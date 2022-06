IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA VI CONSIGLIO SU CANALE NOVE ALLE 21, 35 IL VOLGARISSIMO, MA PIUTTOSTO ISTRUTTIVO, “VIVA L’ITALIA!”, SECONDO FILM DI MASSIMILIANO BRUNO - SU CINE 34 ALL’1, 10 TORNA ANCHE “E ADESSO SESSO”, BUFFA COMMEDIA A EPISODI SUL SESSO DEI VANZINA COSTRUITA COME OMAGGIO AL GENERE INVENTATO DA DINO RISI - DA VEDERE ANCHE IL PROTO-TRANSGENDER DI E CON ALDO FABRIZI “PAPÀ DIVENTA MAMMA”, CINE 34 ALLE 3, 05… VIDEO

viva l italia 4

Marco Giusti per Dagospia

Stasera che vediamo? Stasera vi consiglio su Canale Nove alle 21, 35 il volgarissimo, ma piuttosto istruttivo, “Viva l’Italia!”, secondo film di Massimiliano Bruno con megacast, Bova, Gassman, Placido, Papaleo, Ambra, Mattioli, sulla fine del governo Berlusconi e il disastro italiano di questi ultimi anni grazie al sistemo politico. Grandi battute.

viva l italia 1

A cominciare dall’anomalia del sistema sanitario italiano spiegata dall’onorevole di Placido, “Nessuna anomalia. Io so ricco e passo avanti, tu sei povera e ti attacchi ar cazzo”. Ottima anche “La prossima volta che la do chiedo il certificato medico”, detto da una escort che vede accasciarsi tra le sue braccia proprio il politico corrotto Placido colpito da mezzo infarto. O “E che… la gente ancora si suicideno?” detta dal portantino Maurizio Mattioli.

viva l'italia

O l’ormai storico “Mannaggia! Gli potevo chiede’na pippa!, detta dallo stalker (Edoardo Falcone, oggi regista) liquidato con un bacetto dopo tre anni di agguati da Ambra, star della fiction in tv con zeppola impossibile da eliminare, ma raccomandatissima dal padre Placido. O il rap del figlio contro il padre Gassman: “mio padre è una merda, un uomo senza palle, che passa tutto il giorno in ufficio a cercarle… crepa papà”. Andò benissimo allora, nel lontano ottobre 2012, 5 milioni di euro in 5 settimane. Certo, il cinema di Max Bruno non va per il sottile. Non si accontenta di un bacetto, pretende almeno una pippa.

il cardinale 2

Beh, se cercate qualcosa di più sobrio su Tv2000 alle 20, 55 ci sarebbero i 175’ del polpettone storico di Otto Preminger, “Il cardinale”, tratto dal romanzo di Henry Morton Robinson. Attraverso il personaggio di un prete americano, Stephen Fermoyle, interpretato da Tom Tryon, abbiamo un punto di vista speciale, quello della Chiesa Cattollica, riguardo grandi avvenimenti del Novecento, dal nazismo alla segregazione negli stati del sud. Girato quasi interamente in esterni o in ambienti veri tra Boston, Vienna, Roma, Georgia, New York, Preminger, che lo scrisse in 18 mesi e lo girò senza sgarrare di una virgola rispetto al copione.

the prestige

Grande cast internazionale, Romy Schneider, Raf Vallone, John Huston, Carol Lynley, Dorothy Gish, strepitoso fotografia di Leon Shamroy e del nostro Pietro Portalupi. Un bel po’ visto, ma piuttosto accattivante “The Prestige”, il fantasy sulla magia di inizio secolo (il Novecento) di Christopher Nolan con Hugh Jackman e Christian Bale maghi rivali, Michael Caine, Scarlett Johansson, con un grande cammeo di David Bowie, Iris alle 21.

braven – il coraggioso

Su Cine 34 alle 21 trovate la commedia allora generazionale per trentenni “Amore, bugie e calcetto” di Luca Lucini con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battison, Angela Finocchiaro, Filippo Nigro. Niente di eccezionale, ma si vede. Certo, meglio l’action con Jason Momoa che fa il taglialegna pronto a difendere la famigliola nelle montagne innevate nel mai visto (da me) “Braven – Il coraggioso” di Lin Oeding, canale 20 alle 21, 05. Commedia con furti di opere d’arte molti anni ’80 è “Pericolosamente insieme” di Ivan Reitman con Robert Redford, Debra Winger, Daryl Hannah, Brian Dennehy, canale 27 alle 21, 10, dove trovate uno sguardo d’epoca sul mondo artistico americano del momento, tra artisti e galleristi.

free state of jones

Se non lo avete visto troverete interessante “Free State of Jones” di Gary Ross con Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell, Rai Movie alle 21, 10, storia della vera rivolta di un contadino del Sud, Newt Knight, cioè Matthew McConaughey, che nel 1863, in piena guerra civile, si ribella ai sudisti e, assieme a un gruppo di schiavi e di agricoltori bianchi riesce a dar vita a uno stato libero dove potrà anche sposare una ex schiava nera. Le cose non andranno a finire benissimo, ovviamente.

ben is back 2

Su Cielo alle 21, 15 trovate “la diseducazione di Cameron Post” di Desiree Akhavan con Chloe Grace Moretz, Sasha Lane, Forrest Goodluck, film che racconta la storia vera di una ragazza omosessuale americana che nel 1993 nel Montana, viene spedita in un centro di rieducazione per essere curata dalla sua “malattia”. Tratto dal romanzo omonimo di Emily M. Danforth del 2011.

l’uomo in piu' 2

Su Rai Uno alle 21, 25 avete invece la triste storia di una mamma, Julia Roberts, che cerca di salvare il figlio, Lucas Hedges, dalla droga in “Ben Is Back” di Peter Hughes. Si piange. Si piange anche nel superdrammatico “Ride” di Valerio Mastrandrea con Chiara Martegiani, come fresca vedova di un operaio, morto sul lavoro pochi giorni prima, che si prepara a un funerale dove non vorrebbe andare. Con lei ci sono Renato Carpentieri, Stefano Dionisi, Milena Vukotic, Rai 5 alle 22, 15.

e adesso sesso

Vedo che su Cine 34 alle 23, 10 passa il primo film di Paolo Sorrentino, “L’uomo in più” con Toni Servillo, Andrea Renzi, Angela Goodwin, bravissima attrice inglese che si era innamorata dell’Italia e di Franco Giacobini e rimase tutta la vita a Roma, Nello Mascia. Ricordo che il film me lo fece scoprire a Venezia più di vent’anni fa Tatti Sanguineti, che era assolutamente fan. Su Cine 34 all’1, 10 torna anche “E adesso sesso”, buffa commedia a episodi sul sesso dei Vanzina costruita come omaggio al genere inventato da Dino Risi. Ci sono Max Giusti, Elena Russo, Tony Sperandeo e Gigi Burruano, Adolfo Margiotta, Youma Diakite.

malavita

ll film più stracult e raro della serata, anzi della nottata, mi sembra il davvero mai visto “Malavita”, Rete 4 alle 2, 10, melodramma con morti ammazzati e amori impossibili ideato e prodotto dal napoletano Roberto Amoroso della Ramo Film ma diretto nel 1951 dal padovano Rate Furlan, autori l’anno prima del primo “Zappatore”, sempre prodotto da Amoroso, con Gabriele Ferzetti e Marisa Merlini, che mi piacerebbe proprio vedere.

Anche qui siamo in piena sceneggiata con una donna, Jacqueline Pierreux, già legata a un malavitoso, Harry Feist, divisa tra due fratelli, Aldo Nicodemi e Franco Silva, il padre di Mita Medici, che arriveranno a duellare per lei. Ci scappa più di un morto. Fotografia di Giuseppe Caracciolo. Tra gli attori compare anche Luigino Uzzo, poi noto caratterista.

aldo fabrizi papa diventa mamma

Da vedere anche il proto-transgender di e con Aldo Fabrizi “Papà diventa mamma”, Cine 34 alle 3, 05, dove il Sor Peppe, padre della Famiglia Passaguai, non potendone più della moglie Margherita, Ave Ninchi, sotto ipnosi riesce a scambiare i ruoli e a sentirsi finalmente la femmina di casa. Follia totale per il 1952, scritta da Ruggero Maccari e Mario Amendola, fotografata da Mario Bava, col solito cast della serie della Famiglia Passaguai, Giovanna Ralli, Carletto Delle Piane, Giancarlo Zarfati, ma anche Paolo Stoppa, Luigi Pavese, Virgilio Riento. Assolutamente da recuperare.

papa diventa mamma

La notte procede con il notevole “Tony Arzenta” di Duccio Tessari con Alain Delon, Rai Movie alle 3, 05, col peplum, molto visto, “Maciste nell’inferno di Gengis Khan” di Domenico Paolella con Mark Forest, José Greci, Ken Clark, Gloria Milland, Howard Ross alias Renato Rossini, Cine 34 alle 4, 05. Chiuderei con un film di Jerzy Skolimowski tratto da Ivan Turgenev e prodotto da Angelo Rizzoli che fu un flop epocale, “Acque di primavera” con Nastassja Kinski, Timothy Hutton, Valeria Golino, William Forsythe, Urbano Barberini, Iris alle 4, 25.

ride 1 tony arzenta viva l italia 3 viva l italia 2 tony arzenta il cardinale 1 the prestige 2 malavita malavita david bowie nei panni di nikola tesla in the prestige e adesso sesso 1 e adesso sesso 2 the prestige e adesso sesso 2 e adesso sesso the prestige braven – il coraggioso l’uomo in piu' 5 toni servillo l’uomo in piu toni servillo l’uomo in piu 2 toni servillo l’uomo in piu l’uomo in piu' 2 l’uomo in piu' l’uomo in piu' 4 the prestige 2 ride 3 ride 2 ben is back 4 ben is back 3 free state of jones 1 ben is back 1 free state of jones. viva l'italia