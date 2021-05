IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA NON POTETE LAMENTARVI, SU. AVETE BEN DUE NUOVE SERIE CHE ASPETTAVAMO DA TEMPO. LA GAISSIMA “HALSTON”, SU NETFLIX, CON EWAN MCGREGOR NEI PANNI DELLO STILISTA AMERICANO STAR DELLA NEW YORK WARHOLIANA DEGLI ANNI ’70 E “THE UNDERGROUND RAILROAD” SU AMAZON CON THUBA MBEDU COME CORA, LA CORAGGIOSA RAGAZZA CHE RIUSCÌ A COSTRUIRE UNA SORTA DI GALLERIA PER LA FUGA DEGLI SCHIAVI DAL SUD – IN CHIARO PUNTEREI SU QUALCOSA DI STRACULT COME IL SATANISTA-ZOZZETTO ANNI’70 CENSURATISSIMO IN INGHILTERRA…

Marco Giusti per Dagospia

Stasera non potete lamentarvi, su. Avete ben due nuove serie che aspettavamo da tempo. La gaissima “Halston”, cinque puntate su Netflix, scritta e prodotta da Ryan Murphy con Ewan McGregor nei panni dello stilista americano Halston, star della New York warholiana degli anni ’70, con Krysta Rodriguez come Liza Minnelli, Gian Franco Rodriguez come il suo baffuto amante Victor Hugo e “The Underground Railroad”, dieci puntate su Amazon, ideata e diretta dal premio oscar Barry Jenkins con Thuba Mbedu come Cora, la coraggiosa ragazza che riuscì a costruire una sorta di galleria per la fuga degli schiavi dal Sud.

Inutile dirvi che la seconda ha voti altissimi tra i critici americani, ma quella che mi sono visto (a metà) ieri sera è la prima. Certo, Ewan McGregor non è più bello come un tempo e vederlo così femminile potrà non piacere a tutti, ma la serie mi sembra ben costruita e visivamente molto solida, meno pazza di altre produzioni di Ryan Murphy, ma più storicamente attendibile. E sia la Liza Minnelli di Krysta Rodriguez sia la modella Elsa Peretti di Rebecca Dayan mi sembrano belle scoperte. Se vi interessa l’argomento, vi prenderà parecchio.

messe nere per le vergini svedese 2

In chiaro in prima serata vedo, Iris alle 21, l’ottimo thriller di Alan J. Pakula “Presunto innocente” con Harrison Ford, Greta Scacchi, Brian Dennehy, Raul Julia, che se la vedrà col replicone dello spaghetti western kolossal di Italo Zingarelli su Cine 34 “Un esercito di cinque uomini” con Bud Spencer, Peter Graves e Tetsuro Tamba. Canale 20 propone “Poliziotti fuori” di Kevin Smith con un non più così arzillo Bruce Willis, mentre Rai Movie punta su un buon Claude Lelouch con Johnny Halliday protagonista, “Le donne della mia vita”, ultramachista, chevelodicoaffà?, con Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell, Irene Jacob, ma piuttosto divertente.

“Jerry Macguire” di Cameron Crowe con Tom Cruise, La7 alle 21, lo avrete sicuramente visto, come l’ottimo mèlo-giallo storico “Changeling” di Clint Eastwood con Angelina Jolie e John Malkovich, Rete 4 alle 21, 20, o il sempre divertente “Hook” di Steven Spielberg con Robin Williams troppo vecchio per fare Peter Pan, Dustin Hoffman troppo basso per fare Capitan Uncino, ma Julia Roberts meravigliosa come Campanellino, Tv2000 alle 21, 20.

messe nere per le vergini svedesi

Più che buttarvi nella fiction di Rai Uno (pure in replica), “Io non mi arrendo” di Enzo Monteleone con Beppe Fiorello e il grande Massimo Popolizio, punterei su qualcosa di stracult come il satanista-zozzetto anni’70 censuratissimo in Inghilterra “Messe nere per le vergini svedese” di Ray Austin con Ann e Vicki Michelle, Patricia Haines, Keith Buckley, Cielo alle 21, 15, prodotto dalla Tigon Film, una sotto-Hammer, forse il titolo più raro della serata. Vedo molte repliche anche nella seconda serata, “Sotto assedio” di Roland Emmerich con Channing Tatum e Jamie Foxx, Tv8 alle 23, 15, “Giorni di tuono” di Tony Scott con Tom Cruise, Robert Duvall, Nicole Kidman, La7 alle 23, 45, “La cintura” di Giuliana Gamba con Eleonora Brigliadori nudissima.

the underground railroad 1

Mi era molto piaciuto un piccolo film girato con molta grazia da una ragazza, Caterina Carone, e interpretato da Christian De Sica e Lucia Mascino, “Fraulein”, Rai Movie alle 00, 45, che non ebbe il successo che meritava. Forse proprio la presenza di Christian, pur bravissimo, aveva nuociuto all’opera prima. Non è facile mischiare i generi, si sa. Rai Tre propone i 226 minuti di Lav Diaz, “The Woman Who Left” all’1, 45. Per i fan sarà un vero evento.

messe nere per le vergini svedesi 3

Vedo che passa anche il bellissimo “La zona morta” di David Cronenberg tratto da Stephen King (cosa volere di più?) con Christopher Walken protagonista, Martin Sheen, l’adorabile Brooke Adams, Italia 1 alle 2, 35. Rai 1 alle 3 lancia l’ottimo film di Silvio Soldini “Pane e tulipani” con Bruno Ganz e Licia Maglietta, mentre Rai Movie alle 3, 40 recupera il bel giallo con scambisti “Mare nero” di Roberta Torre con Luigi Lo Cascio, Anna Mouglalis e Andrea Osvart quando era immancabile in ogni film della Fandango.

la cintura 1

Il film di maggior culto della notte è però l’horror supersplatter necrofilo di Joe D’Amato “Buio omega” con Kieran Canter e la notevolissima Cinzia Monreale, Rete 4 alle 3, 45. Chiudo con “Stregati” di Francesco Nuti con Ornella Muti, precipitato alle 5 di notte su Rete 4 e sul raro “Chiari di luna” di Lello Arena con Tosca D’Aquino, Iris alle 5, 10.

