IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA CHE VEDIAMO? SU SKY AVETE I VINCITORI DEGLI OSCAR, “CODA”, “DUNE”, “DRIVE MY CAR” E ANCHE “MADRES PARALELAS” DI ALMODOVAR CHE INVECE NON HA VINTO NULLA - IN CHIARO VEDO CHE PASSA “ZODIAC”, MA ANCHE LO SBALLATO MA CARINO MUSICARELLO "UN'AVVENTURA", COSTRUITO SULLE CANZONI DI LUCIO BATTISTI - POTETE CHIUDERE LA SERATA CON L’OTTIMA COMMEDIA “CAMERIERI”, CON PAOLO VILLAGGIO, DIEGO ABATANTUONO, MARCO MESSERI, CICCIO INGRASSIA E ANTONELLO FASSARI. IN UN PICCOLO RUOLO C’È PURE VIPERETTA… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Stasera che vediamo? Intanto domani al cinema arriva “Morbius” della Marvel con Jared Leto.

Stasera su Sky avete i film vincitori degli Oscar, “Coda” di Sian Heder, “Dune” di Denis Villeneuve, “Drive My Car” di Ryusuke Hamaguchi, “King Richard”, “Summer of Soul”.

Avete anche “Madres paralelas” di Pedro Almodovar con Penelope Cruz che invece non ha vinto nulla.

In chiaro in prima serata su Iris alle 21, vedo che passa “Zodiac”, 158 minuti di grande cinema diretti da David Fincher con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr alle prese con uno dei casi criminali americani più complessi che siano mai stati studiati. Zodiac era un serial killer californiano che sfidava apertamente la polizia. Se vi piacciono il cinema di David Fincher e i casi irrisolti è il vostro film.

Su Cine 34 alle 21 arriva “Din Don – Una parrocchia per due” di Claudio Norza con Enzo Salvi e Maurizio Battista che fanno i preti, veri e finti di un paesino. Non lo sottovalutate, perché il film e la coppia Salvi-Battista hanno i loro fan.

“The Kingdom” dello specialista in film di azione Peter Berg con Jamie Foxx, Chris Cooper e Jennifer Garner, canale 20 alle 21, 05, è tutto ambientato in quel di Riyadh con tanto di bombarolo che deve essere eliminato da una squadra di specialisti americani dell’FBI. Lascerei perdere “Ti presento i miei”, commedia di Jay Roach con Robert de Niro che fa il suocero di Ben Stiller, canale 27 alle 21, 10.

Ricordo sballato ma carino il musicarello costruito sulle canzoni di Lucio Battisti “Un’avventura” diretto da Marco Danieli con Michele Riondino e Laura Chiatti. Acqua azzurra, acqua chiara, 10 ragazze per me, Non è Francesca e tutto il repertorio di Battisti-Mogol considerato off-limits per problemi di diritti venne qui misteriosamente liberato per il pubblico popolare che sembrava aspettarle dagli anni’70.

In pratica era un musicarello d’autore visto che il regista era Marco Danieli, autore del serissimo “La ragazza del mondo”, la sceneggiatura era di Isabella Aguilar, showrunner della serie Baby, la coreografia di Luca Tommasini.

L’idea era quella di legare le canzoni di Battisti e Mogol a una storia d’amore anni 60-70 tra Michele Riondino, Matteo, e Laura Chiatti, Francesca, che si muovono dalla provincia, l’eterno Salento da Puglia Film Commission, verso la capitale in cerca di fortuna. Lei fa la pubblicitaria. Lui scrive jingle alla Franco Godi. Anche se sono a Roma e non a Milano. Si amano, si sposano, ma lui la tradisce con Valeria Bilello, Linda. Lei lo scopre e se ne va.

Lo tradisce a sua volta con Thomas Trabacchi, l’unico che faccia vedere il sedere di tutto il cast, però l’amore e l’amore… Divertente. C’è tutto, anche Balla Linda rivolta alla Bilello e Non è Francesca per la Chiatti. Ma la rivoluzione è la versione mezzo macha e mezzo femminista di 10 ragazze per me, eseguita anche dalla Chiatti con 10 ragazzi, e i ballerini ottantenni che ballano all’Eur.

Siamo sull’apocalittico da disastro ecologico con “Il giardino del diavolo” di Paul Ziller con Adrian Pasdar e Stefanie von Pfetten, Cielo alle 21, 15. Una misteriosa radice sta dividendo in due la terra…

Su canale Nove alle 21, 25 un altro film di azione, “Shooter” di Antoine Fuqua con Mark Wahlberg, Rhona Mitra, Danny Glover, Rade Serbedzija. Walhlber è ovviamente il cecchino, lo shooter, che torna a lavorare perché incaricato di difendere il Presidente da un possibile attentato, ma in realtà è un trappolone… Si spara parecchio.

In seconda serata almeno passa un vecchio film con Pippo Franco, Bombolo, Toffolo, Cochi e Oreste Lionello, “Scherzi da prete” di Pier Francesco Pingitore, Cine 34 alle 23. Due risate ce le facciamo. Su Cielo alle 23, 15 torna il soft con fotografia patinata “Voglia di guardare” di Joe D’Amato con Jenny Tamburi, Marino Masé, Laura Gemser e Lilli Carati ormai decaduta.

Su Rai Movie alle 23, 25 segnalo la commedia con fantasmi diretta da Ferzan Ozpetek “Magnifica presenza”. Rispetto al vecchio e glorioso “Fantasmi a Roma” di Antonio Pietrangeli con sceneggiatura di Flaiano e un cast che andava da Eduardo a Gassman, da Buazzelli a Mastroianni, qui la vecchia casa infestata si trova a Monteverde Vecchio, l’abitante è Elio Germano, e i suoi fantasmi sono Beppe Fiorello, Margherita Buy, Vittoria Puccini, ma non mancano neanche qui il fantasma grasso, il cantante lirico Ambrogio Maestri e il fantasma bambino sovrappeso, Matteo Savino.

In più ci sono un fantasma turco e baffuto, Cem Yilmaz, un fantasma gaio, Andrea Bosca, e un fantasma cameriera, Claudia Potenza. Quello che interessa di più a Ozpetek e alla sua compagnia di fantasmi e viventi, infatti, non è tanto la storiellina gialla del perché la casa sia infestata da queste buffe presenze, quanto il rispetto per una cultura, per una professione, quella dell’attore, per un modo civile di avvicinarsi agli altri e vivere la propria diversità o la propria solitudine.

In qualche modo sembrano più presenze fantasmatiche i compagni pasticcieri di Elio Germano, che non aprono mai bocca, o gli avvocati con cui la sua amica Paola Minaccioni seguita a imbandire storie. No, i suoi fantasmi degli anni ’40 sono civili, parlano un buon italiano, vengono da una prosa e da un cinema che non esiste più e sono gli unici che possano capire i tormenti del giovane pasticcere, Germano, che sogna di fare l’attore e non riesce a definire la sua sessualità (“non riesco a essere gay figurati se riesco a essere eterosessuale”).

Nel corso del film capiremo perché i fantasmi sono rimasti lì dal 1943, perché sono morti, quale segreto nasconde la loro ormai vecchissima prima attrice, una ritrovata Anna Proclemer, che esordì nel cinema proprio nei primi anni ’40 con due capolavori di Raffaello Matarazzo, “Giorno di nozze” e “Il birichino di papa’”. E vedremo come riuscirà a svilupparsi il desiderio del giovane pasticcere di definire la sua sessualità e la sua professione di attore. Attenti a Platinette nei panni del capo di un gruppo di travestiti assolutamente stracult.

Su Cine 34 alle 00, 40 torna “L’anatra all’arancia” di Luciano Salce con Monica Vitti, Ugo Tognazzi e Barbara Bouchet. Alla stessa ora su Rete 4 vi segnalo anche l’ottimo film di Daniele Luchetti “Mio fratello è figlio unico” con Riccardo Scamarcio rivoluzionario in pieno ’68, Elio Germano come suo fratello fascista, Angela Finocchiaro in un ruolo serio, Luca Zingaretti e Diane Fleri, buona versione un po’ adattata alle esigenze commerciali del romanzo autobiografico di Pennacchi “Il fasciomunista”.

“The Guys” di Jim Simpson con Anthony La Paglia, Sigourney Weaver , Irene Walsh è un sentito omaggio al corpo dei pompieri di New York che si sacrificarono con la loro vita durante l’attacco alle Torri Gemelle, Iris all’1.

Su Rete 4 alle 3, 10 arriva il bellico un po’ imbarazzante “Sette baschi rossi” di Mario Siciliano con Ivan Rassimov, Sieghardt Rupp, Kirk Morris, Pamela Tudor, Dale Cummings e Serge Nubret. La storia vede un gruppo di mercenari in Congo che devono salvare una giornalista catturata dai ribelli. Le uniche note interessanti vengono dalla presenza di due star del peplum come il Maciste nero Serge Nubret e il Maciste veneziano Kirk Morris alias Adriano Bellini.

Su Cine 34 alle 3, 10 torna una rarità come il decamerotico “Le amorose notti di Alì Babà” di Luigi Latini de Marchi con Alan Barker, Krista Nell, Pierre Mirat, Ivana Novak. Non è un capolavoro, già lo sapete. A tardissima ora, le 4, 05 su Iris, arriva un film scomodo considerato di destra come “Zio Tom. Addio Zio Tom” di Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi sulla fine del colonialismo europeo in Africa.

Decisamente meglio chiudere la serata con “Papà pacifico” di Guido Brignone con Antonella Lualdi, Bice Valori, Frank Latimore, davvero mai visto, o con l’ottima commedia “Camerieri” di Leone Pompucci con Paolo Villaggio, Diego Abatantuono, Marco Messeri, Ciccio Ingrassia e Antonello Fassari, Cine 34 alle 4, 55. In un piccolo ruolo c’è pure Viperetta.

