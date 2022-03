IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - STASERA AVETE “IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO” DI LINA WERTMULLER, MA CI SAREBBE ANCHE “EYES WIDE SHUT” DI STANLEY KUBRICK CON TOM CRUISE E NICOLE KIDMAN - IN SECONDA SERATA UNA PIOGGIA DI REPLICHE, COME SEMPRE. TORNA “SOGNI MOSTRUOSAMENTE PROIBITI” DI NERI PARENTI CON PAOLO VILLAGGIO E JANET AGREN, MA ANCHE SERENA GRANDI SEMPRE NUDA IN “MIRANDA” DI TINTO BRASS - PER FORTUNA CHE CI SALVANO IL SEMPRE DIVERTENTE “PAULO ROBERTO COTECHINO CENTRAVANTI DI SFONDAMENTO” E “MISERY NON DEVE MORIRE”

paolo villaggio io speriamo che me la cavo

Marco Giusti per Dagospia

Su Cine 34 alle 21 “Io speriamo che me la cavo” diretto da Lina Wertmuller, prodotto da Ciro Ippolito con Paolo Villaggio che fa il maestro in una scuola sconquassata di Corzano, in provincia di Napoli.

una delle scene erotiche in eyes wide shut

Su Iris alle 21 ci sarebbe “Eyes Wide Shut” di Stanley Kubrick con Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, che prese il posto di Harvey Keitel, reo, si disse, di averci provato con la Kidman, Leelee Sobieski al posto di Jennifer Jason Leigh, che non ne poteva più delle centinaia di ciak della stessa scena che faceva Kubrick e a un certo punto gettò la spugna. Non si è mai capito bene se davvero fu Kubrick a finire il film.

Ci sono cose bellissime nel film, altre che non mi piacciono. A cominciare dai terribili quadri di gatti della moglie di Kubrick. Non si può rovinare un film con quei gatti, Stanley su…

sei mai stata sulla luna 1

Fracassone e divertente era questo “Shoot’Em Up – Spara o muori” di Michael Davis, Canale 20 alle 21, 05, con Clive Owen che scopa e spara, spara e scopa con Monica Bellucci. Bang! Bang! Ricordo bruttina la commedia di Paolo Genovese “Sei mai stata sulla luna?” con Raoul Bova, la bella Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcoré, Giulia Michelini e Nino Frassica truccato da contadino, Rai Movie alle 21, 10.

arnold schwarzenegger danny devito i gemelli

Divertentissimo invece “I gemelli” di Ivan Reitman con la coppia di gemelli non proprio somiglianti Danny De Vito e Arnold Schwarzenegger. L’idea di partenza vale tutto il film, lo sapete. Con “Storm Cell – Pericolo dal cielo” di Steven Monroe con Mimi Rogers, Robert Moloney, Vielo alle 21, 15, siamo dentro al cinema catastrofico grazie a un tornado.

sogni mostruosamente proibiti

In seconda serata avete una pioggia di repliche, come sempre. Torna anche “Sogni mostruosamente proibiti” di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Janet Agren, Alessandro Haber, Paul Muller e perfino Alida Valli, Cine 34 alle 22, 55.

Uno dei tremila remake non dichiarati di “Sogni proibiti”, celebre film con Danny Kaye tratto dal romanzo di James Thurber, il Paolo Coniglio di Villaggio è una sorta di Walter Mitty che sogna a occhi aperti avventure impossibili dove non è timido e pauroso come lo è nella vita di tutti i giorni.

miranda di tinto brass 9

Torna anche Serena Grandi con “Miranda” di Tinto Brass, Cielo alle 23, 05. Sempre nuda… Su Rai Movie alle 23, 35 avete “Al posto tuo” di Max Croci con Luca Argentero che prende il posto di Stefano Fresi come marito di Ambra (o viceversa?). Ricordo, attenzione!, che proprio questo film di Max Croci venne scelto per attivare il decreto Franceschini a difesa del cinema italiano e andò in onda il 3 ottobre del 2017 in prima serata su Rai Uno.

miranda di tinto brass 5

L’idea del decreto era appunto quella di far passare un film italiano a settimana in prima serata. Che fine abbia fatto poi il decreto è da chiedere a Franceschini. Ma non credo che sia stato rispettato.

Su Iris alle 00, 35 arriva un action movie tailandese dei fratelli Pang, “Bangkok Dangerous”. Magari è divertente. Su Cielo alle 00, 45 tornano anche Moana Pozzi, François Perrot e Marina Frajese in “Gioco di seduzione” di Andrea Bianchi, pseudo horror e pseudo porno dopo i tagli di Cielo tv. Non era bellissimo “Studio illegale” di Umberto Carteni, Rete 4 alle 00, 50, con Fabio Volo avvocato che studia da squalo, Ennio Fantastichini, come il suo orrendo capo, Nicola Nocella e la bella Zoe Felix.

paulo roberto cotechino centravanti di sfondamento 1

Ci sono ottimi recuperi di attori e attrici che amo molto, da Isa Barzizza a Luisella Boni, da Pino Micol a Erika Blanc. Ricordo anche che si sentiva che era stato girato prima della crisi dell’ultimo governo Berlusconi e dell’arrivo del governo Monti, nel pieno cioè dell'Inter di Mourinho, che è citato, ovviamente.

Per fortuna che ci salvano il sempre divertente “Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento” di Nando Cicero con Alvaro Vitali, Carmen Russo, Franca Valeri e Mario Carotenuto, Cine 34 alle 00, 55 e “Misery non deve morire” di Rob Reiner con James Caan scrittore e Kathy Bates la sua lettrice che gli dà le martellate (beh… è questa la storia o no?), Rai Movie all’1, 10.

romy schneider boccaccio 70

Le cose migliorano con “Boccaccio 70”, Cine 34 alle 2, 25, celebre film a episodi firmati da Federico Fellini, Vittorio De Sica, Mario Monicelli e Luchino Visconti. Imperdibile Peppino che fa il censore e sogna Anita Ekberg gigante all’Eur che esce dal manifesto e lo tormenta.

Imperdibile anche “La classe operaia va in Paradiso” di Elio Petri con Gian Maria Volonté operaio, Mariangela Melato favolosa, Mietta Albertini, Rete 4 alle 2, 55. Non mi è mai piaciuto, la pensavo come Ennio Flaiano quando attaccava Petri sull’Espresso.

romy schneider boccaccio 70

Però a tratti fa molto ridere, lo ammetto. E Volonté è fenomenale. Se ne può parlare, insomma. La chiudo con “La leggenda del rubino malese” di Antonio Margheriti con Christopher Connelly e il leggendario Lee Van Cleef, Cine 34 alle 4, 30.

io speriamo che me la cavo. paolo villaggio io speriamo che me la cavo

