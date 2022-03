IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA CHE SI VEDE? GRAZIE ALL’OSCAR SPERO CHE RISPOLVERIATE NEL CATALOGO DI "AMAZON" E DI "APPLE TV" IL VINCITORE DELLA SERATA, “CODA” – SU CINE 34 ALLE 21, “UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE”, OPERA SECONDA DI ROCCO PAPALEO CON CLAUDIA POTENZA E SARAH FELBERBAUM NEL RUOLO DI LESBICHE POCO CREDIBILI. LA BOBULOVA FA LA PROSTITUTA IN CERCA DI REDENZIONE. I FAN DELLA COMMEDIA SEXY APPREZZERANNO “L’ADOLESCENTE” DI ALFONSO BRESCIA CON LA BELLA DANIELA GIORDANO E SONIA VIVIANI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

coda i segni del cuore

Stasera che vedete? Spero che, grazie all’Oscar, andiate a rispolverare nel catalogo di Amazon e di Apple TV il vincitore della serata, “Coda”, da noi intitolato “I segni del cuore”, di Sian Heder. Si piange e si ride. Un film positivo, premiato con ben tre Oscar, anche miglior attore non protagonista, Troy Kotsur, e miglior sceneggiatura non originale. Lo meritava? Boh?! Per far qualche confronto avete anche “Gli occhi di Tammy Faye” su Disney+ e Amazon, con la vincitrice, come miglior attrice protagonista, Jessica Chastain, che fa la tele-predicatrice assieme al marito infedele Andrew Garfield. Oscar anche per il miglior trucco.

Più che giusto. “Il potere del cane” di Jane Campion, miglior regia agli Oscar, lo trovate su Netflix, grande sconfitta della serata di ieri. “King Richard” col premio Oscar dallo schiaffo facile Will Smith lo trovate su Amazon e Disney+. Il resto ve lo cercate. Certo, stasera in chiaro, avreste un altro film strappacore con Will Smith protagonista, “Sette anime” diretto da Gabriele Muccino con la bellissima Rosario Dawson, TV8 alle 21, 30.

il potere del cane

Tra gli altri film da vedere stasera vi segnalo “Michael Clayton”, opera prima dello sceneggiatore Tony Gilroy con George Clooney che fa l’avvocato intrallazzone dei troppo ricchi che ha qualche problema morale, Tilda Swinton, che vinse l’Oscar, Tom Wilkinson, Sydney Pollack, Iris alle 21. Un po’ deludente l’”Hulk” diretto dal pur pregevole Ang Lee con Eric Bana completamente sbagliato nel ruolo, tanto che verrà poi sostituito da Mark Ruffalo, Jennifer Connelly, Sam Elliottt, Josh Lcas, Nick Nolte, canale 20 alle 21, 05. Ma erano anche gli effetti speciali di Hulk che non funzionavano. Ha sicuramente i suoi fan, ma Ang Lee non si è mai più azzardato a toccare un supereroe.

una piccola impresa meridionale 6

Era carino ma un po’ fragile “Una piccola impresa meridionale”, Cine 34 alle 21, opera seconda di Rocco Papaleo, che l’aveva scritta assieme al fidato Valter Lupo con un buon cast, Riccardo Scamarcio, Barbora Bobulova, Sarah Felberbaum, Claudia Potenza, dove si cercava di ripetere la felice intuizione di presentare un gruppo di amici liberi e senza pensieri in una situazione di vacanza. Ma già presentando una Puglia finta ricostruita in quel di Oristano ci sarebbe stato da dire… E Claudia Potenza e Sarah Felberbaum come lesbiche non erano così credibile. La Bobulova ha il ruolo della prostituta in cerca di redenzione, Rocco stesso fa l’ex prete.

Senza mogli o figli mi sarei rivisto sicuramente su Rai Movie alle 21, 10 “L’ultimo apache” diretto da Robert Aldrich al suo primo western con Burt Lancaster già quarantenne nel ruolo di Massai, apache ribelle della banda di Geronimo che non vuole accettare la resa all’uomo bianco. Con lui ci sono Jean Peters, che non sopportava Burt, John McIntire e Charles Bronson quando si chiamava Buchinsky, il suo vero nome. La United Artists chiese a Aldrich di girare un finale alternativo più ottimista oltre a quello che voleva lui. “Non bisogna mai farlo”, dirà poi saggiamente Aldrich, “sceglieranno sempre quello che non era il tuo”. Su Cielo alle 21, 15 passa “La vendetta” di Elliott Lester con Arnold Schwarzenegger, Scoot McNairy, Hannah Ware, tipico revenge movie per Liam Neeson dove l’eroe perde moglie e figlia in un incidente aereo e chiede vendetta.

una piccola impresa meridionale

Non era affatto male “Giochi di potere” diretto da Phillip Noyce e tratto da un romanzo di Tom Clancy con Harrison Ford come Jack Ryan e Anne Archer come sua moglie, Sean bean, James Fox, James Earl Jones, La7 alle 21, 15. Harrison Ford è un ex agente della Cia in vacanza a Londra con la famiglia che si mette contro l’Ira quando sventa un attentato, ti pareva…, e uccide un terrorista. Ma questo è un fratello che si presenta puntuale per la sua vendetta. Più o meno è la stessa storia, ma coi signori della droga al posto dei terroristi con il meno noto “Homefront” di Gary Fleder con Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, Italia 1 alle 21, 20.

una piccola impresa meridionale 4

In seconda serata Rai Movie alle 22, 50 presenta un secondo western con indiani, “Chato” di Michael Winner con Charles Bronson, tutto girato in Spagna. Bronson è appunto Chato, indiano di pochissime parole che ha ucciso per legittima difesa uno sceriffo razzista e si ritrova preda di un gruppo di onesti cittadini, capitanati da Jack Palance, che hanno deciso di eliminarlo al più presto. Ma Chato sa dove scappare. Quando gli inseguitori violentano la sua donna, Chato è pronto alla vendetta. Buon cast americano, gran ritmo e violenza eccessiva.

Lo stupratore Ralph Waite finisce con i genitali arrostiti. Tutti i critici si lamentano dell’uso eccessivo degli zoom da parte di Winner e della sceneggiatura piena di clichés di Gerald Wilson. Richard Basehart torna a girare un western dopo aver fatto tanti anni prima quello che, forse, fu il primo western girato in Spagna... Può darsi che tra gli stunt si riconoscano John Landis e il suo amico James O’Rourke. Su Cine 34 alle 23, 05 i fan di Brignano possono vedere “Si fa presto a dire amore” di Brignano con Brignano e Vittoria Belvedere.

l adolescente 2

Ci sarebbe su Italia 1 alle 23, 25 il sicuramente cultissimo “Ghost Rider. Spirito di vendetta”, secondo capitolo del supereroe Ghost Rider diretto da Mark Neveldine e Brian Taylor con un Nicolas Cage più svalvolato che mai, Idris Elba e Ciaran Hinds assolutamente sprecati, Christopher Lambert, Italia 1 alle 23, 25. Ghost Rider qui vive nell’Europa dell’Est e viene richiamato per salvare un bimbetto di tredici anni. Il primo film era terribile, magari questo è meglio.

sonia viviani

Su Iris alle 23, 30 torna il favoloso “A History of Violence” di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Ed Harris, Maria Bello e William Hurt cattivissimo. Tutto costruito sulle reazioni violentissime e improvvise di Viggo Mortensen, macchina per uccidere che per anni ha vissuto la vita di un altro. Costruito su poche scene base, tutte meravigliose. “The Silent Man” di Peter Landesman con Liam Neeson e Diane Lane, La 7 alle 23, 45, non è per fortuna un revenge movie, ma un biopic sull’informatore del caso Watergate. Nella notte occhio a “La mia super ex ragazza” di Ivan Reitman con Uma Thurman supereroina, Luke Wilson, Anna Faris, Rai Movie alle 00, 40.

Andrebbe visto lo stracultissimo “La bocca” di Luca Verdone con Tahnee Welch, Rodney Harvey, Claudine Auger, Alida Valli e Monica Scattini, Cine 34 alle 00, 55, melodrammone con la bella restauratrice promessa sposa che si innamora del figlio sordomuto della contessa… Fu un flop totale, a suo tempo. Occhio anche a “Gli abbracci spezzati” di Pedro Almodóvar con Penélope Cruz, Ruben Ochandiano, Blanca Portillo, Angela Molina, Iris all’1, 40.

I fan della commedia sexy apprezzeranno “L’adolescente” di Alfonso Brescia con la bella Daniela Giordano, Tuccio Musumeci, Sonia Viviani, Marcello Martana, Rete 4 alle 2, 10. Costruito per il comico catanese Tuccio Musumeci, che allora tentava ruoli da protagonista, e per le grazie della giovane Sonia Viviani, allora lanciato come ragazza del Clan di Celentano, rimodellata qui in versione Gloria Guida. “Io ero a Roma a teatro, facevo una cosa di Sciascia”, ricorda Tuccio Musumeci, “Venne a vedermi a teatro Alfonso Brescia e dopo due settimane mi telefonò offrendomi questo film. Che incassò molto bene”.

sonia viviani 2

“All’inizio il titolo doveva essere La farmacista, o qualcosa del genere, e come protagonista avrebbe dovuto avere la Giordano”, ricorda Sonia Viviani in “Cine 70”. “Invece mentre si girava, è risultato che questa nipote, interpretata da me, è diventata in qualche modo, protagonista ed allora hanno cambiato il titolo, anche se poi nei cartelloni è rimasta Daniela Giordano, grande, in alto, e Sonia Viviani, più piccolo, in basso. Con la Giordano ho girato pochissime scene. Più che altro ho lavorato con Tuccio Musumeci, un bravissimo attore”.

l adolescente locandina

Su Rai Movie alle 2, 15 passa “Arianna” di Carlo Lavagna con Ondina Quadri, ritratto di una ragazza giovanissima che cerca di capire a quale sesso appartenga. Vedo che alle 4, 10 su Cine 34 arriva pure “Gastone” diretto da Mario Bonnard nel 1959, ma girato in gran parte da Sergio Leone, con Alberto Sordi, Anna Maria Ferrero, Paolo Stoppa, Vittorio De Sica, biopic del personaggio reso noto da Bonnard stesso e ridicolizzato da Petrolini. Purtroppo, non è bellissimo, troppo lungo e troppo lento, ma ha qualche momento memorabile. Chiudo su “La spia russa” di Shamim Sarif con Rebecca Ferguson, Charles Dance, Antje Traue, Rai Movie alle 5.

daniela giordano l adolescente 33