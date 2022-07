IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA PUNTEREI SULLA LIBERATORIA NADIA CASSINI NEL SUPERCLASSICO DELLA COMMEDIA SEXY “L’INSEGNANTE BALLA CON TUTTA LA CLASSE” DI GIULIANO CARNIMEO - PIUTTOSTO RARO ANCHE L’EROTICO “VANESSA”, GIRATO DAL TEDESCO HUBERT FRANK NEL 1977. LA STORIA VEDE UN’ORFANELLA, CHIUSA IN COLLEGIO IN EUROPA, CHE SCOPRE DI AVER EREDITATO UNA SERIE DI BORDELLI A HONG KONG - SU RAI MOVIE TORNA UN CULT GENERAZIONALE COME “SANTA MARADONA” CON STEFANO ACCORSI E LIBERO DE RIENZO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

black box 1

Stasera cosa vediamo? Ieri sera, dopo aver passato la giornata tra i necrologi di Scalfari e la non meno rovinosa caduta del governo Draghi, mi sono buttato su un complesso thriller francese su Sky, “Black Box” di Yann Gozlan con Pierre Niney, già protagonista del primo biopic su Yves Saint-Laurent, André Dussollier e Lou de Laage. Nel casino dei voli intercontinentali di questi giorni ve lo consiglio. Il protagonista, Pierre Niney, studia, ascoltando le registrazioni della scatola nera, la black box, le cause degli incidenti aerei per stabilire le colpe. Umane o meccaniche?

country queen 3

Ovviamente su grossi incidenti sono in ballo milioni e milioni e le compagnie di assicurazione tendono a dare la colpa ai piloti o a possibili terroristi internazionali. Mettiamoci anche il fatto che gli aerei sono sempre più automatici e controllati come dron che dai piloti. Quando un grande aereo con oltre 300 passeggeri cade senza apparente motivo tecnico si indaga. E troppi sono gli interessi in ballo per sorvolare sulle falle tecniche. Non è male. Vi ricordo che su Netflix avete la prima serie kenyota della piattaforma, “Country Queen”, assolutamente da vedere.

ti amo presidente 1

In chiaro cosa abbiamo? Intanto, tra il biopic su Obama di Tv2000 alle 20, 55, “Ti amo Presidente” di Richard Tanne con Parker Sawyers o il primo sequel di Jurassic Park, cioè “Il mondo perduto - Jurassic Park” sempre diretto da Steven Spielberg con Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Canale 20 alle 21, 05, punterei sulla liberatoria Nadia Cassini nel superclassico della commedia sexy “L’insegnante balla con tutta la classe” di Giuliano Carnimeo, Cine 34 alle 21, che non vi potrà certo essere indifferente.

l’insegnante balla con tutta la classe

Con lei ci sono Lino Banfi, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, Mario Carotenuto. I primi piani sono tutti per il celebre fondoschiena della Cassini, strizzata in body attillatissimi. Ma nella sua nudità, il sedere verrà mostrato, come una reliquia, solo, alla fine del film, a un Lino Banfi travestito da massaggiatrice. Pur occupando solo la sinistra dello schermo, mentre a destra compare Banfi scioccato, il sedere della Cassini en plein air sembra qualcosa di enorme e di mistico.

l’insegnante balla con tutta la classe

“Anche lei come attrice”, dice Giuliano Carnimeo a “Cine70”, “era abbastanza generica, però aveva un fisico eccezionale. Lì si puntava sui caratteri, come Renzo Montagnani, attore di una bravura straordinaria, inimmaginabile. (..) Ci divertimmo molto sul set di questo film, che girammo a Prato. Ricordo una scena, ambientata in uno studio con un lettino per massaggi, dove Banfi, travestito da donna, massaggia Montagnani allupato nei confronti di questo mascherone. C’era sul set chi piangeva dal ridere… Scene pesanti, sì, quanto si vuole, ma che funzionavano a meraviglia, se interpretate da attori di rango”.

the 33 3

A parte il finalone alla Travolta, le scene più calde riguardano anche le lezioni private che la Cassini dà ai maturi colleghi per imparare a ballare la “raccolta del melone”. In pratica lei si china come per raccogliere un melone dandosi il tempo col motivetto “Lo prendo… non lo prendo, lo prendo… non lo prendo”. Ricordate la storia dei 33 minatori cileni che nel 2010 rimasero rinchiusi in una miniera d’oro per 69 giorni? Ecco. Dopo un libro di testimonianze, se ne fece anche un film di coproduzione cilena-americana, “The 33”, diretto da Patricia Reggeri con Antonio Banderas, Lou Diamond Phillips, Mario Casas, Jacob Vargas, Iris alle 21.

takeaway 1

Su Rai Movie alle 21, 10 trovate “Takeaway” di Renzo Carbonera, uno degli ultimi film girato da Libero De Rienzo che interpreta un preparatore atletico che risolve col doping una serie di situazioni e spinge a doparsi anche una giovane marciatrice, Maria, Carlotta Antonelli, sua compagna. Poi lei si mette con certo Tom, Primo Reggiani, che è stato rovinato come atleta proprio dal preparatore e compagno della ragazza. Mai visto.

le streghe di eastwick

Su Canale 27 alle 21, 10 vedo che passa il divertente ma poco amato “Le streghe di Eastwick”, primo film girato a Hollywood, con non pochi problemi, dal geniale australiano George Miller di “Mad Max”, tratto da un romanzo di John Updike con Jack Nicholson nei panni del diavolo che si insinua tra le tre streghe Michelle Pfeiffer, Cher e Susan Sarandon. La produzione, cioè Jon Peters, cercò in tutti i modi di eliminare George Miller e di rendergli la vita difficile, ma aveva Jack Nicholson dalla sua parte. Da rivedere.

vanessa 4

Piuttosto raro anche l’erotico “Vanessa”, girato dal tedesco Hubert Frank nel 1977 con Olivia Pascal, Anton Diffring, Uschi Zech, Astrid Boner, Cielo alle 21, 15. La storia vede un’orfanella, chiusa in collegio in Europa, che scopre di aver ereditato una serie di bordelli a Hong Kong. Olivia Pascal, qui in uno dei suoi primissimi film, venne lanciata come stellina del cinema erotico europeo alle fine degli anni ’70, girò anche con Jesus Franco, “Blood Money”, e Walerian Borowczyk, “interno di un convento”. Con la bellissima Uschi Zech girarono anche “I pornodesideri di Silvia”.

kate winslet codice 999

Sempre in prima serata trovate su Italia 1alle 21, 20 il thriller con i poliziotti corrotti di Atlanta diventati criminali, “Codice 999” di John Hillcoat con Chiwetel Ejofor, Casey Affleck, Woody Harrelson, Kate Winslet, che non sembra affatto male. Su Rai Tre alle 21, 20 passa invece la commedia giovanile “La rivincita delle sfigate” diretto dall’attrice Olivia Wilde con Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Jessica Williams.

la professoressa di lingue 2

In seconda serata Cine 34 alle 22, 45 presenta la rara commedia sexy, ma più erotica che sexy, che vidi un secolo fa in un cinema di Perugia ormai chiuso, “La professoressa di lingue” diretto con scarsa voglia da Demofilo Fidani col nome di Danilo Dani che vede protagonista la prosperosa Femi Benussi. La bella insegnante di lingue Pamela Bonaccia, Femi Benussi, viene chiamata dal signor Toppetti, Pupo De Luca, allevatore di maiali, nella sua casa per preparare agli esami di ripetizione il figliolo balbuziente e inibito Michele, Walter Romagnoli.

la professoressa di lingue 3

Ovviamente tutti i maschi di casa, perfino il vecchio nonno rincoglionito, Pietro Tordi, il più arzillo del gruppo, si innamorano di lei, sempre nuda. Demofilo Fidani è poco adatto al genere, e infatti il film era terribile, malgrado la presenza della Benussi, i grandi nudi, la presenza di qualche buon caratterista e l’ambientazione abbastanza originale a Perugia. De Luca-Toppetti, che nell’edizione inglese si chiama Porcetto, fa una bella gaffe con Femi. Prima parla di una sua celebre troia, nel senso del maiale, poi si rivolge alla ragazza con un “A proposito… lei come si chiama?”. Femi Benussi ricorda, a “Cine70”, che Fidani le lasciava fare quello che voleva, ma il film era davvero fatto con pochi soldi. Più spinto del previsto.

santa maradona

Su Rai Movie torna alle 22, 50 un cult generazionale come “Santa Maradona” di Marco Ponti con Stefano Accorsi e Libero De Rienzo che parlano sul divano per ore. Le ragazze sono Anita Caprioli e Mandala Tayde. Dopo questo film sembrò che Libero De Rienzo potesse diventare una star, ma non riuscì mai davvero a concretizzarne il successo. Ricordo che gli offrii in tv di fare coppia con Massimo Coppola negli sketch di “Cocktail d’Amore”, che riprendeva un po’ di quella ispirazione, ma voleva fare il cinema.

carmen russo mia moglie torna a scuola

Nella notte arrivano “Mia moglie torna a scuola” di Giuliano Carnimeo con Carmen Russo, Renzo Montagnani, Enzo Robutti, Tony Ucci, Cine 34 alle 00, 30, “I vinti” di Michelangelo Antonioni con Franco Interlenghi, Anna Maria Ferrero, Peter Reynolds, Jean-Pierre Mocky, Etchika Choureau, Eduardo Ciannelli, Rai Tre alle 00, 55, piuttosto raro, costruito su tre episodi ambientati in Francia, Italia e Inghilterra. Ebbe grandi problemi di censura. Raro, ma decisamente meno interessante, Cine 34 alle 2, “Due sul pianerettolo” di Mario Amendola con Macario e Rita Pavone, ma ci sono anche Margherita Fumero e Gianni Agus, versione cinematografica della commedia di Amendola e Corbucci messa in scena con il vecchio comico e la cantante. Chi avrà avuto allora il coraggio di vederlo?

marco giallini mastandrea l odore della notte

Più moderno “Pazzi a Beverly Hills” di Mick Jackson con Steve Martin, Victoria Tennant, Richard E. Grant, Marilu henner, Sarah Jessica Parker, Iris alle 2, 15, che inizia col dramma di un showman delle previsioni del tempo in tv che perde nello stesso giorno la moglie, traditrice, e il lavoro, per un errore, ma trova l’amore con una giornalista inglese che viene a intervistarlo. Non perdetevi su Rai tre alle 2, 50 il bellissimo noir di Claudio Caligari prodotto da Marco Risi, “L’odore della notte” con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Giorgio Tirabassi al loro meglio.

roma violenta 1

Storia vera della romanissima banda chiamata “arancia meccanica”, che fece rapine nei quartieri alti. Strepitosa la ricostruzione della rapina a Little Tony con Giallini che chiede al cantante di cantargli “Cuore matto”: “Little… tu me stoni”. Nella notte avete anche “Roma violenta” di Marino Girolami, che si firma Franco Martinelli chissà perché, con Maurizio Merli, Richard Conte, Silvano Tranquilli, Ray Lovelock, Rete 4 alle 2, 50, “Delitto perfetto”, remake moderno del celebre film di Hitchcock, qui diretto da Andrew Davis con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Viggo Mortensen, Iris alle 4.

agente x 1 7 – operazione oceano 3

Chiudo con due capolavori del cinema bis italiano, lo 007 all’italiana “Agente X 1-7 – Operazione Oceano” diretto da Tanio Boccia con Lang Jeffries, Aurora De Alba, Eleonora Bianchi, Wladimiro Tuicovic, Rete 4 alle 4, 15 e il folle peplum coreografato da Herbert Ross su Rai Movie alle 5, “Le baccanti”, esordio di Giorgio Ferroni nel peplum, girato subito dopo l’horror “Il mulino delle donne di pietre”. Protagonisti sono la ballerina americana Taina Elg (“Les girl”s di George Cukor) e il bel Pierre Brice, non ancora noto come Winnetou.

le baccanti 1

Fu un superfiasco, anche se per qualche critico è un film di culto. “Una specie di musical MGM mitologico, con Taina Elg che sgambetta guidata da Herbert Ross” (Giovanni Buttafava, “Il patalogo”). C’è anche Akim Tamiroff come Tiresia. Il giovanissimo attore Raf Mattioli, muore d’infarto a 24 anni nell’ottobre del 1960 poco dopo aver terminato le riprese del film. Ultimo film prodotto da Cino Del Duca insieme a “Accattone”. La chiudo qui.

black box 3 black box 2 the 33 2 country queen 1 ti amo presidente 3 ti amo presidente 2 il mondo perduto. jurassic park jurrasic park – il mondo perduto 1 le streghe di eastwick 1 country queen 2 jack nicholson le streghe di eastwick the 33 1

agente x 1 7 – operazione oceano 2 agente x 1 7 – operazione oceano 1 le baccanti 3 le baccanti 2

due sul pianerettolo 2 carmen russo mia moglie torna a scuola pazzi a beverly hills 2 pazzi a beverly hills 1 la professoressa di lingue 1

la rivincita delle sfigate 3 la rivincita delle sfigate 1 la rivincita delle sfigate 2

santa maradona i vinti 1 i vinti 2 i vinti 3 libero de rienzo stefano accorsi santa maradona libero de rienzo santa maradona l odore della notte 2 l odore della notte 3 l odore della notte libero de rienzo santa maradona 2 libero de rienzo santa maradona mia moglie torna a scuola carmen russo mia moglie torna a scuola 2 carmen russo mia moglie torna a scuola carmen russo mia moglie torna a scuola carmen russo mia moglie torna a scuola 4 due sul pianerettolo 1 due sul pianerettolo

l’insegnante balla con tutta la classe l’insegnante balla con tutta la classe vanessa 1 vanessa 5 vanessa 2 vanessa 3 l’insegnante balla con tutta la classe 2 l’insegnante balla con tutta la classe takeaway 2 takeaway 3 juliane moore il mondo perduto. jurassic park