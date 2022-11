IL DIVANO DEI GIUSTI - E STASERA CHE VEDIAMO? IO STO IMPAZZENDO PER QUESTO DOCUMENTARIO MERAVIGLIOSO, “IS THAT BLACK ENOUGH FOR YOU?!?”, SU NETFLIX, DEDICATO ALLA BLAXPLOITATION, OVVERO COME HOLLYWOOD HA TRATTATO I PERSONAGGI NERI DALL’INIZIO DELLA STORIA DEL CINEMA - IN CHIARO STASERA AVETE "NOI E LA GIULIA” DI EDOARDO LEO: ANCORA OGGI IL MIGLIORE DEI FILM DIRETTI DALL’ATTORE - IN SECONDA SERATA TORNA “PRESTAMI TUA MOGLIE”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

is that black enough for you?!? 4

E stasera che vediamo? Non so voi. Ma io sto impazzendo su questo documentario lunghissimo, ma meraviglioso, pieno di storie e di vita, di musica e di immagini, “Is That Black Enough For You?!?”, scritto, narrato e diretto da Elvis Mitchell, lo trovate su Netflix, dedicato non solo alla blaxploitation, quanto a come Hollywood ha trattato i personaggi neri dall’inizio della storia del cinema ai grandi anni, appunto, del genere black.

is that black enough for you?!? 5

Mitchell, critico nero amico di Quentin Tarantino, riesce a costruire un racconto incredibile, anche molto personale, con decine di interviste a personaggi fondamentali, da Samuel L. Jackson a Zendaya, da Billy Dee Willims a Merio Van Peebles, da Whoopy Goldbergh a Margareth Avery, da Laurence Fishburne a Harry Belafonte, su come il pubblico nero riuscì a vedersi rappresentato sul grande schermo dopo anni di pulizia etnica hollywoodiana.

is that black enough for you?!? 2

Pur avendo visto la stragrande maggioranza dei film proprio in sala negli anni giusti, mi ritrovo come un ragazzino a rivedere film ormai lontani nel tempo, interpretati da eroi e eroine nere del tipo di Pam Grier, Fred Williamson, Tamara Dobson, Jim Brown, Sheila Frazier, ma anche musicisti incredibili come Isaac Hayes, Marvin Gaye. Vi ricordo che sulla Blaxploitation americana anni ’70 è appena uscito anche un dizionario esaustivo come “Black Bad and Beautiful” di Silvio Giobbo e Daniele Magni, Bloodbuster, con tanto di prefazione dei Manetti Bros.

caccia a ottobre rosso 3

E in chiaro stasera, oltre a “Esterno notte” di Marco Bellocchio su Rai Uno che c’è da vedere? Su Iris alle 21 avete un classicone del cinema sui sottomarini oggi parecchio attuale, “Caccia a Ottobre Rosso” di John McTiernan con Sean Connery, Scott Glenn, Alec Baldwin, Joss Ackland, Tim Curry, Sam Neill, dove il comandante Ramoius di Sean Connery ha proprio intenzione di consegnare il suo sommergibile agli americani. Funziona sempre. “Noi e la Giulia” di Edoardo Leo con lo stesso Edoardo Leo, Carlo Buccirosso, Luca Argentero, Claudio Amendola, Stefano Fresi, Anna Foglietta, Cine 34 alle 21, è ancora oggi il migliore dei film diretti dall’attore.

noi e la giulia 1

Tratto dal romanzo d’esordio di Fabio Bartolomei, “Giulia 1300 e altri miracoli”, si distinse quando uscì dalla gran massa di commedie italiane del periodo per due motivi particolari. La prima è che cercava di mediare tra la commedia con il piccolo gruppo di amici un po’ falliti al sud e la commedia più giovanile e di ricerca, anche stilistica, alla Smetto quando voglio di Sydney Sibilia, dove Leo era protagonista assieme a Stefano Fresi, che ritroviamo puntualmente qui. La seconda è che provava a dare una risposta vera alla domanda del cosa fare di fronte alla camorra e alla richiesta di pizzo. Non illudendoci, però, nel mostrare un sud irreale dove tutto è come negli anni ’50. Pur rimanendo, ovviamente, all’interno di un linguaggio da commedia. Molto riuscito.

fermati o mamma spara 1

Su Warner alle 21 trovate un vecchio film di Clint Eastwood, “Firefox. Volpe di fuoco” con lo stesso Clint, Freddie Jones, David Huffman, Warren Clarke, Ronald Lacey. Revenge movie con Nicolas Cage, e questo già lo dovrebbe definire, potrei consigliarvi anche “Drive Angry 3D” di Patrick Lussier con, oltre a Nicolas Cage e al 3D che non troverete in tv, la fatalona Amber Heard, William Fichtner, Billy Burke, David Morse. Così così. Ricordo carino “Fermati o mamma spara” diretto nel 1992 da Roger Spottiswoode con Sylvester Stallone, Estelle Getty, JoBeth Williams, Roger Rees, Canale 27 alle 21, 10.

colonia 2

Su Rai Movie alle 21, 10 non è male “I magnifici sette” di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Byung-hun Lee, ma non vale certo il vecchio classico di John Sturges con Yul Brynner. Su Cielo alle 21, 15 si viaggia su altri temi, il Cile del colpo di stato di Pinochet del 1973 e un ragazzo scomparso in “Colonia” di Florian Gallenberger con Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist, Richenda Carey, Vicky Krieps, ma il film ha pessime recensioni.

i figli della notte

Su Rai5 alle 21, 15 trovate l’opera prima, molto ambiziosa, di Andrea De Sica, “I figli della notte” con Vincenzo Crea, Ludovico Succio, Fabrizio Rongione, Yuliia Sobol. Più divertente, magari, su Italia 1 alle 21, 20, “xXx: Il ritorno di Xander Cage” di D.J. Caruso con Vin Diesel, Nina Dobrev, Samuel L. Jackson, Ice Cube, Ruby Rose, Toni Collette. Non è un capolavoro, ma si sapeva.

il grande botto

In seconda serata, tra i pochi film non in replica, vi segnalo “Il grande botto” di Leone Pompucci, regista non fortunato ma di un certo valore, con Carlo Buccirosso, Emilio Solfrizzi, Alessandro Di Carlo che vincono 86 milioni di euro al superenalotto, Cine 34 alle 23, 15. Su Rai Movie alle 23, 35 torna il kolossal di Michael Cimino “I cancelli del cielo” con Kris Kristofferson, Christopher Walken, Isabelle Huppert, Jeff Bridges, John Hurt. Bellissimo e nostalgico. 156’ totali. Siete avvisati.

REGINA ELISABETTA HELEN MIRREN THE QUEEN

Su La7 a mezzanotte vi consiglio il miglior biopic sulla regina Elisabetta, cioè “The Queen” diretto da Stephen Frears nel 2006 con una spettacolare Helen Mirren, Michael Sheen come Tony Blair, James Cromwell come Filippo e Sylvia Syms come Margareth, che fruttò a Helen Mirren il premio Oscar, il, Golden Globe e la Coppa Volpi a Venezia, allo sceneggiatore Peter Morgan un Golden Globe e il premio per la miglior sceneggiatura a Venezia.

prestami tua moglie.

Su Cine 34 all’1, 05 torna “Prestami tua moglie”, pochade diretta da Giuliano Carnimeo con Lando Buzzanca, Janet Agren, Daniela Poggi, Claudine Auger, Massimo Boldi, Renzo Montagnani e Diego Abatantuono. Per Lando è una specie di riciclo nel filone meno eroticomane. Un ruolo adatto a Montesano. Meno a lui. La pensava così anche Giuliano Carnimeo, come si legge nella sua intervista a “Cine70”: “Premetto che con Buzzanca ebbi un rapporto stupendo, dal punto di vista personale, ma probabilmente, col senno di poi, posso dire che non era l’attore ideale per interpretare quel personaggio, perché la sua caratterizzazione aveva qualcosa di forzato, mentre sarebbe venuta più naturale se fosse stata impostata su di un personaggio all’americana, un tipo alla Jack Lemmon. Non attore comico, ma attore brillante”.

venti chili di guai e una tonnellata di gioia 1

Su Rete 4 alle 2, 05 ci sarebbe l’avventuroso dei Vanzina tutto ambientato nella Venezia del 700, “La partita”, tratto dal romanzo di Alberto Ongaro con Matthew Modine, Jennifer Beals, Faye Dunaway, Corinne Cléry. Cast strepitoso, eh? Non funziona per nulla. Su Iris alle 2, 15 troviamo una commedia che non vedo dagli anni ’60, “Venti chili di guai… una tonnellata di gioia” diretto da Norman Jewison ncon Tony Curtis, Phil Silver, Suzanne Pleshette, Larry Storch. Lo ricordo bene perché è uno dei primi film girato dentro Disneyland, dove avrei sempre voluto andare da ragazzino.

la seconda moglie 1

Tratto da un racconto di Damon Runyon che era già stato filmato nel 1939, ebbe una terza versione cinematografica nel 1980 ancora con Tony Curtis, ma anche con Walter Matthau e Julie Andrews. Mi incuriosisce anche un raro film diretto da Ugo Chiti, bravissimo sceneggiatore, “La seconda moglie” con Maria Grazia Cucinotta, Giorgio Noé, Lazar Ristovski, Jessica Auriemma, Cine 34 alle 2, 50. T

ma papa ti manda sola?

ra i capolavori della notte il bellissimo “Ma papà ti manda sola?” di Peter Bogdanovich con Barbra Streisand, Ryan O’Neal, Madeline Kahn, Kenneth Mars, Rai Movie alle 3, 20, o il Merola movie “Il mammasantissima” di Alfonso Brescia con Mario Merola, Malisa Longo, Biagio Pelligra, Nunzio Gallo, Rete 4 alle 3, 50. Su Cine 34 alle 4, 35 trovate pure “La ribelle” di Aurelio Grimaldi con Penélope Cruz, Stefano Dionisi, Laura Betti, Marco Leonardi. Mai visto. E qui chiudo.

