Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Tv2000 alle 20, 55 fa un a proposta imbattibile. Rivedere “La finestra sul cortile” di Alfred Hitchcock con James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter, Raymond Burr, Wendell Corey, Judith Evelyn. Ci fu un tempo che né “La finestra sul cortile” né “Vertigo” né altri film di Hitchcock erano vedibili in tutto il mondo. Qualcosa circolava nelle cineteche dei privati, ma poca roba. E quindi nessuno o quasi tra i critici della mia generazione aveva visto dei film fondamentali di Hitchcock.

“La finestra sul cortile” si vide, come “Vertigo”, grazie a un’operazione messa in piedi da Enzo Ungari nella Venezia anni ’80 di Carlo Lizzani per la sezione “Mezzogiorno/Mezzanotte”. Ricordo perfettamente una massa sterminati di critici che lo aspettavano in Sala Granda come fosse il Sacro Graal. Quello che ci colpì subito fu l’impianto del Vistavision del film, questo schermo meraviglioso quasi a alta definizione dove si poteva vedere tutto quello che vedeva al binocolo James Stewart infermo con la gamba ingessata.

la casa di famiglia 5

Molto carino, su Cine 34 alle 21, la commedia “La casa di famiglia” di Augusto Fornari con Lino Guanciale, Stefano Fresi, Libero De Rienzo, Matilde Gioli, Luigi Diberti, dove quattro fratelli con padre in coma, dopo che gli hanno venduto la casa e i mobili rimangono non poco sorpresi dal fatto che il vecchio genitore si sia ripreso e voglia tornare a casa sua. Ma quale casa? Su Canale 20 alle 21, 05 avete il remake del bellissimo “Point Break” di Katherine Bigelow del 1991. Questo, girato nel 2015 da Ericson Core e interpretato da Edgar Ramirez, Luke Bracey, Ray Winstone, Teresa Palmer, Delroy Lindo, Matias Varela, ha una fama terrificante. Solo stunts e onde.

hotel artemis 2

Iris alle 21, 10 presenta un film di motociclisti fuori di testa e di sceriffi che hanno avuto dei problemi, “Disturbing the Peace” di York Alec Shackleton con Guy Pearce, Devon Sawa, Michael Bellisario, Dwayne Cameron, Jacob Grodnik, Barbie Blank.Quasi un western. Su Rai Movie alle 21, 10 il buon thriller americano, quasi un horror, “Hotel Artemis” di Drew Pearce con Jodie Foster, Dave Bautista, Sofia Boutella, Jenny Slate, Charlie Day, Jeff Goldblum. Magari quattro risate le fate con “I Flintstones in Viva Rock Vegas” di Brian Levant con Mark Addy, Stephen Baldwin, Kirsten Johnston, Jane Krakowski.

Bordertown jennifer lopez

Cielo alle 21, 20 ripropone il film sull’immigrazione clandestina alle frontiere del Messico “Bordertown” di Gregory Nava con Jennifer Lopez, Antonio Banderas, Maya Zapata, Martin Sheen, Sonia Braga. Rai Tre alle 21, 20 passa una buona commedia sulla gelosia, “Il complicato mondo di Nathalie” di David Foenkinos, Stéphane Foenkinos con Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval, Thibault de Montalembert, Anaïs Demoustier.

BASTARDI SENZA GLORIA

Rai Due alle 21, 20 passa un film francese su un uomo che capta qualsiasi rumore in mare, ovviamente tutto ambientato in un sommergibile, “Wolf Call – Minaccia in alto mare” di Antonin Buadry cpn François Civil, Omar Sy, Reda Kaleb, Mathieu Kassovitz e Paula Beer. Grande cast di star maschili francesi. Italia 1 alle 21, 20 ci offre però di meglio, cioè “Bastardi senza gloria” di Quentin Tarantino con Brad Pitt, Eli Roth, Diane Kruger, Melanie Laurent, Mike Meyers, Daniel Bruhl, B.J. Novak,, Samm Levine, Rod Taylor. E’ un fil costruito per grandi scene, che funzionano perfettamente, Tarantino è un grande sceneggiatore, magari meno il finale.

Lo chiamavano Bulldozer

Su Rete 4 alle 21, 25 passa invece per il piacere dei fan di Bud “Lo chiamavano Bulldozer” di Michele Lupo con Joe Bugner, Raimund Harmstorf, Ottaviano Dell’Acqua, Nando Paone giovanissimo, Enzo Santaniello. Al centro di tutto una gara di football americano tra veri marines e ragazzi italiani allenati da un ex campione. Grandi stunt dei tempi d’oro, Nello Pazzafini, Er Capanna, Petrazzi, Ottaviano Dell'Acqua. Su Tv8 alle 21, 30 abbiamo “Balla coi lupi”, il film che ha illuso sia noi che Kevin Costner che Kevin Costner fosse un regista.

roba da ricchi 4

Molto modesto “The Tourist”, sofisticato thriller veneziano diretto da Florian Henkel von Donnersmarck con Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton, Christian De Sica, Rufus Sewell, Raul Bova. Non era un granché e non brillavano i tanti attori italiani in ruoli davvero minori. Passiamo alla seconda serata con “Roba da ricchi”, commedia erotica estiva a episodi diretta da Sergio Corbucci con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Lino Banfi, Serena Grandi, Francesca Dellera e con “Bangkok Dangerous”, action tailandese diretto da Oxide Pang Cun e Danny Pang con Powalit Mongkolpisit.

febbre da cavallo. la mandrakata

Rete 4 alle 23, 45 propone il sequel del classico di Steno, “Febbre da cavallo”, diretto dal figlio Carlo e scritto assieme al fratello Enrico, “Febbre da cavallo – La madrakata” con uno strepitoso Gigi Proietti che riprende il vecchio ruolo di Bruno Fioretti alias Mandrake, ma anche con un Enrico Montesano, cioè Er Pomata, ancora divertente, oltre alle new entries di Carlo Buccirosso, Nancy Brilli, Rodolfo Laganà.

marlon brando fronte del porto 1

Fra tanti sequel e reboot di film famosi non amati, va detto che La mandrakata ha ricevuto un trattamento di favore e di simpatia da parte del pubblico dei fan. Anche se, certo, i tempi sono diversi da quelli del primo film e le mancanze di Mario Carotenuto, di Adolfo Celi e, soprattutto, di Ennio Antonelli il grande Manzotin, si sentono. Rai Movie alle 0, 30 passa “Fronte del porto”, filmone celebre di Elia Kazan con Marlon Brando, Lee J. Cobb, Rod Steiger, Karl Malden, Eva Marie Saint, Pat Henning.

JAMIE LEE CURTIS - HALLOWEEN KILLS

Italia 1 alle 0, 35 si inserisce nella programmazione con l’horror di grande successo “Halloween Kills” di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Cameron Elam, Thomas Mann. Vi farà piacere sapere che il sequel del 2018, “Halloween”, diretto da David Gordon Green con Jamie Lee Curtis e Nick Castle, come l’”ombra” originale nelle scene dove si vede che è vecchio, era il primo film di una trilogia che va avanti con questo più che decente “Halloween Kills” mostrato oggi fuori concorso a Venezia in onore della protagonista della saga, Jamie Lee Curtis, e che finirà l’anno prossimo con “Halloween Ends”.

halloween kills

Tutti e tre i film della trilogia sono diretti da David Gordon Green, bravissimo regista che iniziò con un piccolo film personale come “George Washington”, sono interpretati da Jamie Lee Curtis e altri sopravvissuti dell’”Halloween” originale di Carpenter, sono supervisionati dallo stesso John Carpenter come produttore esecutivo e ne rispettano la visione di ormai più di quarant’anni fa. Perfino musiche e titoli di testa sono gli stessi di allora.

halloween kills 17

“Halloween Kills” riparte quindi, in quanto secondo film della nuova saga, dal punto dove avevamo lasciato il primo “Halloween” di David Gordon Green, cioè nella notte di Halloween del 2018 in quel di Haddonsfield, Illinois, con Laurie Strode, nonna fissata col mostro, gravemente ferita allo stomaco, portata all’ospedale da figlia, la Karen di Judy Greer, e nipote, la Allison di Andy Matichick. Ma, ovviamente, il mostro che le tre donne ritengono morto, non lo è affatto, e farà fuori una ventina di pompieri arrivati sul posto per spegnere l’incendio che lo avrebbe dovuto spedire all’inferno per sempre.

halloween kills 12

Nel bar della città si celebra, esattamente come noi spettatori o fan della saga, il vecchio evento con qualche sopravvissuto del film. Alcuni personaggi sono interpretati dagli stessi attori di allora, come la Lindsey di Kyle Richards, altri come Tommy Doyle da new entry come Anthony Michael Hall e Lonnie Elam da Robert Longstreet. Ma del primo film ci sono anche Charles Cyphers e Nancy Stephens. Un po’ tutto il film gioca con elementi della saga del passato, in fondo è un oggetto per superfan che conoscono a memoria tutti gli episodi precedenti e non si possono fare scherzi.

halloween kills 8

Essendo un film “di mezzo”, che deve portarci cioè al finalone, è evidente che tutto quello che vedremo saranno scontri, fughe, mazzate in testa e coltellate, condite da qualche trovata cinefila, come l’apparizione di “Minnie e Moskowitz” di John Cassavetes in tv con Seymour Cassel. Va detto che nella nuova saga, timbrata Universal-Miramax-Blumhouse, il nome più forte è quella della ora potente Blumhouse e dei suoi horror innovativi.

la leggenda degli uomini straordinari

Tv8 all’1 passa “La leggenda degli uomini straordinari” di Stephen Norrington, tratto dalla graphic novel di Alan Moore con Sean Connery, Naseeruddin Shah, Peta Wilson, Tony Curran, Stuart Townsend, Shane West, David Hemmings. Questi uomini straordinari messi assieme dal professor Allan Quatermain sono il Capitano Nemo, la vampira Mina Harker, l'uomo invisibile, Dorian Gray, Tom Sawyer e il dottor Jekyll/Hyde.

la leggenda degli uomini straordinari

Era piuttosto brutto, non piacque nemmeno a Alan Moore,, e il sequel previsto non si girerà mai. Totalmente sprecato Sean Connery nel suo ultimo ruolo cinematografico. Litigò per tutto il tempo con il regista, che uscì a pezzi dal film. Stavano anche per venire alle mani. Disse che non avrebbe mai più fatto un film. E non lo ha fatto.

di che peccato sei?

Cine 34 all’1, 05 passa allo stracult di Pingitore “Di che peccato sei?”, con Tosca D'Aquino, Pippo Franco, Maurizio Mattioli, Leo Gullotta, Antonio Giuliani, Biagio Izzo, Cristiano Malgioglio, Pamela Prati, Valentina Persia, Matilde Brandi, Ayda Yepsica, Oreste Lionello..I sette episodi riguardano i sette peccati capitali. Pingitore style. Mediaset Italia 2 all’1, 15 passa l’horror “Mercy” di Peter Cornwell don Chandler Riggs, Joel Courtney, Shirley Knight, Frances O'Connor, Mark Duplass.

bruciati da cocente passione

Da un raccontino di Stphen King la storia di due Fratelli che assieme alla mamma vanno dalla nonna morente e scoprono che c’è un demone nella vecchia fattoria che vuole distruggere tutta la famiglia. Non ha gran fama. Rete 4 alle 2, 15 propone “Bruciati da cocente passione”, commedia elegante di Giorgio Capitani con Jane Birkin, Aldo Maccione, Cochi Ponzoni, Catherine Spaak, Daniele Formica. Commedia sexy operaia di ambientazione lombarda con scambio di coppie e grande cast, la regia di Giorgio Capitani e un copione firmato da Vincenzoni e Badalucco.

bruciati da cocente passione

Molto piacevole, non ebbe forse il grande successo sperato, ma i toni erano meno agguerriti di altri film simili. L’idea è quella di una specie di doppio Strano incontro alla Romanzo popolare. Ma senza drammaticità. Tutto molto leggero. Trionfo, allora, di Catherine Spaak, e della bellissima Jane Birkin che nello stesso tempo appariva in Je t’aime, moi non plus diretta dal marito Serge Gainsbourg. Catherine Spaak, che torna a lavorare con Giorgio Capitani, intervistata sul “Corriere della Sera”, dice invece di essere uscita da una sua crisi grazie al film. Per l’occasione, si legge sul “Corriere d’Informazione”, si spoglierà pure.

2061 un anno eccezionale

Per la prima volta. “Non sono una puritana. Non dico il seno no, il pelo no, la chiappa no. Ma deve avere un senso, non solo per compiacere i segaioli del cinema di provincia. Nel film di Capitani lo faccia in maniera comica. E’ uno spogliarello accelerato. Molto divertente. Non è solo un pretesto gratuito per compiacere il produttore.” Rai2 alle 3, 10 presenta “2061. Un anno eccezionale”, stravaganza futuristica dei Vanzina con Diego Abatantuono, Michele Placido, Anna Maria Barbera, Emilio Solfrizzi, Massimo Ceccherini, Dino Abbrescia, Sabrina Impacciatore. Sto cercando di ricordarmelo…

