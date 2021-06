IL DIVANO DEI GIUSTI - IL TITOLO PIÙ STRACULT DI OGGI È IL PUR DISASTROSO “ZANDALEE”, FILM PICCANTINO GRAZIE ALLE SCENE DI NUDO DELLA STUPENDA ERIKA ANDERSON, CON NICHOLAS CAGE COL PIZZO E JUDGE REINHOLD CHE PERDONO LA TESTA PER LEI IN QUEL DI NEW ORLEANS. LE CRITICHE LO STRONCARONO, “IL PLOT FA SCHIFO, MA I DIALOGHI SONO PEGGIO”, A PARTE QUELLA DI “FILM THREATH” CHE ESALTA LE VIRTÙ DELLA PROTAGONISTA BONISSIMA. PERCHÉ NON LE HANNO FATTO FARE QUALCOSA DI PIÙ A QUESTA ERIKA ANDERSON RIMANE UN MISTERO… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Mentre “Crudelia” procede tranquilla nella sua scalata al box office, ieri erano 42 milioni di dollari gli incassi internazionali, Cina esclusa, da noi un totale di 570 mila euro (ieri 55 mila), e aspettiamo a metà giugno “A Quiet Place II” di John Krasinski, che vanta un totale di 79 milioni di dollari, non vedo grandi cose né in chiaro né in streaming.

IL PRIMO RE

Oltre al barbosissimo “Lasciali parlare” di Steven Soderbergh con Meryl Streep e Candice Bergen, che mi è costato 9 euro su Sky, oltre allo scatenato “Mortal Kombat”, dovrebbe esserci “DNA – Le radici dell’amore”, commedia grottesca su un funerale diretta dalla regista francese Maiween con Fanny Ardant, Louis Garrel e la stessa Maiween.

sono un fenomeno paranormale 2

E’ uno dei film con l’inutile bollino Cannes 2020, il festival che non è mai stato fatto. In chiaro il film meno visto e più interessante mi sembra che sia su Rai Movie alle 21 “Il primo re” di Matteo Rovere con Alessandro Borghi e Alessio Lapice che fanno i fratellini Romolo e Remo, più che un pilot della sua serie “Romulus” e più che una prova generale.

Per i fan di Alberto Sordi, sempre presenti, Cine 34 lancia il buffo “Sono un fenomeno paranormale” di Sergio Corbucci con Eleonora Brigliadori, Elsa Martinelli, Pippo Baudo. Corbucci chiese al mio amico Giovanni Buttafava di fare un ruolo, che andò poi a Gianni Bonagura.

paulette

Alle 23, in replica, arriva “Tutti dentro” diretto da Sordi stesso. Per celebrare i 90 anni di Clint Eastwood Iris alle 21 passa uno dei suoi western più noti, “Il cavaliere pallido”, bello ma un po’ troppo artistico nel ricordo di allora. Meglio “Unforgiven”, che trovate su Prime.

Non rivedo da allora neanche “La leggenda del pianista sull’oceano” di Giuseppe Tornatore con Tim Roth, Pruitt Taylor Vince, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco, Tv2000 alle 21, 10, film toccato da grandeur leoniana con tanto di musica celebre di Ennio Morricone.

tim roth la leggenda del pianista sull’oceano

Si racconta di scontri continui tra il protagonista Tim Roth e Tornatore, di un set costosissimo e non così funzionale. Mi ricordo l’anteprima per critici dove nessuno osò dire molto, ma Fofi scappò inorridito a metà film. Io non sopportai troppo la sfida al piano tra il protagonista bianco e un assurdo Jelly Roll Morton (che si disse doppiato da Idris…, sarà vero), ma rispetto la voglia di grandezza di Tornatore, anche se spesso non riesce a divincolarsi dalle proprie costruzioni.

pippo baudo alberto sordi sono un fenomeno paranormale

Lunghissimo, 180 minuti, rifiutato da Cannes e da Berlino, troppo cinema di papà, verrà tagliato nella versione americana per diventare vendibile. Ci sono momenti notevoli, l’occhio ballerino di Pruitt Taylor Vince, la storia d’amore con Mèlanie Thierry, l’apparizione di Gabriele Lavia, la fotografia di Lajos Koltai.

unforgiven

Tra gli altri film in prima serata noto su Cielo alle 21, 15 il curioso “Paulette” di Jerome Enrico, storia di una vecchia pasticciera che si butta nel mercato della droga con Bernadette Lafont e Carmen Maura, il thriller con Nicole Kidman smemorata che si sveglia ogni mattina non sapendo chi è, “Before I Go To Sleep” di Rowan Joffe, prodotto da Ridley Scott con Colin Forth e Mark Strong, Rai 5 alle 21, 15.

ryan gosling the believer

Ci sarebbe anche “XXX” di Rob Cohen con Vin Diesel e Asia Argento, che ricordo assolutamente non male, anche se sul film è già partita la maledizione del #metoo, visto che Asia ha recentemente ricordato di essere stata molestata sul set dal regista. Ottimo thriller, con grande regia di Richard Donner, Nove alle 21, 25, “Solo due ore” con Bruce Willis, Mod Def, David Morse.

asia argento xxx

Per i fan di Laura Morante segnatevi sul taccuino che stasera ritorna l’atteso “Lo sguardo dell’altro” diretto dallo spagnolo Vicente Aranda, unico suo film erotico, Cielo alle 23.

Se la vedrà con un altro film piccantino grazie alle scene di nudo della stupenda Erika Anderson, che poco o niente ha poi fatto, il pur disastroso “Zandalee” di Sam Pillsbury, 7gold alle 23, 30, con Nicholas Cage col pizzo e Judge Reinhold che perdono la testa per lei in quel di New Orleans. Le critiche lo stroncarono, “il plot fa schifo, ma i dialoghi sono peggio”, a parte quella di “Film Threath” che esalta le virtù della protagonista bonissima.

erika anderson zandalee 2

Perché non le hanno fatto fare qualcosa di più a questa Erika Anderson rimane un mistero. Sempre in seconda serata trovate l’ottimo ’ndrangheta-movie “Anime nere” di Francesco Munzi con Fabrizio Ferracane e Barbora Bobulova, Rai Movie alle 23, 20. Era invece vecchiotto anche quando uscì il tardo western americano “Sfida oltre il fiume rosso” del pur eroico Richard Thorpe con Glenn Ford, Angie Dickinson, Jack Elam, Chad Everett, Iris alle 23, 25.

before i go to sleep

Nella notte passano dei film interessanti, come “The Believer” di Henry Beam, Rai Movie all’1, 20, con Ryan Gosling che studia il Talmud la notte e diventa un pazzo neo-nazi antisemita di giorno. Con lui ci sono Theresa Russell, Billy Zane, Summer Phoenix. Poi il solidissimo thriller, forse un po’ visto, “Il rapporto Pelican” di Alan J. Pakula con Julia Roberts, Denzel Washington. Sam Shepard, Iris all’1, 25.

jerome enrico paulette

“La moglie più bella” diretto da Damiano Damiani con Ornella Muti giovanissima, che recita col suo fidanzato del tempo Alessio Orano, Cine 34 all’1, 45, era un film importante. Intanto perché trattava un tema importante ispirata alla vera storia della siciliana Franca Viola, la ragazza violentata dal suo fidanzato che rifiuta il matrimonio riparatore, classico finale della fuitina, e denuncia il suo violentatore alle autorità.

nicole kidman before i go to sleep

Poi perché era scritto da una donna, Sofia Scandurra, che poi riuscirà anche a dirigere film suoi come “Io sono mia”. Infine perché lanciò la stella di Ornella Muti, presentata proprio come la donna più bella.

Passiamo ai lupetti mannari innamorati con “Blood and Chocolate – La caccia al licantropo è aperta” di Katja von Garnier con Agnes Bruckner, Hugh Dancy e Olivier Martinez, Rai Movie alle 3, 05, dove una bella ragazza licantropa rumena rifiuta di sposare il capo branco perché si è innamorata da un ragazzo normale. Ahi, ahi..

nicolas cage zandalee. 1

Alle 3, 45 Cine 34 si butta su un eroe della cristianità, che non è Salvini a Lourdes, ma il più antico “Costantino il grande”, interpretato dall’americano Cornel Wilde. Con lui ci sono Belinda Lee e Massimo Serato. Wilde, “uomo squisito”, come lo ricordava Umberto Lenzi, aiuto regista sul film “si trovò male con il regista, Lionello De Felice, che non conosceva una parola d’inglese, tanto che Joseph Levine, che aveva messo dei soldi sul film, dovette chiamare un dialogue couch sul set”.

Umberto Lenzi che, assieme a Paolo Bianchini, fece da aiuto a De Felice sul film, ricorda il regista non particolarmente a suo agio sul set. Cresciuto alla scuola di Alessandro Blasetti, De Felice ne aveva ripreso certi eccessi da regista. Avrebbe voluto fare grandi movimenti di macchina e scene complesse che erano irrealizzabili con un set così complesso e pieno di comparse. Prima di girare una scena, ricorda Lenzi, attori e maestranze dovevano aspettare ore le idee fumose di De Felice.

ornella muti la moglie piu bella 2

Dalle cronache del tempo, infatti, si sa che Belinda Lee ritornò infuriata a Roma dalla Jugoslavia per l’inutile fatica sprecata sul set. Tutto questo fece lievitare i costi e obbligò il produttore a rigirare anche gran parte del materiale a Roma e dintorni, soprattutto a Viterbo, sotto la regia di Mario Costa, regista più pratico e attento.

cornel wilde costantino il grande 1

Lenzi ricordava che il produttore, Felicioni, il direttore di produzione, Jacopo Comin, e lo stesso De Felice, erano tutti vecchi fascisti (Comin aveva addirittura il busto del Duce in ufficio).

Chiude la nottata l’horror con scene hard (inserite e non) “Malabimba” di Andrea Bianchi, Rete 4 alle 4, 30, con Katell Laennec alias Bimba Caroli, Patricia Webley alias Patrizia De Rossi e Mariangela Giordano.

Nel film la piccola malabimba sedicenne invasata dall’animaccia di un’antenata si masturba di fronte a tutta la famiglia, fa una megapompa allo zio infermo che ci rimane sul colpo, seduce una suora e altre piacevolezze. Le scene hard non le vedrete. Almeno penso…

