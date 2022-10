IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA CHE VEDIAMO? È SEMPRE UNO SPASSO RIVEDERE “TRUE LIES” DI JAMES CAMERON CON ARNOLD SCHWARZENEGGER E UNA FAVOLOSA JAMIE LEE CURTIS CHE SI LANCIA IN UNO DEGLI STRIPTEASE PIÙ AMATI DA SEMPRE DELLA STORIA DEL CINEMA - SU CIELO ALLE 21, 15 ARRIVA IL BELLISSIMO “DALLAS BUYERS CLUB” DI JEAN-MARC VALLÉE CON MATTHEW MCCONAUGHEY, JENNIFER GARNER, JARED LETO, DENIS O'HARE, STEVE ZAHN… - VIDEO

house of the dragon 8

Marco Giusti per Dagospia

Stasera che vediamo? Intanto preparatevi oggi alle due attesissime puntate finali su Sky di “House of the Dragon”. E direi anche alle prime due puntate, sempre su Sky, della quarta stagione dello strepitoso “Babylon Berlin”, che apre proprio col capodanno berlinese del 1930 e le prime uscite delle SA, le camicie brune di Hitler.

babylon berlin 3

Ritroviamo l’ispettore Rath di Volker Bruch, la Lottie Ritter di Liv Lisa Fries, il pazzo miliardario Nyssen di Lars Eidinger, ma la situazione politica sta rapidamente cambiando. E’ una serie ricchissima per ricostruzioni, scenografie, costumi, fotografia e diretta benissimo dal trio di registi e sceneggiatori Tom Tykwer, Achim von Borries e Henk Handloegten. Pensavo che arrivati alla quarta stagione la serie perdesse densità di racconto, e invece funziona ancora benissimo e l'ambientazione storica, che cambia da stagione a stagione non fa che aumentare l'interesse dello spettatore. In chiaro stasera avete una buona scelta di film e filmoni da prima serata.

lo striptease di jamie lee curtis in true lies 4

Su La7 alle 21, 15 è sempre uno spasso rivedere “True Lies” di James Cameron con Arnold Schwarzenegger agente segreto dalla doppia vita e una favolosa Jamie Lee Curtis che si lancia in uno degli striptease più amati da sempre della storia del cinema. “Questo film è stata la mia più grande esperienza di vita professionale”, dirà.

jamie lee curtis true lies

Stranamente Schwarzenegger, all’inizio della lavorazione, non la riteneva la scelta giusta per il ruolo di sua moglie. Salva ricredersi subito al punto da dividere con lei i titoli sui manifesti. Il film, il primo che superò come budget i 100 milioni di dollari, è il remake di “La totale!” di Claude Zidi con Thierry Lhermitte e Miou-Miou, una spy-comedy.

benicio del toro che 3

Su Iris alle 21, avete oggi la prima del “Che” di Steven Soderbergh con Benicio Del Toro, Demián Bichir, Santiago Cabrera, Elvira Mínguez, Jorge Perugorría. Non capisco perché ieri abbiamo passato la parte finale e oggi la prima… Su Cielo alle 21, 15 arriva il bellissimo “Dallas Buyers Club” di Jean-Marc Vallée con Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto, Denis O'Hare, Steve Zahn. Allora, scrivevo, non avremmo mai pensato che il palestrato McConaughey potesse rivelarsi negli anni un grande attore, pronto a trasformazioni fisiche paurose, ma anche a recitazioni del tutto diverse.

matthew mccounaghey dallas buyers club

Non è tanto un film sui malati di Aids quanto sulla malasanità, su come le grandi ditte farmaceutiche americane abbiano malamente bloccato qualsiasi medicina che non avessero potuto controllare per la cura dell'Aids. Al punto che per allungarsi la vita e per non venire depredati dagli ospedali americani, molti degli stessi malati si erano riuniti in club, come il Dallas Buyers Club del titolo, dove pagando solo l'iscrizione potevano avere gratis le medicine per curare almeno i sintomi della malattia.

dallas buyers club

Un caso nazionale e internazionale clamoroso di malasanità e di corruzione che ha inoltre impedito nei primi anni 80 la vera ricerca medica sulla malattia. Nel film, tratto da una storia vera, Matthew McConaughay, dimagrito in maniera impressionante di 35 chili, è Woolford, un cowboy texano ultramacho e omofobo che si prende l'Aids da qualche drogatona e gli viene diagnosticato simpaticamente che ha solo trenta giorni di vita.

dallas buyers club

Non lo salvano certo le cure che le ditte farmaceutiche cercano di imporre sul mercato con una serie di sperimentazioni omicide, lo AZT, ma il fuggire in Messico da un medico freakkettone alternativo che gli spiega come stanno davvero le cose e che, anche se malato, ha la possibilità almeno di allontanare di anni la morte con una serie di medicinali che curano appunto i sintomi della malattia.

matthew mcconaughey prima e dopo la perdita di peso

Così, non solo supera i trenta giorni che gli avevano dato i medici, ma riesce a mettere in piedi un mercato, ovviamente boicottato dalla finanza e dalla polizia americana, per curare i malati terminali assieme a Raymond-Raymona, un grandioso Jared Leto, sorta di drag queen pazza di Marc Bolan e Boy George, magrissima e ammalatissima. L'aspetto più interessante del film, oltre alla strepitosa recitazione dei suoi protagonisti o alla rivelazione della malasanità alla Report, sta anche nel documentare la crescita di un paese attraverso il dolore e la malattia che contagia i suoi abitanti, una peste che mette a nudo le contraddizioni e le fobie di una nazione.

albanese cetto c e senzadubbiamente

Su Cine 34 doppietta di film con Antonio Albanese. Prima alle 21 “Cetto c’è senzadubbiamente” di Giulio Manfredonia con Nicola Rignanese, Caterina Shulha, Gianfelice Imparato, poi alle 21 il suo esordio da regista con “Uomo d’acqua dolce”, sceneggiatura di Vincenzo Cerami, con Valeria Milillo, Antonio Petrocelli, Sara Anticoli. Da rivedere. Su Italia 1 alle 21, 20 un revenge movie con Jennifer Garner, “Peppermint. L’angelo della vendetta” di Pierre Morel con John Ortiz, John Gallagher Jr., Annie Ilonzeh, Juan Pablo Raba. Mai visto.

il buono, il brutto, il cattivo 10

Su Canale 27 alle 21, 10 trovate il più noto “Rush Hour” di Brett Ratner con Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson, Tzi Ma, Ken Leung, Chris Penn, mentre su Rai Movie ritrovate il capolavoro di Sergio Leone “Il buono, il brutto, il cattivo” con Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Eli Wallach. Non vi consiglio siu Canale 20 alle 21, 05 “Pacific Rim – La rivolta” di Steven S. DeKnight con John Boyega, Scott Eastwood, Rinko Kikuchi, che tradisce il primo strepitoso “Pacific Rim” di Guillermo Del Toro.

magic mike xxl

Passando alla seconda serata, non vi consiglio neppure su Rai3 alle 23, 05 il “Total Recall – Atto di forza” nella versione diretta da Len Wiseman, malgrado il buon cast, Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bryan Cranston, Bill Nighy, Ethan Hawke. Troppo bello il film originale. Non parliamo poi di “Magic Mike XXL” di Gregory Jacobs con Channing Tatum, Matt Bomer, Joe Manganiello, Kevin Nash, Adam Rodriguez, La5 alle 23, 10.

syriana

Ricordo noisetto anche lo spionistico d’autore “Syriana” di Stephen Gaghan con Matt Damon, George Clooney, Christopher Plummer, Chris Cooper, Jeffrey Wright, dove Clooney prende un sacco de botte ma grazie a questa scena vinse il suo unico Oscar da attore, come miglior attor non protagonista, Iris alle 23, 35. Su La7 a mezzanotte avete invece, “Un colpo perfetto” di Michael Radford, il regista de “Il postino”, con un grande Michael Caine che ancora pensa ai colpi grossi, Demi Moore, Lambert Wilson, Joss Ackland.

joe bass l’implacabile 2

Vi consiglio caldamente un vecchio western diretto da Sydney Pollack in pieno 68, “Joe Bass l’implacabile”, scritto da William W. Norton con Burt Lancaster, Ossie Davis, Telly Savalas, Shelley Winters, dove il Joe Bass di Burtg Lancaster cerca di recuperare da una banda di scalphunters, “cacciatori di scalpi”, comandata da Telly Savalas, le sue pellicce, che ha dovuto scambiare, contro la sua volontà, con uno schiavo nero istruito, Ossie Davis. Ma tutto il film è in realtà nel rapporto, spesso da commedia, fra Lancaster e Davis.

il lupo di mare 9

Primo film di Pollack, che Burt aveva conosciuto anni prima in Italia come dialogue coach de “Il Gattopardo” di Luchino Visconti. Con lui girerà altri tre film. E primo film dove fa coppia con Ossie Davis, che aveva conosciuto durante la grande marcia per i diritti civili di Martin Luther King nel 1963. Su Cine 34 alle 0, 40 torna Andrea Roncato al grido del suo tipico “Che ci dò che ci dò” in “Il lupo di mare” di Maurizio Lucidi con Gigi Sammarchi, Kara Donati, Kerry Hubbard, Milly D'Abbraccio. E non mi dite che potrebbe essere un possibile ministro della cultura del governo Meloni. Anche se è sempre meglio lui di Santanché-Ronzulli-Sgarbi.

trudy styler mamba

Nella notte abbiamo delle rarità come su rete 4 alle 2, 05 il rarissimo, ma non molto riuscito, “Mamba” diretto da Mario Orfini, scritto da Lidia Ravera con Trudie Styler, Gregg Henry, Bill Moseley. In un grande loft di Los Angeles, Trudie Styler si ritrova un grande serpente mamba, scuro e velenoso, in un tubo di disegni, pronto a ucciderla. Lo ha messo lì un ex fidanzato abbandonato, Gregg Henry, che spia da fuori ogni mossa della ragazza. Malgrado la fotografia di Dante Spinotti, le scenografie di Federico Scarfiotti, la musica di Giorgio Moroder, grande noia.

CONVOY

Su Iris alle 2, 10, avete lo stupendo “Convoy – Trincea d’asfalto” diretto da Sam Peckinpah in stato confusionale, tra alcool e ogni tipo di droghe, tanto che in gran parte lo diresse James Coburn, con Kris Kristofferson, Ali MacGraw strafatta di coca (sembra che fu allora che decise di smettere), Ernest Borgnine, Burt Young, Madge Sinclair, Seymour Cassel.

CONVOY

Lo sceneggiatore, Bill Norton, aveva già diretto otto anni prima Kris Kristofferson in “Cisco Pike”/”Per 100 chili di droga” e lo vedeva come un film meno impegnato di come lo riscrisse e girò Peckinpah. Fece parecchi soldi, anche se costò il doppio del previsto, ma fu da subito di culto. Vi dico solo che il paperotto sul cruscotto del truck di Kristofferson, il Rubber Duck's Mack, verrà ripreso da Tarantino per la macchina di Stuntman Mike.

demoni 1

Attenti che su Rai Movie alle 2, 20 arriva il primo “Dèmoni” diretto da Lamberto Bava, scritto da Dario Argento, Franco Ferrini, Dardano Sacchetti e Bava stesso, prodotto da Dario e Claudio Argento, con Urbano Barberini, Natasha Hovey, Fiore Argento, Nicoletta Elmi, Michele Soavi e perfino Pino Insegno. Teo Mora lo definì allora, nel 1989, “uno dei più bei film fantastici dell’ultimo decennio”. Ma non tutti furono d’accordo.

demoni 2

Sed Bava e Argento ricorrono a qualche trucco risaputo di sicura riuscita, la colonna sonora hard di Claudio Simonetti, gli effetti speciali di Stivaletti, il San Giorgio in motocicletta cpme angelo del male (è Michele Soavi!), un’atmosfera da videoclip nella seconda parte, va detto che tutto l’inizio con il montaggio in parallelo tra film nel film e l’horror reale in sala è perfetti e tutto funziona… E’ funzionale anche la storia, coi demoni che escono dallo schermo a liquidare i giovani spettatori. Bava era più affezionati al sequel “Démoni 2”.

missione in oriente 2

A ore tardissime, Iris alle 4, 05, avete ancora "Missione in Oriente” di George Englund con Marlon Brando, Eiji Okada, Sandra Church, Pat Hingle, sorta di pamphlet sui rapporti tra America e Asia prima dello scoppio della guerra del Vietnam. Gli abiti da ambasciatore di Brando sono tagliati da Sam Harris, sarto anche di Bob Kennedy.

tony arzenta

Chiudo con un bel noir italiano su Rai Movie alle 5, “Tony Arzenta” di Duccio Tessari con Alain Delon come un killer della mafia che è un po’ stanco del suo mestiere e si mette ovviamente nei guai coi suoi datori di lavoro che non prevedono proprio che un killer si fermi. Con Delon trovate anche Richard Conte come Padrino, Carla Gravina, Anton Diffring, Marc Porel, Roger Hanin, Umberto Orsini, Nicoletta Machiavelli. Per lo sceneggiatore Franco Verucci fu il produttore, Goffredo Lombardo, a imporre Tessari alla regia di un film dove c’entrava poco. “Però non l’ha fatto male, insomma, l’ha fatto abbastanza bene, tutto pulito, girava pulito, era attento”.

house of the dragon 1 benicio del toro che 1 un colpo perfetto 2 un colpo perfetto 3 un colpo perfetto 1 tony arzenta benicio del toro che 2 rush hour 2 rush hour 3 pacific rim la rivolta 1 syriana CONVOY george clooney in syriana total recall 2 total recall 3 demoni lamberto bava 2 demoni di lamberto bava missione in oriente 1 pacific rim la rivolta 2 total recall 5 malik in magic mike xxl magic mike xxl il lupo di mare 2 mamba di mario orfini mamba di mario orfini 1 il lupo di mare 3 il lupo di mare il lupo di mare il lupo di mare con andrea roncato il lupo di mare con andrea roncato il lupo di mare il lupo di mare 1 magic mike xxl pacific rim la rivolta 3 magic mike xxl magic mike xxl rush hour 1 joe bass l’implacabile 1 joe bass l’implacabile 3 joe bass l'implacabile house of the dragon 5 benicio del toro che 4 total recall 1 house of the dragons house of the dragon 9 peppermint – l’angelo della vendetta house of the dragon 7 MATT SMITH - HOUSE OF THE DRAGON babylon berlin 4 uomo d’acqua dolce il buono, il brutto, il cattivo 14 il buono, il brutto, il cattivo 12 il buono, il brutto, il cattivo 17 il buono, il brutto, il cattivo 16 il buono, il brutto, il cattivo 6 babylon berlin 9 il buono, il brutto, il cattivo 11 babylon berlin 7 babylon berlin 8 babylon berlin 1 babylon berlin 2 babylon berlin 10 true lies true lies lo spogliarello di jamie lee curtis in true lies 2 cetto c’e', senzadubbiamente jamie lee curtis true lies lo spogliarello di jamie lee curtis in true lies 5 lo spogliarello di jamie lee curtis in true lies 3 lo striptease di jamie lee curtis in true lies true lies 2 lo spogliarello di jamie lee curtis in true lies 4 lo spogliarello di jamie lee curtis in true lies 6 lo striptease di jamie lee curtis in true lies. jared leto per dallas buyers club dallas buyers club best actor nominee matthew mcconaughey with wife camila alves and mom mary kathlene mccabe MATTHEW MCCONAUGHEY DIMAGRITO VENTI CHILI PER DALLAS BUYERS CLUB matthew mcconaughey DALLAS BUYERS CLUB matthew mcconaughey prima e dopo la perdita di peso matthew mcconaughey The Dallas Buyers Club Jared Leto Image house of the dragon