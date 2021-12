IL DIVANO DEI GIUSTI – "POCOTO, POCOTO!" NELLA NOTTE TORNA TOMAS MILIAN IN "DELITTO AL RISTORANTE CINESE" CON BOMBOLO. LO CONSIGLIO ANCHE A CAPEZZONE, BENCHÉ SIA PIÙ DA ZEROCALCARE - IL CAPOLAVORO DI ISA MIRANDA, "ZAZÀ" DI RENATO CASTELLANI, RAI TRE ALLE 3, 30 E LO STRACULT "INDAGINE SU UN CITTADINO DI ELIO PETRI" ANCHE SE A QUEL TEMPO NOI BRAVI RAGAZZI DI ESTREMA SINISTRA ODIAVAMO PETRI – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

STANLEY KUBRICK SUL SET DI SPARTACUS

Passiamo al divano di questa sera. Beh. Su Iris alle 21 avete "Spartacus" di Stanley Kubrick, ma iniziato da Anthony Mann, scritto da Dalton Trumbo e interpretato da un potente Kirk Douglas assieme a Tony Curtis, Laurence OLivier, Charles Laughton, Jean Simmons.In un primo tempo avrebbe dovuto interpretarlo Yul Brynner, che aveva rifiutato "Salomone e la Regina di Saba" di King Vidor.

kirk douglas spartacus

Ma quando, improvvisamente, morì Tyrone Power in una scena di duello con george Sanders nel film, venne chiesto a Yul di lasciar perdere Startacus e di salvare il film. Come Yul finì nelle braccia della Regina di Saba, cioè Gina Lollobrigida, Kirk Douglas diventò Spartacus. Non solo. Riuscì a far fuori il grande Anthony Mann dal set e chiamò Kubrick. Ma le cose non funzionarono benissimo sul set con l'invadente Kirk e Kubrick, che schifava anche il copione di Dalton Trumbo. Il tutto si girò in Spagna, con molti dei futuri Maciste del nostro cinema, come Gordon Mitchell e Brad Harris.

spartacus 2

Su Cine 34 trovate invece "Fantozzi in paradiso" di Neri Parenti con Villaggio-Reder-Vukotic-Mazzamauro. Su Canale 20 il più che divertente "The Nice Guys" diretto da Shane Black, il geniale sceneggiatore di "Arma letale" che si era inventato i film di poliziotti in coppia, che qui sono Ryan Gosling e un Russell Crowe un po' sovrappeso. Attenti che ci sono anche Kim Basinger e la strepitosa Margaret Qualley. Tutto ambientato nella Los Angeles degli anni del fiorire del cinema porno. Su Rai Movie alle 21 avete il film turco "Ayla - La figlia senza nome" di Can Ulkay. Grandi classici anche alle 21.

spartacus

Oltre a "Spartacus" avete "A ciascuno il suo" di Elio Petri con Gian Maria Volonté, Irene Papas, Gabriele Ferztti, Salvo Randone, Rai Storia alle 21, 15. Ricordo che all'epoca era vietato ai 18 anni e non lo riuscii a vedere. Vidi invece "A piedi nudi nel parco" diretto da Gene Saks e tratto dalla strepitosa commedia di Neil Simon con Robert Redford, che lo aveva interpretato a teatro, e Jane Fonda, ma anche con Charles Boyer e Mildred Natwick, Paramount alle 21, 10. Mi colpì il fatto, allora, che il vecchio Boyer raccontava di vedere i vecchi film americani degli anni'30 in tv. Cosa che non si faceva in Italia, ancora. Invece, oggi...

fantozzi crocifisso in sala mensa

Su Italia 1 alle 21, 20 avete il complesso fantascientifico, ma non così riuscito "Oblivion" diretto da Joseph Kosinski con Tom Cruise, Andrea Riseborough, Melissa Leo, Morgan Freeman. Ambientato nell'arido 2077. Perché non sapeva, il regista cosa sarebbe stato il 2021...Darei una sbirciatina anche a "Above Suspicion - Crimine e desiderio" del bravo Philip Noyce con Emilia Clarke e Jack Huston, Rai 4 alle 21, 20. Su Rai Uno arriva invece il biopic su Carla Fracci con Alessandra Mastronardi "Carla" diretto da Emanuele Imbucci. Andrà benissimo, ovvio. Era un film simpatico ma inutilmente fracassone "Shoot'em Up - Spara o muori", Cielo alle 21, 25, fumettone diretto da tal Michael Davis con Clive Owen dalla pistola facile che elimina i nemici anche quando ha tra le braccia Monica Bellucci. Faceva un po' ridere.

DELITTO AL RISTORANTE CINESE 22

In seconda serata avete il terribile "Il terribile ispettore" di Mario Amendola con Paolo Villaggio giovanissimo, Cine 34 alle 23, commedia sulla malasanità italiana con Didi Perego, Agostina Belli e Francesco Mulé. Tra le repliche vi segnalo "L'inferno di cristallo" di John Guillermin con Steve McQueen e Paul newman, Tv2000 alle 23, 05.

Nella notte avviso i fan di Monnezza che torna il loro beniamino Tomas Milian in "Delitto al ristorante cinese" di Bruno Corbucci con Bombolo, Cannavale, Gegia e OLimpia Di Nardo, Cine 34 alle 00, 55, il film che darà un senso alla loro nottata. Lo consiglio anche a Capezzone, benché sia più da Zerocalcare.

DELITTO AL RISTORANTE CINESE 3

Molto interessante, l'ho rivisto da poco, "La banda di jesse James" di Philip Kaufman con Robert Duvall come Jesse e Cliff Robertson come Cole Younger, Rete 4 all'1, 45. Rai Tre alle 2, 20 lancia un capolavoro del vecchissimo cinema italiano, "E' caduta una donna" con Isa Miranda, Rossano Brazzi, Claudio Gora e Luigi Pavese, diretto da Alfredo Guarini, marito della diva, nel 1941. Mai visto, accidenti!. Nella notte arrivano anche film stracult come "La casa delle finestre che ridono" con Lino Capolicchio, Cine 34 alle 2, 40, "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto" di Elio Petri con Gian Maria Volonté in stato di grazia, Florinda Bolkan, Gianni Santuccio, Orazio Orlando e Massimo Foschi, La7 alle 2, 45. A quel tempo noi bravi ragazzi di estrema sinistra odiavamo Petri. Ma io andai a vedere il film con mio padre, questore, che trovò il film bellissimo e molto realistico. Molti suoi colleghi erano identici al commissario di Volontè ("Panunziooo"). Nell'odio per Petri e il cinema civile, mi rimise le cose a posto solo, molti anni dopo, il grande Alex Cox, il regista di Sid e Nancy, che amava gli spaghetti western e il cinema italiano di genere e vedeva i film alla Petri come puro genere, cioè molto simili ai nostri western. Su Iris non perdetevi "Taverna Paradiso" di e con Stallone e Armand Assante, Iris alle 2, 45.

delitto al ristorante cinese

Chiudo con il capolavoro di Isa MIranda, "Zazà" di Renato Castellani, Rai Tre alle3, 30, e "L'armata Brancaleone" di Monicelli con Gassman-Volonté-Spaak-Salerno, Rai Movie alle 5, un film che per anni abbiamo saputo a mente ma che, a rivederlo, mostra un po' i segni del tempo... O no?

zaza castellani DELITTO AL RISTORANTE CINESE tomas milian bombolo delitto al ristorante cinese gian maria voloonte indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto enzo cannavale tomas milian delitto al ristorante cinese delitto al ristorante cinese tomas milian delitto al ristorante cinese delitto al ristorante cinese 2 delitto al ristorante cinese florinda bolkan indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto florinda bolkan gian maria voloonte indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto DELITTO AL RISTORANTE CINESE 9