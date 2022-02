IL DIVANO DEI GIUSTI - E STASERA IN CHIARO CHE VEDIAMO? E’ UNA DOMENICA SERA MOSCETTA. SU CANALE 5 AVETE “CHE BELLA GIORNATA” CON CHECCO ZALONE. CERTO ALLA STESSA ORA SU RAI STORIA AVETE UN CAPOLAVORO DI ERMANNO OLMI COME “IL POSTO”. SU CIELO VEDO CHE PASSA “THE LINCOLN LAWYER”. SU RAI MOVIE AVETE UNA RECENTE VERSIONE DI “REMI”. SU CANALE 27 ARRIVA “MR. CROCODILE DUNDEE 2”. SU RAI 4 IL VECCHIO MA SENSUALISSIMO “INTERVISTA COL VAMPIRO”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

provocazione

E stasera in chiaro che vediamo? E’ una domenica sera moscetta, mi spiace. Su Canale 5 avete alle 21, 20 il campione di incassi del 2011, “Che bella giornata” di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Nabiha Akkari, Luigi Luciano. Fece 50 milioni di euro uscendo i primi di gennaio e salvando le sale e le salette del cinema italiano. Visto però fin troppe volte, mi direte. E’ vero. Certo alla stessa ora su Rai Storia avete un capolavoro di Ermanno Olmi come “Il posto”. Ma non credo che avrete voglia di vederlo, anche se è un film amato e studiato in tutto il mondo.

remi

Su Cielo vedo che passa alle 21, 15 “The Lincoln Lawyer” di Brad Furman con Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy, Josh Lucas. L’avvocato McConaughey deve difendere un bel miliardario di beverly Hills, Ryan Phillippe, dall’accusa di stupra e tentato omicidio di una donna. Groviglione giallo… Su Rai Movie alle 21, 10 avete una recente versione di “Remi” diretta da Antoine Blossier con Maleaume Paquin, Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier, mentre su Canale 27 alle 21, 10 arriva “Mr. Crocodile Dundee 2”, il sequel, diretto da John Cornell con Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon.

provocazione 3

Quando una banda di narcotrafficanti gli rapisce la bella campagna parte alla caccia dei ribaldi armato del celebre affetta-coccodrilli. Francamente mi rivedrei su Rai 4 alle 21, 20 il vecchio ma sensualissimo “Intervista col vampiro” di Neil Jordan, tratto dal romanzo di Anne Rice con Tom Cruise e Brad Pitt nei panni di Louis e Lestat, giovani, belli e vampiri che attraversano secoli di storia succhiando in qua e là, Kirsten Dunst bambina, Stephen Rea, Antonio Banderas e la nostra Domiziana Giordano.

caino e caino

Leggo che Christian Slater subentrò nel ruolo di Malloy al povero River Phoenix e dette in beneficenza i 250 mila dollari del compenso. Il ruolo di Lestat, pensato dalla Rice per Rutger Hauer, venne offerto a Daniel Day Lewis, poi a Johnny Depp e solo alla fine venne assegnato a Tom Cruise, con dispiacere della Rice, che vide il film solo anni dopo, in vhs e rimase impressionata dalla sua interpretazione al punto che scrisse una lettera di scuse.

planet terror

Su Italia 1 alle 21, 20 avete un doppio Will Smith che cerca di fare la pelle all’altro se stesso in “Gemini Man” di Ang Lee con Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Molto visti anche “Noi uomini duri” di Maurizio Ponzi con Renato Pozzetto, Enrico Montesano, Isabel Russinova, Cine 34 alle 21, “Florence” di Stephen Frears con Meryl Streep nei panni della ricca svitata newyorkese Florence Foster Jenkins che non si rende conto di stonare e, complice il marito, Hugh Grant, impone alla bella società del tempo la sua voce, Iris alle 21. Praticamente identico alla versione francese della stessa storia, “Marguerite”. Ci sarebbe anche “L’ultimo samurai”, ricca coproduzione nippo-neozelandese-americana diretta da Edward Zwick con Tom Cruise, Ken Watanabe, William Atherton, Chad Lindberg, Billy Connolly su Canale 20 alle 21, 05.

caino e caino 2

In seconda serata avete una buffa commedia scritta e diretta da Alessandro Benvenuti, “Caino e Caino”, dove affronta il fratello Enrico Montesano in una guerra infinita. Non è affatto male. Tra le tante repliche segnalo “I guerrieri” di Brian G. Hutton con Clint Eastwood, Donald Sutherland, Telly Savalas, Rai Movie alle 23, 05, e “The Danish Girl” di Tom Hooper con Eddie Redmayne, Alicia Vikander e Matthias Schoenaerts, Iris alle 23, 20. Su Tv8 alle 23, 15 avete il bellissimo giallo al femminile di Jane Campion “In the Cut” con una strepitosa Meg Ryan nel suo ultimo grande ruolo, sicuramente il più drammatico e quello dove più si espone alla demolizione della bambolina da commedia che aveva sempre interpretato.

noi uomini duri

Al centro di una serie di omicidi di ragazze, cerca di stabilire un contatto con un rozzo ispettore, Mark Ruffalo, ma capisce presto di essere un bersaglio facile per l’assassino. L’offerta più stracult è ovviamente quella di “Provocazione”, erotico supersoft del mitico Piero Vivarelli con Moana Pozzi, Marino Masé, Petra Scharbach e Hula, Cielo alle 23, 20. Ovviamente, se aspettate un film hard, non è questo. Vivarelli cercò di offrire a Moana qualcosa di meno pesante del solito. Ricordo che andai a intervistare Moana e Piero Vivarelli per Il Manifesto in sala di missaggio del film e trovai anche l’assessore alla cultura Gianni Borgna, grande fan dei due. Moana era del tutto cosciente dell’operazione e divertita dell’interesse.

che bella giornata

Purtroppo ricordo il film come un po’ noiosetto, ma di questi tempi non potrà che essere una sorpresa. Mona, comunque, era una bomba al tempo, simpatica, allegra, bellissima. Alle 00, 35 torna anche il remake sballatissimo del celebre film di Lina Wertmuller “Travolti dal destino” con Madonna, Adriano Gianni e la regia di Guy Ritchie, allora fidanzato della star, canale 27 alle 00, 35. Un disastro epocale. Rete 4 alle 00, 50 presenta “Magic in the Moonlight” di Woody Allen con Emma Stone, Colin Firth, Eileen Atkins. Qualcuno di voi ragazzacci gli preferirà sicuramente “Il pomicione” di Roberto Bianchi Montero con Francesco Mulé, Rosalba Neri, Venantino Venantini, Cine 34 alle 00, 55.

mr. crocodile dundee 2

In un mare di repliche notturno spuntano “Christine – L’amante pura” di Pierre Gaspard-Huit con Romy Schneider e Alain Delon giovanissimi, il film è del 1958, ma anche Micheline Presle, Fernand Ledoux, Jean-Claude Brialy, Iris all’1, 40, “La cognatina” di Sergio Bergonzelli con Karin Well, Cine 34 alle 2, 20, “Dust”, il western d’autore macedone che avrebbe dovuto essere un capolavoro (e non lo era) di Milcho Manchevski con Joseph Fiennes, David Newman, Anne Brochet, Rete 4 alle 2, 55. E, ancora, il delirante, violentissimo “Planet Terror” di Robert Rodriguez con Freddy Rodriguez, Quentin Tarantino cattivissimo, Josh Brolin e la strepitosa, allora, Rose McGowan che perde una gamba e la sostituisce con un mitra, Mediaset Italia 2 alle 3, 10.

christine – l’amante pura

Tra i noir arrivano anche il curioso “Nero veneziano” di Ugo Liberatore con Renato cestié, Rena Niehaus, Yorgo Voyagis, Cine 34 alle 3, 40, il bellissimo “Terrore sul mar Nero” di Norman Foster e Orson Welles con Orson Wellesm Joseph Cotten, Dolores Del Rio, Agnes Moorehaed, Rai Movie alle 3, 45. Chiudo col meno nobile, ma rarissimo “La venere dei pirati” di Mario Costa con la divina Gianna Maria Canale, Massimo Serato, Livio Lorenzon, Scilla Gabel e il sempre cattivissimo Paul Muller, Rai Movie alle 5.

