVETE UN BEL FILM COME "RISVEGLI", MA ANCHE "HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY" E IL COMMOVENTE “MILLION DOLLAR BABY" - IN SECONDA SERATA È DA NON PERDERE “BREACH – L’INFILTRATO” E L'HORROR POLITICO "SCAPPA - GET OUT" - NELLA NOTTE AVETE ANCHE IL THRILLER “SEX CRIMES”, MA OCCHIO A “FLASH GORDON” "L’UNICO FILM IMPROVVISATO DELLA STORIA CON UN BUDGET DA 27 MILIONI DI DOLLARI”. DINO DE LAURENTIIS MISE SOTTO CONTRATTO I QUEEN PER LE MUSICHE E NON SAPEVA CHI FOSSERO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Risvegli

Che vediamo stasera? Se rimanete a casa, stesi sul divano col condizionatore a palla, devo dire che, anche senza le partite non è una cattiva serata, anzi. Avete un bel film tratto dai libri e dalle esperienze del Dottor Sacks sui casi di risvegli da encefalite letargica, cioè “Risvegli” di Penny Marshall con Robin Williams come dottor Sacks e Robert De Niro come il malato che si risveglia, John Heard, Julie Kavner, Penelope Ann Miller, Tv2000 alle 20, 55.

sabrina ferilli fabrizio bentivoglio forever young

Su Cine 34 alle 21 passa “Forever Young” di Fausto Brizzi con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Stefano Fresi, Lorenza Indovina, Pasquale Petrolo, commedia a episodi con personaggi che non vogliono a nessun costo diventare grandi. Il più divertente è Lillo, se non sbaglio per la prima volta senza Greg, come dj che non si arrende, pronto a sputtanare in diretta il dj giovane che ha preso il suo posto o nel cercar lavoro alla radio cattolica di Nino Frassica o in una radio gay. Fa davvero molto ridere.

hellboy ii the golden army 2

Ma Brizzi riesce anche a far funzionare la coppia di innamorati non più giovanissimi Fabrizio Bentivoglio-Lorenza Indovina, al punto che lui nasconde la sua relazione stabile con una ventenne, Pilar Fogliati qui al suo esordio, e vive la scoperta non tanto del sesso quanto del poter parlare con una persona della tua stessa età come fosse un segreto proibito. Bellissimo, su Canale 20 alle 21, 05, il secondo episodio di Hellboy, cioè “Hellboy II. The Golden Army” diretto da Guillermo Del Toro con Ron Perlman come Hellboy, Selma Blair, Doug Jones come uomo pesce, Luke Goss, James Dodd, John Hurt, John Alexander E’ un film che amo molto.

anna di luc besson

Rai Movie alle 21, 10 propone un thriller non proprio originale, ma più che godibile, “Anna” di Luc Besson con Sasha Luss come Anna Poliatova, bionda e bellissima killer del KGB putiniano che vorrebbe smettere. Con lei ci sono Helen Mirren, Luke Evans, e soprattutto Cillian Murphy. Ci rinfrescherà non poco l’avventuroso marino “La tempesta perfetta”, girato clamorosamente da Wolfgang Petersen con George Clooney e Mark Wahlberg in mezzo ai flutti John C. Reilly, Karen Allen, Diane Lane, William Fichtner, Iris alle 21, 10.

octavia spencer in ma

Siamo dalle parti del thriller/horror con “Ma” di Tate Taylor, dominato da un terribile Octavia Spencer, Con lei Diana Silvers, Juliette Lewis, Luke Evans, McKaley Miller, Mediaset Italia 2 alle 21, 15. Su La7D alle 21, 15 posso consigliarvi “Frida”, biopic sulla celebre artista messicana diretto dalla regista americana “bigger than life” Julie Taymor con Salma Hayek come Frida, Alfred Molina, come Diego Rivera Geoffrey Rush come Trotskij, Ashley Judd, Edward Norton, Antonio Banderas. Devo dire che è notevole.

scooby doo 2002

Se volete qualcosa di meno impegnativo c’è sempre “Scooby-Doo” di Raja Gosnell con Matthew Lillard, Freddie Prinze jr., Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini, Canale 27 alle 21, 15. Su Rai Tre alle 21, 20 la buona commedia francese (perché noi non sappiamo farle?) “Un sogno per papà” di Julien Rappeneau con François Damiens, Maleaume Paquin, Ludivine Sagnier, André Dussollier, Laetitia Dosch. Bellissimo, commovente, “Million Dollar Baby”, da sempre pensato come l’ultimo grande film di Clint Eastwwod, con un cast favoloso, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter, Lucia Rijker, storia di riscatto e perdono.

dave bautista pierce brosnan final score

Su Italia 1 alle 21, 20 sono molto interessato all’action firmato da Scott Mann “Final Score” con Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Martyn Ford, Kamil Lemieszewsk. Nella pandemia deve essermi scappato questo curioso fantascientifico, che ha però critiche pessime, “Chaos Walking”, diretto dal bravo Doug Liman con Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Kurt Sutter, Nick Jonas, Demián Bichir, ambientato in un futuro dove mancano le ragazze e dove c’è un assordante rumore ovunque. Ma, soprattutto, tutte le cazzate che pensi sono chiare a tutti. Lo trasmette stasera Rai Due alle 21, 20. Fu un disastro.

breach – l’infiltrato

Rete 4 gioca facile alle 21, 25 con “Giochi di potere” di Phillip Noyce con Harrison Ford, Anne Archer, Sean Bean, James Fox, James Earl Jones, Warner Bros alle 21, 30 punta sul meno visto “Memphis Belle” di Michael Caton-Jones con Matthew Modine, Eric Stoltz, Tate Donovan, D.B. Sweeney, Billy Zane, Sean Astin.

get out

Passo alla seconda serata con “Breach – L’infiltrato” di Billy Ray con Chris Cooper, Ryan Phillippe, Laura Linney, Caroline Dhavernas, Dennis Haysbert, La7 alle 23, 15. Ha ottime critiche in America. Assolutamente da non perdere. Bellissimo, e lo sapete benissimo, l’horror politico che uscì un attimo dopo la vittoria di Donald Trump, “Scappa - Get Out” di Jordan Peele con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones, Italia 1 alle 23, 35.

sex crimes 1

Alla stessa ora, Rai 4 spara il thriller sexy “Sex Crimes” di John McNaughton con Matt Dillon, Neve Campbell, Denise Richards, Kevin Bacon, Theresa Russell. Le due ragazze rubano la scena a tutti. Iris alle 23, 50 passa il film di grandi esploratori “Civiltà perduta” di James Gray con Charlie Hunnam, Tom Holland, Sienna Miller, Robert Pattinson, Angus MacFadyen. Si comincia a ragionare sul vecchio cinema di genere con l’arrivo, su Cine 34 alle 0, 45, del classico del pecoreccio “Decameroticus” diretto da Pier Giorgio Ferretti con Orchidea De Santis, Gabriella Giorgelli, Riccardo Garrone, Umberto D'Orsi.

decameroticus 1

Lo ricordo terribile. Girato in 15 giorni a Orvieto da Giuliano Biagetti col nome di Pier Giorgio Ferretti, che usa per la prima volta. Allora nessuno sapeva che Ferretti fosse Biagetti. Per Achille Valdata, La Stampa: “Regista, interpreti e tecnici lavorano come pensassero soltanto alla busta paga: ‘finché la va, la va’ è il loro motto. Per ora, un certo pubblico maschile non trova sgradevole siffatta produzione”.

teste rasate

Rai Movie all’1, 10 tira su il livello del cinema notturno con “La crociata” diretto da Louis Garrel con Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel, Ilinka Lony, Julia Boème, Lazare Minougou, con due genitori che scoprono che il figlio è una specie dio esaltato eco-terrorista. Meglio Decameroticus. Su Rete 4 alle 2, 05 c’è un bel filmone di Claudio Fragasso sui naziskin romani pre-fanpage, “Teste rasate” con Gianmarco Tognazzi, Giulio Base, Francesco Acquaroli, Franca Bettoia, Giulio Bianchini.

a.a.a. massaggiatrice bella presenza offresi 2

Su Cine 34 alle 2, 15 arriva un thriller erotico un tempo invedibile e molto ricercato dai fan del genere, “A.A.A. massaggiatrice bella presenza offresi…” diretto da Demofilo Fidani con Simonetta Vitelli, Jerry Colman, Raffaele Curi, Carlo Gentili, Ettore Manni, Jack Betts. Cultissimo. Su Iris alle 2, 30 finisce un film incredibile come il “Flash Gordon” diretto da Mike Hodges, prodotto da Dino De Laurentiis, diretto da Mike Hodges con l’impossibile Sam Jones, Max Von Sydow, Ornella Muti, Mariangela Melato, Melody Anderson, Topol, Iris alle 3, 10, un film dove la troupe italiana e quella americana non riuscivano a comunicare.

flash gordon 6

Sembra che lo volessero fare sia George Lucas (ci credo) che Fellini (non ci credo, troppo furbo), lo rifiuta invece Sergio Leone. Poi deve farlo Nicolas Roeg con Debbie Harry come Aura e Keith Carradine come Ming. Mike Hodges arriva come ottava scelta. Pensava di fare un film serio e Dino De Laurentiis voleva da subito buttarla in commedia. Ma con un budget incredibile, con la fotografia di Gilbert Taylor, che aveva da poco finito il primo “Star Wars” e scenografie ricchissime.

flash gordon 4

Nel ruolo di Flash Gordon, che doveva essere di Kurt Russell, viene preso Sam Jones perché la mamma di De Laurentiis lo aveva visto in una serie tv, “The Dating Game”. Finisce che diventa, come disse Hodges, “L’unico film improvvisato della storia del cinema con un budget da 27 milioni di dollari”. De Laurentiis mette sotto contratto i Queen per le musiche e non sapeva chi fossero. Un totale disastro. Vorrei tanto rivederlo in sala.

falchi

Rai Due alle 2, 30 propone “Falchi” buon poliziesco napoletano diretto da Toni D'Angelo, prodotto da Gaetano Di Vaio con Fortunato Cerlino, Michele Riondino, Xiaoya Ma, Stefania Sandrelli, Pippo Delbono. Chiudo col rarissimo “La principessa della Canarie” di Paolo Moffa con la mitica Silvana Pampanini, Marcello Mastroianni, Gustavo Rojo, Elvira Quintilla, Rete 4 alle 3, 50. Da registrare..

