IL DIVANO DEI GIUSTI - IN TV IN CHIARO COSA VEDIAMO? CI SAREBBE IL BATMAN MOVIE PIÙ AMATO DAL PUBBLICO, CIOÈ “IL CAVALIERE OSCURO” DI CHRISTOPHER NOLAN CON CHRISTIAN BALE E HEATH LEDGER COME JOKER NEL SUO FILM FINALE. DIFFICILE FARE DI MEGLIO - MAGARI QUALCUNO NON HA VISTO LA COMMEDIA DI SUCCESSO DI FAUSTO BRIZZI “MASCHI CONTRO FEMMINE” - ALLE 23,30 AVETE “UNDER THE SKIN”: ADORATORI DI SCARLETT JOHANSSON PREPARATEVI, PERCHÉ NON L’AVETE MAI VISTA COSÌ NUDA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

bruce willis die hard

In tv in chiaro cosa vediamo? Ci sarebbe “Trappola di cristallo” di John McTiernan con Bruce Willis come agente John McClane, in azione per salvare la moglie Holly, Bonnie Bedelia, e un bel po’ di poracci chiusi all’ultimo piano di un grattacielo per festeggiare il capodanno e tenuti in ostaggio dal terrorista tedesco Hans Gruber di Alan Rickman e dal suo braccio destro, il biondo Alexander Godunov, Iris alle 21. O, su Canale 20 alle 21, 05, il Batman movie più amato dal pubblico, cioè “Il cavaliere oscuro” di Christopher Nolan con Christian Bale e uno strepitoso Heath Ledger come Joker nel suo film finale, Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman. Difficile fare di meglio.

heath ledger nella parte di joker

Per le serate cineclubbare Tv2000 alle 21 propone un bel film di Zhang Yimou, Leone d’Oro a Venezia nel 1999, “Non uno di meno” con Wei Minzhi, Zhang Huike, Tian Zhenda, Gao Enman, Sun Zhimei. Devo dire che preferirei buttarmi sull’antico “Mademoiselle Fifi” diretto da Robert Wise con Simone Simon, Kurt Krueger, John Emery, Alan Napier, presentato da Rai Scuola alle 21.

sotto il sole di riccione

Più sbarazzino, e credo in arrivo per la prima volta in chiaro la sub-vanzinata giovanile, ma scritto proprio da Enrico Vanzina, “Sotto il sole di Riccione” dei due videomaker You Nuts! con Cristiano Caccamo, Davide Calgaro, Matteo Oscar Giuggioli, Ludovica Martino, Cine 34 alle 21. Su Rai Movie alle 21, 10 trovate la commedia su due sorelle che sono davvero troppo diverse “Se fossi lei – In her Shoes” diretto da Curtis Hanson con Cameron Diaz e Toni Collette come le due sorelle Maggie e Rose e Shirley MacLaine come la nonna.

kickboxer: la vendetta del guerriero 3

Per i fan dell’action movie dove ci si mena parecchio, Cielo alle 21, 15 ha preparato “Kickboxer: La vendetta del guerriero” di John Stockwell con star delle botte come Dave Bautista, Gina Carano, Jean-Claude Van Damme. Rai Tre alle 21, 25 con “Official Secrets – Segreto di stato” di Gavin Hood con Keira Knightley, Matt Smith, Rhys Ifans, Ralph Fiennes, presenta una storia recente di vere spie, ambientata addirittura durante l’invasione dell’Iraq del 2003.

maschi contro femmine

Su Canale Nove alle 21, 25 magari qualcuno non ha visto la commedia di successo (13 milioni di euro!) di Fausto Brizzi “Maschi contro femmine” con Paola Cortellesi, Luca Calvani, Alessandro Preziosi, Nicolas Vaporidis, Daniel McVicar. Ci trovate perfino Paolo Ruffini e Chiara Francini, appena usciti dal mio programma “Bla Bla Bla” su Rai Due. Attenzione che su TV8 alle 21, 30 arriva il fortunato “Spider-Man: Homecoming” di Jon Watts con Tom Holland, Robert Downey jr., Michael Keaton, Marisa Tomei, Jon Favreau.

spider man homecoming

Quando uscì, solo nella sua prima settima lo Spider-Man ragazzino di Tom Holland, alla sua seconda avventura in vacanza in Europa, malgrado avesse praticamente demolito Venezia peggio di una nave da crociera, incassava la bellezza di 93 milioni di dollari solo nel primo weekend americano, che diventavano 580 milioni di dollari nelle due settimane di uscite sparsi per 66 mercati. In Cina aveva incassato 167 milioni.

scarlett johansson in under the skin

In seconda serata trovate su Cine 34 alle 22, 55 una graziosa commedia girata da Marco Risi prima di dedicarsi al cinema di impegno civile, “Colpo di fulmine” con Jerry Calà, Ricky Tognazzi, Vanessa Gravina, Valeria D'Obici. Piacque molto al tempo. Su Rai Movie alle 23, 30 avete “Under the Skin” di Jonathan Glazer con Scarlett Johansson. Adoratori di Scarlett Johansson preparatevi, perché così non l’avete mai vista.

Under the Skin di Jonathan Glazer mostra cinema venezia film da non perdere H L

Forte di un esordio a Venezia tra i fischi e le frecciate dei critici più tradizionalisti, e di un’accoglienza in patria, in Inghilterra, che lo ha trattato come uno dei capolavori degli anni 2000 (qualcuno si sbaglierà, no?), il film è un complesso, ma estremamente affascinante, disturbante, salutare tuffo nella fantascienza politica e nel bellissimo corpo di Scarlett Johansson. Tutto girato in una Scozia piovosa e autunnale e tratto da un romanzo del belga Michel Faber, che da anni vive in Scozia, ha una costruzione difficile e misteriosa che non concede molto al pubblico, a parte l'esposizione della pelle di Scarlett. Mai così nuda.

La seguiamo alla guida di un camion mentre adesca giovinotti appiedati. Li porta in una specie di camera nera, dopo si spoglia lei e si spogliano loro. E col pisello ritto (te credo) finiscono in una specie di salamoia aliena dove vengono succhiati da chissà quale entità. Ma a un certo punto Scarlett inizia a avere dei dubbi sul suo ruolo di vampiretta aliena. Dopo che ha adescato un ragazzo dal volto mostruoso, grande momento stracult e dopo che ha cercato di mangiare quella che sembra una torta surgelata Bindi più che una vera torta scozzese.

resurrection 2

Quando un maschio locale cercherà di penetrarla capiamo che sotto alla pelle, under the skin appunto, ha qualche problemino. Come è stato scritto è un film che non può non rimanerti a lungo sotto la pelle, che ti fa parlare. 7Gold alle 23, 30 presenta il curioso, dimenticato “Resurrection” di Russell Mulcahy con Christopher Lambert, Robert Joy e David Cronenberg che fa il sacerdote.

vin diesel riddick

Si Iris alle 23, 40 trovate “Air Force - Aquile d’acciaio 3” di John Glen con Louis Gossett jr., Rachel McLish, Paul Freeman. Commedia di guerra moderna, su TV8 a mezzanotte in punto arriva “Riddick” di David Twohy con Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Jordi Mollà, sequel del più riuscito “le cronache di Riddick”. Fantascienza con Vin Diesel. Su Italia 1 alle 0, 15 ritrovate Bruce Willis nel modesto “Extraction” di Steven C. Miller.

monica guerritore e gabriele lavia sensi

La situazione si scalda quando arriva su Cine 34 alle 00, 45 il cultissimo giallo-erotico “Sensi” di Gabriele Lavia con Monica Guerritore, Gabriele Lavia, Mimsy Farmer, Lewis Ciannelli, Gioia Scola. Lui, Lavia, è un killer in fuga che se la spassa a Roma nella casa d’appuntamenti gestita da Mimsy Farmer (“sei sempre appetitosa”, fa lui quando la vede). Lei, la Guerritore, una signora bene che fa la mignotta per puro piacere. Ma in realtà non è solo quello, e è molto pericolosa. Ovviamente hanno rapporti scatenati e tormentati.

monica guerritore sensi 1

“Ho voglia di metterti le mani sotto la gonna e poi sotto le mutandine…” fa lui. “Mi dispiace, non le ho”, fa lei. Poi gli vieta di farsi la doccia. “Mi piace giocare con i sensi degli uomini. Il loro odore… il loro sapore… E mi piace condurre il gioco purché sia sporco. Il gioco pulito non mi interessa. Né tanto meno mi eccita”. Finale con la battuta chiave di Lavia: “Non mi sento un professionista, mi sento un fesso”.

Lavia ha raccontato a “Nocturno” che Luciano Martino, il produttore, gli ha rovinato il film, che prevedeva una scena iniziale dove “Tino Carraro entra in un bar dove una donna albina nuda balla su un pianoforte, si leva un impermiabile lurido, va in bagno, si toglie un dente finto dentro il quale è nascosto un microfilm. Quando esce viene attaccato da un gruppo di nani che lo sbranano vivo”. Ma perché Lavia e Guerritore hanno girato solo due film assieme. Pensate quanti capolavori immortali ci siamo persi.

il sindacalista lando buzzanca

Su Rete 4 doppietta comica d’alta classe dalle 0, 50, Prima “Straziami ma di baci saziami” di Dino Risi con Nino Manfredi, Pamela Tiffin, Ugo Tognazzi, Moira Orfei, Livio Lorenzon, un film che andò benissimo quando uscì perché giocava sulla comicità dei burini che parlano con le frase delle canzonette e su una buffa trovata di Tognazzi sarto muto. E alle 3, 15 “Il sindacalista”, sorta di risposta di Luciano Salce e Lando Buzzanca al film operaio di Elio Petri e Gian Maria Volonté “La classe operaia va in Paradiso”. Qui ci sono Isabella Biagini, Dominique Boschero e Renzo Montagnani come padrone da sfottere e combattere.

king kong 2. 2

Su Iris alle 3, 30 passa il terribile ma rarissimo “King Kong 2” di John Guillermin con Brian Kerwin, Linda Hamilton, John Ashton, Peter Michael Goetz, Frank Maraden, sequel del riuscito “King Kong” di John Guillermin. Dino De Laurentiis parlò a lungo di diversi sequel possibili, quello più ricorrente era “King Kong in Africa". Lui stesso racconta il soggetto alla giornalista Mary Murphy: “Kong giace morto e, come dire, gli scienziati vengono e lo portano via e Kong diventa come Frankenstein, conosce Frankenstein? Ma diventa pazzo e cattivo, Uccide tutti. E Dwan (Jessica Lange) adesso è una grande star del cinema e dice: “Hey, Kong, ti ricordi di me?” Lei salta sulla sua mano, lui la prende, la avvicina alla sua faccia, sorride e poi… gnam, se la mangia. Le piace, Mary?”.

king kong 2. 1

Ma ci sono anche un “The Bionic Kong”, “King Kong vs. Orca”, “King Kong in Moscow”. L’unico sequel che si farà, con dieci anni di ritardo, sarà questo modesto King Kong 2 che verrà diretto nuovamente da John Guillermin, ma si rivelò un disastro, 18 milioni di budget e solo 5 milioni di dollari di incasso. Nel film Kong è “interpretato” da Peter Elliott, che diventerà celebre in tutto il mondo come “gorilla” per il cinema (Gorilla nella nebbia, Congo, Buddy) e la pubblicità (Crodino, ecc). C’è anche una Lady Kong, interpretata da Gege Antoni, Brian Kerwin e Linda Hamilton.

mannaja 1

Chiuderei con un tardo western italiano, Cine 34 alle 4, 10, “Mannaja” di Sergio Martino con Maurizio Merli, Philippe Leroy, Martine Brochard, John Steiner, Sonja Jeannine. . Per Sergio Martino il film è uno dei suoi migliori, con una grande inizio, la mannaja di Merli colpisce in pieno la mano del povero Donald O’Brien (“Non so come abbiano fatto questo effetto, ma funzionava”, ha detto l’attore), e grandi altri trovate. Non funzionava benissimo Maurizio Merli (doppiato da Pino Locchi), che allora comunque faceva cassetta col poliziesco ma non si era mai azzardato nello spaghetti.

mannaja

Ci fosse stato un vero eroe western le cose sarebbero andate diversamente. Comunque l’idea di questo bounty killer con la mannaja in mano che percorre il west alla ricerca di criminali non era male. Molto tardo come produzione, con gli studi della Elios ormai fatiscenti. “Di solito si pensa che fosse stata una scelta artistica”, ricorda il regista, “ma in realtà con la nebbia riuscivamo a nascondere lo stato dello studio”.

mannaja 3

Ci sono ancora belle presenze. Come un John Steiner in gran forma come cattivo che gira con due mastini neri. Solo che i cani, come vedevano la macchina per la nebbia si mettevano paura e andavano da tutte le parti, ricorda Sergio Martino, così il povero Steiner si trovava in difficoltà fra le risate generale. Inoltre non sapeva neppure andare a cavallo, aveva bisogno di una controfigura. Celebre la frase che dissero gli amici romani a Merli riguardo al film: “A Maurì... mannaja la miseria!”.

