la dottoressa del distretto militare 2

Marco Giusti per Dagospia

E stasera che vediamo? Ma veramente vi devo ancora una volta segnalare i film di Edwige Fenech diretto da Nando Cicero in onda su Cine 34, cioè “La dottoressa del distretto militare” con Alvaro Vitali, Alfredo Pea, Carlo Delle Piane, Gianfranco D'Angelo alle 21, seguito alle 22, 55 da “La soldatessa alle grandi manovre” con Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, Michele Gammino? Non ne potete più, lo so. Eppure questo passa stasera in chiaro.

transformers 3. 2

E gli altri film in prima serata in chiaro temo che siano davvero tutte repliche. Il bellissimo “Lo straniero senza nome” di e con Clint Eastwood con Verna Bloom, Marianna Hill, Mitch Ryan, Jack Ging, Iris alle 21, seguito da un’altra replica, quella di “Joe Kidd” di John Sturges con Clint Eastwood, John Saxon Robert Duvall e Stella Garcia. O “Transformers 3” di Michael Bay con Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Josh Duhamel, Hugo Weaving, John Malkovich, Canale 20 alle 21, 05.

mr. ove

Almeno su Rai Movie alle 21, 10 passa il russo “La ballerina del Bolshoi” di Valeriy Todorovskiy con Alisa Freyndlikh, Valentina Telichkina, Ekaterina Samuilina, Aleksandr Domogarov, mentre su Tv2000 alle 21, 10 arriva la commedia svedese, troppo intelligente per essere per tutti, “Mr Ove” di Hannes Holm con Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip Berg, Ida Engvoll, Tobias Almborg, Anna-Lena Bergelin. Protagonista è il buffo presidente degli amministratori di condominio scontroso e vecchiotto. Proprio il film che ci vuole per sfangare la serata.

giovanna la pazza

Ci sarebbe il film di baseball e sentimento, “Gioco d’amore” di Sam Raimi con Kevin Costner, Kelly Preston, John C. Reilly, Brian Cox, Jena Malone, Canale 27 alle 21, 10. Cielo alle 21, 15 presenta, ma lo abbiamo già visto…, “Giovanna la pazza” di Vicente Aranda con Pilar López de Ayala, Eloy Azorín, Daniele Liotti, Manuela Arcuri. Italia 1 alle 21, 20 ha forse l’offerta più nuova, “Rambo: Last Blood”, diretto nel 2019 da Adrian Grunberg con Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Yvette Monreal.

matador

E in seconda serata? Rai Movie alle 22, 55 prova con “Borsalino” di Jacques Deray con Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Catherine Rouvel, Françoise Christophe, Michel Bouquet. Belmondo e Delon, che era anche produttore, non andarono d’accordo per nulla. Si fecero anche causa. Su Cielo alle 23, 25 un vecchio Almodovar, “Matador” con Assumpta Serna, Nacho Martinez, Antonio Banderas, Carmen Maura, Eva Cobo, Julieta Serrano. Su 7Gold alle 23, 15 il terribile, trashissimo “Zandalee” di Sam Pillsbury con la stupenda Erika Anderson, Judge Reinhold, Nicolas Cage, Viveca Lindfors. Almeno ci facciamo due risate.

laura antonelli divina creatura

Fermi tutti. Alle 0, 50 su Iris passa il film sui Doors di Oliver Stone che cerco da qualche annetto, “The Doors” con Val Kilmer, Meg Ryan, Kyle MacLachlan, Kathleen Quinlan, Frank Whaley, Kevin Dillon. Allora mi sembrò sbagliato ma aveva molta voglia di rivederlo. Su Rai Movie all’1, 15 mi rivedrei anche “La divina creatura” diretto da Giuseppe Patroni Griffi, tratto dal romanzo di Luciano Zuccoli ambientato nella Roma degli anni ’20 con Laura Antonelli, Terence Stamp, Michele Placido, Marcello Mastroianni. Lei era meravigliosa. Ricorda un suo nudo orizzontale incredibile che copriva tutto il grande schermo.

val kilmer in the doors

Su Rai Tre all’1, 20 un film scelto da Fuori Orario, “Semina il vento” diretto da Danilo Caputo due anni fa con Yle Vianello, Feliciana Sibilano, Caterina Valente, Espedito Chionna. Su rete 4 alle 2, 20 arriva “Anche nel West c’era una volta un Dio”, firmato da Dario Silvestri, ma invece diretto da Marino Girolami, con Richard Harrison, Gilbert Roland, Enio Girolami. Curiosissima, anche se non completamente riuscita versione western dell’”Isola del tesoro” di Stevenson.

anche nel west c’era una volta un dio

Il film, ricorda Maurizio Amati, allora ispettore di produzione, “nacque dal rapporto che avevano mio padre, Edmondo, e Marino Girolami, che erano amici. Marino era bravissimo a dirigere i film, a inventare le storie, ma non era altrettanto bravo come produttore, perché era confuso e confusionario”. Il film rispecchia appunto questa confusione. Girolami lo produce con la sua società, la Circus Film, poi rapidamente eclissata, per la distribuzione di Amati, ma la cosa non funzionò malgrado la loro amicizia. Oltre tutto il film ebbe qualche guaio sul set.

anche nel west c’era una volta un dio 2

Si ruppe un ponte durante gli esterni in Spagna e la troupe rimase isolata un giorno e una notte. Rispetto ai nuovi western del figlio Enzo G. Castellari, questo di Girolami è un po’ vecchio proprio come messa in scena. Nel ricordo del tempo mi sembrava noioso, rivisto ora ha una prima mezzora di buon ritmo con Lulli e la Boschero strepitosa e si affossa un bel po’ con l’arrivo di Harrison e il viaggio verso il tesoro. Ma sono più pericolosi gli zoom dei banditi.

Il film non andò bene e allora ebbe anche la sfortuna di uscire proprio nei giorni dell’alluvione che colpì molte città italiane, tra cui Genova. Infatti ricordo una sala del tutto vuota. L’ho rivisto in un dvd brasiliano con sottotitoli spagnoli un po’ rovinato dove il personaggio di Roland viene ribattezzato Jesse Guido, al posto di Juan Chasquisdo. Titolo di lavorazione del tutto assurdo: Con Dio, con il diavolo e col winchester.

la donna che visse due volte 2

Poi vedi che su Iris alle 2, 35 passa “La donna che visse due volte” di Alfred Hitchcock con James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Henry Jones, Tom Helmore, Raymond Bailey. Capolavoro. Ma visto troppe volte. Rai Tre alle 3, 20 presenta il capolavoro del cinema di Franco Piavoli, “Il pianeta azzurro”. Merita. Chiudo con “Gli insaziabili” di Alberto De Martino con Robert Hoffman, Dorothy Malone, John Ireland, Romina Power, Iris alle 4, 40, giallo hippy con torbidi legami tra una Romina Power lolitesca e il bello svizzero Robert Hoffman, giornalista italiano che indaga sulla morte di un amico, star della pubblicità.

romina power nuda in gli insaziabili

Grande cast americano, addirittura Dorothy Malone!, per non pensare a Nicoletta Machiavelli, Luciana Paluzzi, Frank Wolff. La vera bomba è il primo nudo di Romina Power, anche se, sembra, si fosse già spogliata per la rivista “Sir” nel 1968: “Mi chiamo Romina, ho 16 anni. Mi piacciono i fiori, la purezza e il sole. E’ la prima volta che poso nuda. Ciao”

